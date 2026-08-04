Liam Payne az utolsó óráiban térden állva könyörgött két escortnak - Döbbenetes vallomás

Liam Payne halálának körülményeit lassan két évvel a tragédia után is vizsgálják. A nyomozók most Aldana Serranót és Lucila Goiteát hallgatták ki, akik 2024. október 16-án, az énekes életének utolsó napján több órát vele töltöttek. Vallomásuk szerint Payne alkoholt és kábítószert is fogyasztott, viselkedése kiszámíthatatlanná vált.

Liam Payne és Katie Cassidy - Barátnője távozása után kezdett inni és drogozni az énekes Buenos Airesben

Forrás: Getty Images

Így teltek Liam Payne utolsó órái

A két nő elmondása szerint Liam Payne a tragédia reggelén bérelte fel őket, hogy találkozzanak vele a Buenos Aires-i CasaSur Palermo Hotelben. A szolgáltatásért 5000 dollárt, vagyis több mint másfél millió forintot kellett volna fizetnie, ám nem volt nála elegendő készpénz. Az énekes ekkor felajánlotta nekik a mintegy 30 ezer fontot érő arany Rolex óráját, a nők azonban nem fogadták el. Vallomásuk szerint Payne erre összetörte az órát, majd azt mondta, akár tíz ugyanilyet is vehetne magának. Ezután háromszor ököllel beleütött a szobában álló televízióba.

„Azt éreztette velünk, hogy mindent szét tudna zúzni, mert ki tudja fizetni a kárt” – áll a vallomásukban.

A két escort szerint az énekes ezután térdre ereszkedett, és könyörögni kezdett, hogy ne menjenek el. Azt mondta, hiába van pénze, az nem teszi boldoggá. Részegen a saját dalait énekelte nekik, majd kokaint kért tőlük. Serrano és Goitea végül elhagyta a hotelt, de előtte szóltak a személyzetnek Liam Payne zavart viselkedéséről. Délután négy óra körül visszatértek, hogy összeszedjék a szobában maradt holmijukat. Az énekes ekkor bocsánatot kért tőlük a korábbi viselkedéséért. Alig több mint egy órával később Liam Payne kizuhant harmadik emeleti szobájának erkélyéről, és életét vesztette. A toxikológiai vizsgálat kokaint, alkoholt, valamint a Klonopin nevű erős nyugtató hatóanyagát mutatta ki a szervezetében.

Két férfit vádolnak azzal, hogy drogot adtak el Liam Payne-nek

Az ügyben egy 22 éves szállodai alkalmazottat, Ezequiel Pereyrát, valamint egy 26 éves pincért, Braian Paizt azzal vádolnak, hogy ők adtak kábítószert az énekesnek, ám mindent tagadnak. Több hónapot töltöttek börtönben, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezték őket, hamarosan pedig bíróság elé kell állniuk.