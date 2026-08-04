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Új részletek derültek ki a Hatalmas kis hazugságok 3. évadáról: ekkor kerülhet képernyőre a sorozat

visszatérés Hatalmas kis hazugságok Nicole Kidman
Life.hu
2026.08.04.
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Évek óta várják a rajongók, hogy folytatódjon a Hatalmas kis hazugságok, a harmadik évad előkészítése pedig már javában zajlik. A sorozat producere most elárulta, hol tartanak a munkálatok.

A Liane Moriarty regényéből készült Hatalmas kis hazugságok első évada 2017-ben jelent meg, és rövid idő alatt világsikert aratott. A második évad 2019-ben érkezett meg, azóta pedig Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley és Laura Dern is többször beszélt arról, hogy szívesen szerepelne a folytatásban. A harmadik évadot végül tavaly szeptemberben jelentették be hivatalosan.

Hatalmas kis hazugságok - A sorozat munkálatai már elkezdődtek
Hatalmas kis hazugságok - A sorozat munkálatai már elkezdődtek
Forrás: Instagram

Az első évad alapjául Moriarty 2014-ben megjelent Hatalmas kis hazugságok című regénye szolgált. A második évadhoz már nem állt rendelkezésre újabb könyv, ezért az alkotók saját történettel vitték tovább a szereplők sorsát. A harmadik évad azonban ismét az írónő egyik művét dolgozza fel: a Little Big Truths (lefordítva körülbelül Hatalmas kis igazságok - a szerk.) című folytatás augusztus végén jelenik meg.

Már dolgoznak a regény televíziós feldolgozásán

Lauren Neustadter, Reese Witherspoon Hello Sunshine nevű produkciós cégének filmes és televíziós részlegvezetője a Varietynek beszélt a sorozatról. Elmondta, hogy az alkotók éppen a regényt és szerepüket tanulmányozzák, hogy olyan folytatást készíthessenek, amely a nézők és a sorozat szereplőinek elvárásait is teljesíti.

Tíz évvel később folytatódik a Hatalmas kis hazugságok

A Hatalmas kis hazugságok egy tengerparti kisváros látszólag tökéletes családjainak életébe enged betekintést. A történet középpontjában öt nő, Madeline, Celeste, Jane, Renata és Bonnie áll, akiknek a barátságát hazugságok, hűtlenség, bántalmazás és korábbi traumák terhelik. Az első évad eseményei egy iskolai jótékonysági esten bekövetkező haláleset köré épülnek. A második évad azt dolgozta fel, hogyan próbál együtt élni az öt nő a történtek következményeivel - közös titkuk egyre nagyobb veszélyt jelent rájuk. A helyzetet Celeste anyósa, Mary Louise bonyolítotja, aki fia halálának körülményeire keresi a választ.

A Little Big Truths tíz évvel az első regény eseményei után játszódik. Madeline, Celeste, Jane, Renata és Bonnie gyermekei ekkorra már tinédzserek, az öt nőnek pedig a múlt következményei mellett új problémákkal is meg kell küzdenie. Madeline az ötvenedik születésnapjára készül, Jane házassága válságba kerül, Celeste pedig továbbra sem tudott teljesen megszabadulni férje halálának emlékeitől és anyósa kérdéseitől. Az események akkor vesznek komoly fordulatot, amikor az iskola igazgatója rejtélyes csomagot kap. A nőknek ismét szembe kell nézniük azzal, hogy régi titkaik napvilágra kerülhetnek.

A harmadik évad bemutatójának időpontját még nem jelentették be. A legvalószínűbb azonban az, hogy a sorozat 2027-ben tér vissza a képernyőre.

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