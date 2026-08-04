Több hónapos csend után friss hírek érkeztek Christina Applegate-ről: szívszorító, amin át kell mennie

Közel négy hónap után hazatérhetett a kórházból Christina Applegate. A színésznő menedzsmentje sem akkor, sem most nyilatkozott arról, mivel kezelik a sztárt, és azt sem, hogy az összefügg-e az évek óta ismert szklerózis multiplex betegségével.

Christina Applegate több hónapig volt kórházban.

Forrás: Getty Images North America

Christina Applegate elhagyhatta a kórházat

A színésznő aktuális egészségi állapotáról korábban kevés információ látott napvilágot, most azonban a TMZ értesülése szerint kiengedték a Los Angeles-i kórházból. Christina Applegate-et március vége óta kezelték az egészségügyi intézményben, ám a részleteket ez idő alatt nem hozták nyilvánosságra. A színésznőhöz közelállók akkor arról beszéltek, szívszorító a küzdelme. „Mindenkinek ott motoszkál a fejében, lehet, hogy 'holnap' már nem lesz köztünk” – fogalmazott egy bennfentes.

Üzent a rajongóknak

Egy ismerőse szerint Christina Applegate otthon van, és jól érzi magát. Tavasszal ugyan azt nem árulta el, miért került be a kórházba, de üzent a rajongóinak. „Köszönöm a sok szeretetet és jókívánságot. Az egészségi problémáim folyamatosak, de erős csaj vagyok, és mindennap egyre erősebb és jobb leszek. Most egy pillanatig az egészségemre koncentrálok, de hamarosan visszatérek a továbbiakkal” − írta akkor az alábbi fotó mellé.

Továbbra sem árultak el részleteket

Christina Applegate képviselője a kórházi kezelés idején nem erősítette meg, hogy a színésznő továbbra is kórházban tartózkodik-e, és azt sem árulta el, milyen terápiát kap. Ugyanakkor jelezte, hogy Applegate régóta összetett egészségi problémákkal él, amelyekről korábban nyíltan beszélt memoárjában és podcastjában is.

Christina Applegate többször nyilatkozott arról, mennyire szenved

Az Egy rém rendes család és a Halott vagy színésznőjénél 2021-ben diagnosztizáltak szklerózis multiplexet. Ezt követően egy ideig még forgatott, bár már segítségre volt szüksége, most azonban már szinte teljesen ágyhoz kötött. A Jamie Lynn Siglerrel közösen vezetett MeSsy című podcastjében korábban úgy fogalmazott, van, hogy üvölt a fájdalomtól és komoly emésztési panaszai is vannak.

Néha fel sem tudom venni a telefonomat vagy nem tudom kézbe venni a távirányítót. Az üvegeket pedig már egyáltalán nem tudom kinyitni (...) Depressziós vagyok, amit azt hiszem, évek óta nem éreztem. Csapdába estem és olyan sötétség vesz körül, amit elképzelni se tudtam

– nyilatkozta, és hozzátette, időnként úgy érzi, feladja ezért terápiára jár.