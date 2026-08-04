Brooklyn Beckham majdnem összefutott a szüleivel a Földközi-tengeren - Alig néhány órán múlt a találkozó

A 27 éves Brooklyn Beckham és felesége, a 31 éves Nicola Peltz sajtóértesülések szerint több napot töltött Elton John társaságában Nizza partjainál. A zenész Brooklyn keresztapja, és több mint harminc éve ápol szoros kapcsolatot a Beckham családdal.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz Elton Johnnal nyaralnak

Forrás: Profimedia

David és Victoria Beckham eközben a Seven nevű jachton nyaralt Romeóval, Cruzzal és Harperrel. Először a Baleár-szigetek környékén hajóztak, majd néhány nappal később Saint-Tropez-ban kötöttek ki. Úgy tudni, Beckhamék és Elton jachtjai mindössze néhány órával kerülték el egymást.

Továbbra sincs béke Brooklyn Beckham és a szülei között

Annak ellenére, hogy ilyen közel nyaraltak egyméshoz, egyik fél sem kereste a másikat.

„Semmi sem változott. Vagyis egyik oldal sem vette fel a kapcsolatot a másikkal” – mondta egy bennfentes a The Sunnak. A forrás szerint Davidet és Victoriát nagyon bántja a kialakult helyzet, nagyon örültek volna, ha legidősebb fiuk is velük tölti a családi nyaralást.

A családi konfliktusról 2026 januárjában szerzett tudomást a sajtó, amikor Brooklyn az Instagram-történeteiben elhatárolódott a Beckham márkától és a családjától is. Azt állította, hogy szülei számára minden másnál fontosabb, hogy mit gondolnak róluk, ráadásul megpróbálták tönkretenni a házasságát.

Elton John korábban próbált békíteni

Elton John Brooklyn és Romeo keresztelőjén is énekelt, és hosszú évek óta közeli barátságot ápol a Beckham családdal. A bennfentes szerint korábban többször is megpróbált közvetíteni Brooklyn és a szülei között, ám nem járt sikerrel. A jelek szerint időközben oldalt választott: nyaralni hivta meg Brooklynt és feleségét, ráadásul kikövette Victoriát és Davidet az Instán.

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