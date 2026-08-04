TERMÉKVISSZAHÍVÁS: szalmonellát mutattak ki a közkedvelt ételben − Semmiképp ne edd meg!

Visszahívták az Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrém 250 g megnevezésű terméket, mivel az önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során szalmonella jelenlétét találták benne – olvasható a fogyasztóvédelem közleményében.
Szalmonellás tepertőkrémet hívtak vissza
A MH Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt, szalmonellával fertőzött tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelem nyomon követi – tájékoztatnak.
Az érintett termék adatai:
Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrém
Kiszerelés: 250 g
Minőségmegőrzési idő: 2026.08.05.
Vonalkód: 5999086455314
Gyártó: Pápai Hús Kft.
Forgalmazó/nagykereskedő: MH Magyarország Kft. (Auchan üzletek)
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai probléma (Salmonella jelenléte a termékben)
Amennyiben a fent megnevezett termékből vásároltál ne edd meg!
Egy hónappal ezelőtt instant tésztát hívtak vissza ugyanezért.
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