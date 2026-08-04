TERMÉKVISSZAHÍVÁS: szalmonellát mutattak ki a közkedvelt ételben − Semmiképp ne edd meg!

Visszahívták az Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrém 250 g megnevezésű terméket, mivel az önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során szalmonella jelenlétét találták benne – olvasható a fogyasztóvédelem közleményében.

A termékvisszahívás az Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrémet érinti - Illusztráció

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Szalmonellás tepertőkrémet hívtak vissza

A MH Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt, szalmonellával fertőzött tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelem nyomon követi – tájékoztatnak.

Az érintett termék adatai: Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrém Kiszerelés: 250 g Minőségmegőrzési idő: 2026.08.05. Vonalkód: 5999086455314 Gyártó: Pápai Hús Kft. Forgalmazó/nagykereskedő: MH Magyarország Kft. (Auchan üzletek) Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai probléma (Salmonella jelenléte a termékben)

Amennyiben a fent megnevezett termékből vásároltál ne edd meg!

Egy hónappal ezelőtt instant tésztát hívtak vissza ugyanezért.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: