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TERMÉKVISSZAHÍVÁS: szalmonellát mutattak ki a közkedvelt ételben − Semmiképp ne edd meg!

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Népszerű tepertőkrémet hívtak vissza az Auchanban, mert szalmonellát mutattak ki benne.

Visszahívták az Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrém 250 g megnevezésű terméket, mivel az önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során szalmonella jelenlétét találták benne – olvasható a fogyasztóvédelem közleményében. 

A termékvisszahívás az Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrémet érinti - Illusztráció
Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Szalmonellás tepertőkrémet hívtak vissza

A MH Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt, szalmonellával fertőzött tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a fogyasztóvédelem nyomon követi – tájékoztatnak. 

Az érintett termék adatai:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Vöröshagymás sertés tepertőkrém  

Kiszerelés: 250 g

Minőségmegőrzési idő: 2026.08.05.

Vonalkód: 5999086455314

Gyártó: Pápai Hús Kft.

Forgalmazó/nagykereskedő: MH Magyarország Kft. (Auchan üzletek)

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai probléma (Salmonella jelenléte a termékben)

Amennyiben a fent megnevezett termékből vásároltál ne edd meg!

Egy hónappal ezelőtt instant tésztát hívtak vissza ugyanezért. 

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