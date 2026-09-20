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Így nézett ki a legendás díva, Sophia Loren fiatalon: 92 éves lett a színésznő, akiért egy világ rajongott

legenda Sophia Loren hollywood
Nagy Anna
2026.09.20.
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Kevés filmsztár mondhatja el magáról, hogy több mint hét évtizeddel a karrierje kezdete után is valódi ikonként tekintenek rá. Sophia Loren szeptember 20-án ünnepli 92. születésnapját, ennek alkalmából galériában idézzük fel a legendás olasz díva életének emlékezetes pillanatait. A ragyogás mögött azonban szerelmi botrányok, börtönbüntetés és fájdalmas veszteségek is meghúzódnak.

Az 1934-ben született Sophia Loren az egyetemes filmtörténet egyik legismertebb színésznőjévé vált. Oscar- és BAFTA-díjat nyert, szexszimbólumként rajongtak érte, miközben Olaszországban feleségként és családanyaként is példaképpé vált. Pedig magánélete korántsem indult egyszerűen.

Jun 01, 1958; Hollywood, California, USA; 1958, Pictured: FEDERICO FELLINI, SOPHIA LOREN, CARLO PONTI. Mandatory Credit: Photo by SNAP/ZUMA Press. (©) Copyright 1958 by Movie Studio
Federico Fellini, Sophia Loren és Carlo Ponti 1958-ban.
Forrás: SNAP/ZUMA Press/Movie Studio/Northfoto

Sophia Loren szerelmi élete egész Olaszországot lázban tartotta

Loren mindössze 16 éves volt, amikor 1950-ben megismerte a nála 22 évvel idősebb filmproducert, Carlo Pontit. Kapcsolatukból hatalmas botrány lett, Ponti ugyanis házas volt, Olaszországban pedig akkoriban nem létezett válás. 1957-ben Mexikóban, meghatalmazottak útján összeházasodtak, ám Pontit bigámiával fenyegették, Lorent pedig az olasz katolikus sajtóban családrombolónak bélyegezték. Végül francia állampolgárok lettek, és 1966-ban Franciaországban hivatalosan is összeházasodhattak.

Loren életében azonban egy másik hollywoodi sztár is fontos szerepet játszott. A Büszkeség és a szenvedély forgatásán Cary Granttal kerültek közel egymáshoz, a színész pedig feleségül is akarta venni. Loren végül Pontit választotta.

Sophia Loren gyerekeiért hatalmas áldozatot hozott

A színésznő kétszer is elvetélt, ezért 1968-as terhessége alatt hónapokig szinte ki sem kelt az ágyból. Végül megszületett első fia, Carlo, négy évvel később pedig Eduardo is. Sophia Loren gyerekei mellett a világsztár a családi életet is igyekezett előtérbe helyezni.

Karrierjét még az adóügye sem tudta megtörni. 1982-ben 17 napot töltött börtönben egy korábbi adóügy miatt, miközben végig azt állította, hogy könyvelői hiba történt.

The parents, actress Sophia Loren and husband Carlo Ponti, proudly present their son Carlo Jr., born on 29 December 1968, on 4 January 1969 in Geneva to about 200 representatives of the press. | usage worldwide
A szülők, Sophia Loren színésznő és férje, Carlo Ponti, 1969. január 4-én Genfben büszkén mutatták be 1968. december 29-én született fiukat, Carlo Jr.-t a sajtó mintegy 200 képviselője előtt. 
Forrás: NORTHFOTO/Horst Ossinger

A Sophia Loren-filmek közül ezek lettek felejthetetlenek

Első főszerepét az 1953-as Aidában kapta, az igazi világsiker azonban később érkezett. Az Egy asszony meg a lánya alakításáért Oscar-díjat nyert, a Házasság olasz módra újabb Oscar-jelölést hozott számára. Pályájának emlékezetes darabjai közé tartozik az Egy különleges nap, a Napraforgó, az El Cid és a Nápolyban kezdődött is. Sophia Loren filmjei között számos olyan klasszikus akad, amelyet évtizedekkel később is érdemes újranézni.

És hogy Sophia Loren hány éves? A filmlegenda 2026. szeptember 20-án lett 92 éves – galériánkban most felidézzük, hogyan vált az olasz szépségkirálynőből Hollywood egyik legnagyobb dívája.

Kattinst a képre a galériáért!

Sophia Loren 1950-ben.
Sophia Loren karrierje elején.
Jayne Mansfield és Sophia Loren elhíresült fotója 1957-ben: a színésznő tiszteletére rendezett vacsorán történt az incidens.
Sophia Loren a Fiú a delfinen című filmben 1957-ben.
Sophia Loren a The Millionairess című 1960-as filmben.
Sophia Loren az 1965-ös Judith című filmben.
Sophia Loren és Carlo Ponti 1975-ben.
Sophia Loren fia, Edoardo Ponti, az olasz színésznő Sophia Loren, a francia kulturális miniszter Jack Lang és a francia színész Alain Delon pózolnak a 42. Cannes-i Filmfesztivál megnyitóünnepségén 1989-ben.
Sophia Loren 1995-ben.
Sophia Loren 2005-ben.
Sofia Loren a 2010-es Miss Italia szépségversenyen a salsomaggiore-i Palazzetto épületében
Sophia Loren 2015-ben.
Az olasz színésznő, Sophia Loren, és az olasz divattervező, Valentino Garavani pózolnak érkezésükkor a 2019. szeptember 22-én Milánóban megrendezett 2020-as tavaszi–nyári női divathéten.
Sophia Loren olasz színésznő a „Sophia Loren Restaurant Milano” nevű éttermének megnyitóján
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Sophia Loren 1950-ben.
NORTHFOTO/Production Studio

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