Így nézett ki a legendás díva, Sophia Loren fiatalon: 92 éves lett a színésznő, akiért egy világ rajongott

Az 1934-ben született Sophia Loren az egyetemes filmtörténet egyik legismertebb színésznőjévé vált. Oscar- és BAFTA-díjat nyert, szexszimbólumként rajongtak érte, miközben Olaszországban feleségként és családanyaként is példaképpé vált. Pedig magánélete korántsem indult egyszerűen.

Federico Fellini, Sophia Loren és Carlo Ponti 1958-ban.

Forrás: SNAP/ZUMA Press/Movie Studio/Northfoto

Sophia Loren szerelmi élete egész Olaszországot lázban tartotta

Loren mindössze 16 éves volt, amikor 1950-ben megismerte a nála 22 évvel idősebb filmproducert, Carlo Pontit. Kapcsolatukból hatalmas botrány lett, Ponti ugyanis házas volt, Olaszországban pedig akkoriban nem létezett válás. 1957-ben Mexikóban, meghatalmazottak útján összeházasodtak, ám Pontit bigámiával fenyegették, Lorent pedig az olasz katolikus sajtóban családrombolónak bélyegezték. Végül francia állampolgárok lettek, és 1966-ban Franciaországban hivatalosan is összeházasodhattak.

Loren életében azonban egy másik hollywoodi sztár is fontos szerepet játszott. A Büszkeség és a szenvedély forgatásán Cary Granttal kerültek közel egymáshoz, a színész pedig feleségül is akarta venni. Loren végül Pontit választotta.

Sophia Loren gyerekeiért hatalmas áldozatot hozott

A színésznő kétszer is elvetélt, ezért 1968-as terhessége alatt hónapokig szinte ki sem kelt az ágyból. Végül megszületett első fia, Carlo, négy évvel később pedig Eduardo is. Sophia Loren gyerekei mellett a világsztár a családi életet is igyekezett előtérbe helyezni.

Karrierjét még az adóügye sem tudta megtörni. 1982-ben 17 napot töltött börtönben egy korábbi adóügy miatt, miközben végig azt állította, hogy könyvelői hiba történt.

A szülők, Sophia Loren színésznő és férje, Carlo Ponti, 1969. január 4-én Genfben büszkén mutatták be 1968. december 29-én született fiukat, Carlo Jr.-t a sajtó mintegy 200 képviselője előtt.

Forrás: NORTHFOTO/Horst Ossinger

A Sophia Loren-filmek közül ezek lettek felejthetetlenek

Első főszerepét az 1953-as Aidában kapta, az igazi világsiker azonban később érkezett. Az Egy asszony meg a lánya alakításáért Oscar-díjat nyert, a Házasság olasz módra újabb Oscar-jelölést hozott számára. Pályájának emlékezetes darabjai közé tartozik az Egy különleges nap, a Napraforgó, az El Cid és a Nápolyban kezdődött is. Sophia Loren filmjei között számos olyan klasszikus akad, amelyet évtizedekkel később is érdemes újranézni.