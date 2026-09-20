Így nézett ki a legendás díva, Sophia Loren fiatalon: 92 éves lett a színésznő, akiért egy világ rajongott

Az 1934-ben született Sophia Loren az egyetemes filmtörténet egyik legismertebb színésznőjévé vált. Oscar- és BAFTA-díjat nyert, szexszimbólumként rajongtak érte, miközben Olaszországban feleségként és családanyaként is példaképpé vált. Pedig magánélete korántsem indult egyszerűen.
Sophia Loren szerelmi élete egész Olaszországot lázban tartotta
Loren mindössze 16 éves volt, amikor 1950-ben megismerte a nála 22 évvel idősebb filmproducert, Carlo Pontit. Kapcsolatukból hatalmas botrány lett, Ponti ugyanis házas volt, Olaszországban pedig akkoriban nem létezett válás. 1957-ben Mexikóban, meghatalmazottak útján összeházasodtak, ám Pontit bigámiával fenyegették, Lorent pedig az olasz katolikus sajtóban családrombolónak bélyegezték. Végül francia állampolgárok lettek, és 1966-ban Franciaországban hivatalosan is összeházasodhattak.
Loren életében azonban egy másik hollywoodi sztár is fontos szerepet játszott. A Büszkeség és a szenvedély forgatásán Cary Granttal kerültek közel egymáshoz, a színész pedig feleségül is akarta venni. Loren végül Pontit választotta.
Sophia Loren gyerekeiért hatalmas áldozatot hozott
A színésznő kétszer is elvetélt, ezért 1968-as terhessége alatt hónapokig szinte ki sem kelt az ágyból. Végül megszületett első fia, Carlo, négy évvel később pedig Eduardo is. Sophia Loren gyerekei mellett a világsztár a családi életet is igyekezett előtérbe helyezni.
Karrierjét még az adóügye sem tudta megtörni. 1982-ben 17 napot töltött börtönben egy korábbi adóügy miatt, miközben végig azt állította, hogy könyvelői hiba történt.
A Sophia Loren-filmek közül ezek lettek felejthetetlenek
Első főszerepét az 1953-as Aidában kapta, az igazi világsiker azonban később érkezett. Az Egy asszony meg a lánya alakításáért Oscar-díjat nyert, a Házasság olasz módra újabb Oscar-jelölést hozott számára. Pályájának emlékezetes darabjai közé tartozik az Egy különleges nap, a Napraforgó, az El Cid és a Nápolyban kezdődött is. Sophia Loren filmjei között számos olyan klasszikus akad, amelyet évtizedekkel később is érdemes újranézni.
És hogy Sophia Loren hány éves? A filmlegenda 2026. szeptember 20-án lett 92 éves – galériánkban most felidézzük, hogyan vált az olasz szépségkirálynőből Hollywood egyik legnagyobb dívája.
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