Elvis Presley ikerunokái 18 évesek lettek: ritka fotón Harper és Finley

A 81 éves Priscilla Presley szerdán osztotta meg Instagramon egy új felvételt. Harper és Finley pózolnak egymás mellett, mindketten fekete ruhában. Harper a barna hajú, Finley pedig a platinaszőke. „Boldog születésnapot, Harper és Finley” – írta a képhez Priscilla egy szív emojival kísérve.

Elvis Presley unokái 18 évesek lettek

Forrás: Instagram

A lányok Lisa Marie Presley és negyedik férje, Michael Lockwood zenész gyermekei. A fotó alatt a követők azt találgatták, kire hasonlítanak leginkább az ikrek.

„Presley DNS-e tényleg nagyon erős – nég generáción át is” – írta valaki.

Egy másik rajongó szerint Harper feltűnően hasonlít a nagymamájára, Finleyben pedig Lisa Marie és a fiatal Elvis Presley vonásai köszönnek vissza.

„El sem hiszem, Harper mennyire hasonlít Priscillára, Finley pedig úgy néz ki, mint Lisa és a fiatal Elvis” – fogalmazott.

Elvis Presley lánya, Lisa Marie Presley 54 évesen halt meg

Harper és Finley édesanyja, Lisa Marie Presley 2023 januárjában halt meg, miután kaliforniai, calabasasi otthonában szívleállást szenvedett. 54 éves volt.

Lisa Marie-nak az ikreken kívül két idősebb gyermeke is született első férjétől, Danny Keough-tól. Lányuk, a most 37 éves Riley Keough színésznő, fiuk, Benjamin Keough pedig 2020 júliusában, 27 éves korában öngyilkos lett.

Priscilla Presley idén májusban egy Las Vegas-i rendezvényen beszélt arról, hogy Lisa Marie váratlan halála után bizonyos értelemben szétszéledt a Presley család. Az ikrekről akkor azt mondta, már a saját életüket élik, vannak barátjaik, és teszik a dolgukat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ennek ellenére szoros a kapcsolata az unokáival.

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