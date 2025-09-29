Két csillagjegy, akinek most káosz az élete, de hamarosan megnyugvást találhat

Rák (06.22.–07.22.)

Sok változáson mész most keresztül ami nem feltétlenül pozitív. Ha valóban azt akarod, hogy minden a helyére kerüljön, akkor itt az idő, hogy lebontsd a téged visszatartó akadályokat. Ez a belépő ahhoz, hogy végre rálelj a nyugalomra. A nehézségekkel azonban nem kell egyedül szembenézned.

Egy jó barát, vagy egy közeli családtag segítsége most aranyat érhet, bátran élj hát vele.

Iránymutatást adhat és külső szemlélőként lehet, hogy jobban átlátja az életeden eluralkodó káoszt, így segíthet, hogy könnyebben megtaláld a kiutat. Együtt összefogva megoldhatjátok a problémákat, a lelki békédnek pedig jót tesz, hogy egy erős támasz áll melletted, akire mindenben számíthatsz.

Mérleg (09.23.–10.22.)

Lehet, hogy most úgy érzed, hogy minden kilátástalan és kezd elfogyni az erőd. Mintha egy félelmetes hullámvasúton ülnél, ahol nem tudod, hogy a következő kanyar után mi vár még rád. Érthető, ha a nehéz helyzetben, amibe kerültél zaklatott és szomorú vagy. De ne hagyd, hogy a félelem eluralkodjon rajtad.

Maradj erős, mert a nehéz helyzetek nem tarthatnak örökké.

Használd fel erőforrásaidat, amelyek most különösen segíthetnek téged, hogy kikeveredj az örvényből és nyugodtabb vizeken hajózhass tovább. Higgy magadban, hiszen képes vagy rá, hogy a hátad mögött hagyd a nehézségeket és újra megerősödj. Az asztrológia szerint most a csillagok is támogatnak ebben.