2025. szept. 29., hétfő

Két csillagjegy, akinek most káosz az élete, de hamarosan megnyugvást találhat

csillagjegy, horoszkóp, káosz, megnyugvás
Shutterstock - stockfour
horoszkóp asztrológia csillagjegy
Tóth Bori
2025.09.29.
Két csillagjegy számára különösen nehéz napokat tartogat az ősz. A csillagjegyek közül ők azok, akiknek a legtöbb problémával kell szembe nézniük. A horoszkóp jóslata szerint azonban a felfordulás után rendeződhetnek dolgaik.

Úgy érzed, mintha összecsaptak volna a fejed felett a hullámok? Az elmúlt időszakban nehezebben mennek a dolgok, mintha egy láthatatlan erő hátráltatná minden lépésedet? Akkor a horoszkóp szerint lehet, hogy te is azok közé a csillagjegyek közé tartozol, akik most életük egy különösen nehéz időszakán mennek keresztül. Fel a fejjel, mert habár most a baj záporként zúdul a fejedre, rövidesen eláll az eső és a nap újra ragyogni fog életed egén.

Csillagjegyek, akik hamarosan fellélegezhetnek.
Két csillagjegy élete feje tetejére állt, de hamarosan újra beköszönthet a rend.
Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek, akikre a zűrzavar után béke vár

Ha a csillagjegyed e két csillagjegy közé tartozik, akkor ez egy figyelmeztetés számodra: próbálj bizakodó maradni és megnyugodni, mert az életed nehézségeit hamarosan egy kiegyensúlyozottabb és harmonikusabb időszak válthatja fel. 

Rák (06.22.–07.22.)

Sok változáson mész most keresztül ami nem feltétlenül pozitív. Ha valóban azt akarod, hogy minden a helyére kerüljön, akkor itt az idő, hogy lebontsd a téged visszatartó akadályokat. Ez a belépő ahhoz, hogy végre rálelj a nyugalomra. A nehézségekkel azonban nem kell egyedül szembenézned.

Egy jó barát, vagy egy közeli családtag segítsége most aranyat érhet, bátran élj hát vele.

Iránymutatást adhat és külső szemlélőként lehet, hogy jobban átlátja az életeden eluralkodó káoszt, így segíthet, hogy könnyebben megtaláld a kiutat. Együtt összefogva megoldhatjátok a problémákat, a lelki békédnek pedig jót tesz, hogy egy erős támasz áll melletted, akire mindenben számíthatsz.

Mérleg (09.23.–10.22.)

Lehet, hogy most úgy érzed, hogy minden kilátástalan és kezd elfogyni az erőd. Mintha egy félelmetes hullámvasúton ülnél, ahol nem tudod, hogy a következő kanyar után mi vár még rád. Érthető, ha a nehéz helyzetben, amibe kerültél zaklatott és szomorú vagy. De ne hagyd, hogy a félelem eluralkodjon rajtad. 

Maradj erős, mert a nehéz helyzetek nem tarthatnak örökké.

Használd fel erőforrásaidat, amelyek most különösen segíthetnek téged, hogy kikeveredj az örvényből és nyugodtabb vizeken hajózhass tovább. Higgy magadban, hiszen képes vagy rá, hogy a hátad mögött hagyd a nehézségeket és újra megerősödj. Az asztrológia szerint most a csillagok is támogatnak ebben.

