Heti karrier és pénz horoszkóp szept. 29 - okt. 05. : a Skorpiónak nem kell visszafognia magát, de a Szűz jobb, ha megfontolt marad

Most már ténylegesen megjött az ősz, de azért jobb, ha résen maradsz. Elég ha csak a falevelek kezdenek el hullani és nem pénzed a pénztárcádból. Mutatjuk a heti karrier és pénz horoszkópot!

Heti karrier és pénz horoszkóp

Heti karrier és pénz horoszkóp szept. 29 - okt. 05.

Kos

A hét elején kardinális kérdések adhatnak okot feszültségre a munkádban. Ne vállald túl magad, és főleg ne próbálj „igazságot tenni” a munkahelyi vitákban. Október első napjai inkább visszavonulásra és átgondolásra alkalmasak.

Bika

Szeptember végén erősen foglalkoztat, hogyan tovább a karrierben. Ez remek időszak tervezésre és új célok kijelölésére. Október elején egy főnökkel vagy ügyféllel való konfliktus próbára tehet, most bölcsen jobban jársz, ha nem konfrontálódsz. Pénzügyeidben óvatosan bánj a kiadásokkal, főleg a hétvégén!

Ikrek

Családi vagy háztartási költségek terhelhetik a pénztárcádat. Ne félj segítséget kérni, ha szükséges! A hét második felében érdemes tárgyalni, egyeztetni, új kapcsolatokat építeni. A hétvégén a jövőbeli célok átgondolása hozhat pénzügyi stabilitást.

Rák

A hét elején nyomasztó gondolatokkal küzdhetsz a munkádban. Nem könnyű időszak, de a hét közepétől sokkal világosabban látod a lehetőségeket. Ne panaszkodj, hanem keresd a gyakorlati megoldásokat!

Oroszlán

A kommunikációd határozza meg a karrieredet ezen a héten. Ha rosszul fogalmazol, könnyen szerezhetsz ellenfeleket. A hét közepén kritika érhet, de a hétvégére új inspiráció érkezik, ami visszaadja az önbizalmadat. Pénzügyeidben a hét második fele stabilabb képet mutat.

Szűz

A Vénusz a pénz bolygója is, és mozgása anyagi ügyekben hullámzást hoz. A kulcs a higgadtság: ha nem reagálsz túl, mindent kézben tudsz tartani. A hétvége alkalmas lehet a pénzügyi tervezésre.

Mérleg

A hét elején azt érezheted, hogy mások átnéznek rajtad a munkahelyeden. Ez bosszantó lehet, de ne hagyd magad! A hét közepétől kedvező fényszögek támogatják a kommunikációt, így könnyebben képviseled az érdekeidet. Anyagi ügyekben hétvégére jöhet megoldás vagy jó hír.

Skorpió

A Mars jelenléte a jegyedben erőt és lendületet ad a karrieredhez. Most nem kell visszafognod magad, de arra figyelj, hogy ne legyél túl éles a kollégáiddal. A hét második felében könnyebben alakíthatsz ki szövetségeket. Anyagi szempontból is erősödő időszak jön.

Nyilas

Az igazságérzeted munkahelyi vitákhoz vezethet. A többiek nem feltétlenül értik, miért reagálsz ennyire hevesen. Ha okosan kommunikálsz, előnyödre fordíthatod a helyzetet. A hétvégén a kedvező bolygóállások jó híreket hozhatnak a pénzügyeidben, így érdemes türelmesnek lenned.

Bak

A hét elején keményen ragaszkodsz a saját álláspontodhoz a munkában, de ezzel csak falakat építesz. Csütörtöktől kedvezőbb bolygóhatások segítenek nyitni és hatékonyabban együttműködni. A hétvége hozhat tisztánlátást karrier és pénz terén: most értheted meg, miért kellett várnod.

Vízöntő

Úgy érezheted, mintha senki sem hallgatna rád a munkahelyeden. Ne erőltesd, inkább várd ki a megfelelő időt! Csütörtöktől a kommunikáció sokkal gördülékenyebb lesz, így elő tudod adni az ötleteidet. A hétvége lehetőséget hoz, hogy feltöltődj, és átgondold a következő lépést.

Halak

Szeptember végén és október elején kulcskérdés, hogy mire költöd a pénzedet. Ha most előrelátó vagy, elkerülheted a későbbi kellemetlenségeket. A hét második felében váratlan kiadás miatt szükséged lehet tartalékra, de hétvégén már könnyebben átlátod a helyzetet.