Ennek a 3 csillagjegynek alaposan megcsappan a bankszámlája a következő napokban – Te köztük vagy?

A horoszkóp néha boldogító üzeneteket hoz. Szerelmi fellángolás, karrierlehetőség, vagy egy kis kényeztetés. Nos, ez nem az a hét. Legalábbis három csillagjegy számára egészen biztosan nem. Az ő pénzügyeik most inkább egy rossz hullámvasúthoz hasonlítanak. Szupergyors zuhanás, sikítás, majd a végén egy drága fotó.

3 csillagjegynek szupergyorsan mínuszba futhat a számlája a következő napokban

Kedves csillagjegyek, számotokra ez a hét nem a spórolásról, hanem a költekezésről szól. Az univerzum most egy kicsit próbára teszi a pénzügyi türelmeteket. Jó hír? Van: ez csak egy hét, és ha túléled, jöhetnek a jobb idők. Addig is, gondolj minden kiadásra úgy, mintha „kozmikus tandíjat” fizetnél az élet iskolájában.

Mérleg

Te vagy az, aki mindig csak egy kis apróságért ugrik be a boltba. „Csak tejért megyek” – mondod, majd három szatyorral mész haza, amiben ott lapul a világ összes felesleges akciós terméke. Nos, a héten ez a szokásod még inkább felerősödik.

A csillagok szerint az „ártatlan bevásárlás” nálad most a teljes fizetés eltűnését jelenti. Egy új kávé, néhány leárazott termék, és hopp, a bankszámlád máris sírva fakad. Nem te tehetsz róla, inkább a csillagok teszik, hogy úgy érezd, amit veszel, az biztosan jó lesz még valamire. Tipp: mielőtt kimondanád a kasszánál, hogy „nem is volt olyan drága”, inkább számold át, mennyit költöttél feleslegesen a héten. Spoiler: sokat.

Szűz

Drága Szűz, te általában racionálisan kezeled a pénzt. Táblázatot vezetsz, van költségvetésed, de most valami egészen más történik. Az érzelmeid átveszik az irányítást, és hirtelen úgy érzed, hogy a megoldás minden problémádra a kosár gombban van. Online, persze.

Egy kis feszültség a munkahelyen? Új pulóver. Rossz randitapasztalat? Cipő. Fáradtság? Illatgyertyák. A lista hosszú, és a csillagok szerint a héten egyszerűen képtelen leszel ellenállni a csábításának. Ami rövid távon terápiának tűnik, azzal hosszú távon épp az ellenkezőjét éred el. Tipp: állíts be vásárlási limitet vagy legalább dugd el a bankkártyádat. Ne a futár legyen a legjobb barátod!