Feromonkóp, avagy ilyen illatú férfi illik hozzád a csillagjegyed szerinti titkos parfümkódod alapján

A női és férfi illatok, pontosabban a férfi feromonparfümök és a női feromonparfümök játéka a legkifejezőbb érzelmi párbeszéd. A pézsma, az ámbra, a citrusos vagy az orientális illatjegyek és férfi parfümök olyan ősi érzékeket ébresztenek fel bennünk, amelyekről azt sem tudtuk, hogy léteznek.

Elég egy illat, és máris indulhat a románc. De milyen illatú férfi illik hozzád a csillagjegyed szerint? Eláruljuk férfi parfüm szerint.

Férfi parfüm, avagy ilyen illatú férfi illik hozzád a női parfümkódod szerint

Az emlékezés és az olyan ősi ösztönök, mint a szerelem, az erotikus vonzalom erőteljesen kötődnek a szagi ingerekhez, s meghatározhatják a pártalálást is.

Hozzád milyen illatú férfi illik?

Milyen férfi feromonillat hoz izgalomba?

Míg egyes nők ösztönösen a friss, citrusos tisztaságra rezonálnak, mások a dohányos, füstös illatokban találják meg azt a férfit, aki mellett biztonságban érzik magukat. Ahány ember, annyiféle ízlés, és legalább ennyi illat áll rendelkezésre a férfi és női vonzerő növelésére. Nézd meg, milyen illatú férfi képes igazán a bűvkörébe vonni!

Kos (március 21 – április 20.)

Hozzád egy határozott, energikus illatú férfi illik, akinek parfümjében bors vagy füstös fa keveredik. Lehet ez egy személyre szabott niche férfi feromonparfüm vagy a Dior Sauvage. Mindkettő felébreszti benned az ősi szenvedélyt. Mellette úgy érzed majd, hogy az élet egy izgalmas tangó.

Bika (április 21 – május 21.)

Nőként te vagy az érzékiség nagymestere, és érdekes módon a krémes, vaníliás, ámbrás férfiillatok ejtenek rabul. Fontosnak tartod, hogy a férfi illata tartós és kellően karakteres legyen. Egy Tom Ford Noir Extreme illatú férfi mellett számodra szinte megáll az idő és fellángol a szerelem.

Ikrek (május 22 – június 21.)

Hozzád a könnyed, kissé bohém illatok passzolnak. Imádod a citrusos és aromás jegyű parfümöket, ha azonban a férfi parfümillatról van szó, elég egy Prada Luna Rossa Carbon, és máris meg vagy fogva. Intellektuálisan és ösztönösen is megmozgat – egy ilyen illatú férfivel az élet csupa meglepetés.

Rák (június 22 – július 22.)

Azt vallod, hogy egy férfi illata legyen tiszta és bizalmat sugárzó. A lágy fás, púderes jegyekkel rendelkező férfi feromonparfümök, mint a Burberry Hero, mélyen megérintik a lelked. Egy ilyen férfi illata az igazán „otthonos” számodra.