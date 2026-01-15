Feromonkóp, avagy ilyen illatú férfi illik hozzád a csillagjegyed szerinti titkos parfümkódod alapján

A női és férfi illatok, pontosabban a férfi feromonparfümök és a női feromonparfümök játéka a legkifejezőbb érzelmi párbeszéd. A pézsma, az ámbra, a citrusos vagy az orientális illatjegyek és férfi parfümök olyan ősi érzékeket ébresztenek fel bennünk, amelyekről azt sem tudtuk, hogy léteznek.
Férfi parfüm, avagy ilyen illatú férfi illik hozzád a női parfümkódod szerint
- Az emlékezés és az olyan ősi ösztönök, mint a szerelem, az erotikus vonzalom erőteljesen kötődnek a szagi ingerekhez, s meghatározhatják a pártalálást is.
- Hozzád milyen illatú férfi illik?
- Milyen férfi feromonillat hoz izgalomba?
Míg egyes nők ösztönösen a friss, citrusos tisztaságra rezonálnak, mások a dohányos, füstös illatokban találják meg azt a férfit, aki mellett biztonságban érzik magukat. Ahány ember, annyiféle ízlés, és legalább ennyi illat áll rendelkezésre a férfi és női vonzerő növelésére. Nézd meg, milyen illatú férfi képes igazán a bűvkörébe vonni!
Kos (március 21 – április 20.)
Hozzád egy határozott, energikus illatú férfi illik, akinek parfümjében bors vagy füstös fa keveredik. Lehet ez egy személyre szabott niche férfi feromonparfüm vagy a Dior Sauvage. Mindkettő felébreszti benned az ősi szenvedélyt. Mellette úgy érzed majd, hogy az élet egy izgalmas tangó.
Bika (április 21 – május 21.)
Nőként te vagy az érzékiség nagymestere, és érdekes módon a krémes, vaníliás, ámbrás férfiillatok ejtenek rabul. Fontosnak tartod, hogy a férfi illata tartós és kellően karakteres legyen. Egy Tom Ford Noir Extreme illatú férfi mellett számodra szinte megáll az idő és fellángol a szerelem.
Ikrek (május 22 – június 21.)
Hozzád a könnyed, kissé bohém illatok passzolnak. Imádod a citrusos és aromás jegyű parfümöket, ha azonban a férfi parfümillatról van szó, elég egy Prada Luna Rossa Carbon, és máris meg vagy fogva. Intellektuálisan és ösztönösen is megmozgat – egy ilyen illatú férfivel az élet csupa meglepetés.
Rák (június 22 – július 22.)
Azt vallod, hogy egy férfi illata legyen tiszta és bizalmat sugárzó. A lágy fás, púderes jegyekkel rendelkező férfi feromonparfümök, mint a Burberry Hero, mélyen megérintik a lelked. Egy ilyen férfi illata az igazán „otthonos” számodra.
Oroszlán (július 23 – augusztus 23.)
Ahhoz, hogy te ragyoghass, egy hasonló karakterű és temperamentumú férfire van szükséged. Férfiakon nagyon szereted a domináns, bőrös, fűszeres, de kissé édeskés parfümöket. A Paco Rabanne 1 Million pont ilyen. Tökéletesen rezonál a zsánereddel – egy ilyen illatú férfi mellett királynőnek érezheted magad.
Szűz (augusztus 24 – szeptember 22.)
Maximalista nőként a kifinomult és precízen megalkotott férfi feromonparfümöket kedveled a kiszemelteden. Egy Terre d’Hermès illat tökéletes a vonzerő növelésére – egy ilyen illatot viselő férfi intellektuálisan és érzelmileg megnyugtat.
Mérleg (szeptember 23 – október 23.)
Nőként az életben folyton a harmóniát keresed, éppen ezért akkor jársz a legjobban, ha virágos-fás parfümöt viselő férfi van a társaságodban. Ha egy férfi Giorgio Armani Code-ot visel, az pozitív benyomást kelt benned. Lassan, de biztosan szerelembe is esel.
Skorpió (október 24 – november 22.)
Szenvedélyes nő vagy, nem titok hát, hogy az erősen szexuális illatok a gyengéid. Odáig vagy a férfi feromonokért – egy Kilian Black Phantom illatú érett pasi mellett meg is találod a számításaidat.
Nyilas (november 23 – december 21.)
A szabadság nálad mindennél fontosabb, így vagy ezzel a párkapcsolatban is. Megőrülsz a fűszeres, egzotikus illatú férfiakért, így hát egy Viktor&Rolf Spicebomb illatú udvarlónak nyert ügye van nálad. Bárhová is megy, te követni fogod.
Bak (december 22 – január 20.)
A határozottságot sugalló fás-ámbrás illatok testesítik meg számodra az ideális férfit. Egy Creed Aventus meglehetősen vonzó számodra az erősebbik nem bőrén, mert pontosan tudod, hogy ismeretségetek nem csupán a szenvedélyre fog korlátozódni.
Vízöntő (január 21 – február 19.)
Az átlagostól eltérő, már-már futurisztikus illatok vonzanak. Nem csoda, hiszen férfiben is olyanért rajongsz, aki előszeretettel rúgja fel a szabályokat. Egy Escentric Molecules illatú férfi azonnal felkeltheti az érdeklődésed, és úgy hat rád, mint a legerősebb afrodiziákum.
Halak (február 20 – március 20.)
Nagy álmodozó vagy, ezért hozzád egyértelműen a romantikus-misztikus illatjegyek passzolnak. Mit szólnál, ha életed párja Narciso Rodriguez for Him parfümöt árasztana magából? Nem csupán az illatba szeretsz majd bele, de abba is, aki viseli.
