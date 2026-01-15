Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 15., csütörtök Loránd, Lóránt

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vonzerő

Feromonkóp, avagy ilyen illatú férfi illik hozzád a csillagjegyed szerinti titkos parfümkódod alapján

nő férfi parfümöt szagol
123rf.com -
vonzerő feromon férfi illat parfüm horoszkóp
Jónás Ágnes
2026.01.15.
Vannak vonzalmak, amelyeket nem lehet racionálisan megmagyarázni: néha elég egy pillantás, egy hangsúly, egy gesztus. Vagy egy férfiparfüm illata. A parfüm nemcsak kiegészítő, hanem láthatatlan üzenet, amely számos dolgot elárul viselőjéről. Az érzékeinkhez és az ősi ösztöneinkhez szól. Nézd meg, hogy a csillagjegyed milyen titkos parfümkódot hordoz, és milyen illatú pasi illik hozzád!

A női és férfi illatok, pontosabban a férfi feromonparfümök és a női feromonparfümök játéka a legkifejezőbb érzelmi párbeszéd. A pézsma, az ámbra, a citrusos vagy az orientális illatjegyek és férfi parfümök olyan ősi érzékeket ébresztenek fel bennünk, amelyekről azt sem tudtuk, hogy léteznek. 

férfi parfüm elegáns férfi kezében
Elég egy illat, és máris indulhat a románc. De milyen illatú férfi illik hozzád a csillagjegyed szerint? Eláruljuk férfi parfüm szerint.

Férfi parfüm, avagy ilyen illatú férfi illik hozzád a női parfümkódod szerint

  • Az emlékezés és az olyan ősi ösztönök, mint a szerelem, az erotikus vonzalom erőteljesen kötődnek a szagi ingerekhez, s meghatározhatják a pártalálást is. 
  • Hozzád milyen illatú férfi illik? 
  • Milyen férfi feromonillat hoz izgalomba?

Míg egyes nők ösztönösen a friss, citrusos tisztaságra rezonálnak, mások a dohányos, füstös illatokban találják meg azt a férfit, aki mellett biztonságban érzik magukat. Ahány ember, annyiféle ízlés, és legalább ennyi illat áll rendelkezésre a férfi és női vonzerő növelésére. Nézd meg, milyen illatú férfi képes igazán a bűvkörébe vonni!

Kos (március 21 – április 20.)

Hozzád egy határozott, energikus illatú férfi illik, akinek parfümjében bors vagy füstös fa keveredik. Lehet ez egy személyre szabott niche férfi feromonparfüm vagy a Dior Sauvage. Mindkettő felébreszti benned az ősi szenvedélyt. Mellette úgy érzed majd, hogy az élet egy izgalmas tangó.

Bika (április 21 – május 21.)

Nőként te vagy az érzékiség nagymestere, és érdekes módon a krémes, vaníliás, ámbrás férfiillatok ejtenek rabul. Fontosnak tartod, hogy a férfi illata tartós és kellően karakteres legyen. Egy Tom Ford Noir Extreme illatú férfi mellett számodra szinte megáll az idő és fellángol a szerelem.

Ikrek (május 22 – június 21.)

Hozzád a könnyed, kissé bohém illatok passzolnak. Imádod a citrusos és aromás jegyű parfümöket, ha azonban a férfi parfümillatról van szó, elég egy Prada Luna Rossa Carbon, és máris meg vagy fogva. Intellektuálisan és ösztönösen is megmozgat – egy ilyen illatú férfivel az élet csupa meglepetés. 

Rák (június 22 – július 22.)

Azt vallod, hogy egy férfi illata legyen tiszta és bizalmat sugárzó. A lágy fás, púderes jegyekkel rendelkező férfi feromonparfümök, mint a Burberry Hero, mélyen megérintik a lelked. Egy ilyen férfi illata az igazán „otthonos” számodra.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23.)

Ahhoz, hogy te ragyoghass, egy hasonló karakterű és temperamentumú férfire van szükséged. Férfiakon nagyon szereted a domináns, bőrös, fűszeres, de kissé édeskés parfümöket. A Paco Rabanne 1 Million pont ilyen. Tökéletesen rezonál a zsánereddel – egy ilyen illatú férfi mellett királynőnek érezheted magad. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 22.)

Maximalista nőként a kifinomult és precízen megalkotott férfi feromonparfümöket kedveled a kiszemelteden. Egy Terre d’Hermès illat tökéletes a vonzerő növelésére – egy ilyen illatot viselő férfi intellektuálisan és érzelmileg megnyugtat. 

Mérleg (szeptember 23 – október 23.)

Nőként az életben folyton a harmóniát keresed, éppen ezért akkor jársz a legjobban, ha virágos-fás parfümöt viselő férfi van a társaságodban. Ha egy férfi Giorgio Armani Code-ot visel, az pozitív benyomást kelt benned. Lassan, de biztosan szerelembe is esel. 

Skorpió (október 24 – november 22.)

Szenvedélyes nő vagy, nem titok hát, hogy az erősen szexuális illatok a gyengéid. Odáig vagy a férfi feromonokért – egy Kilian Black Phantom illatú érett pasi mellett meg is találod a számításaidat. 

Nyilas (november 23 – december 21.)

A szabadság nálad mindennél fontosabb, így vagy ezzel a párkapcsolatban is. Megőrülsz a fűszeres, egzotikus illatú férfiakért, így hát egy Viktor&Rolf Spicebomb illatú udvarlónak nyert ügye van nálad. Bárhová is megy, te követni fogod. 

Bak (december 22 – január 20.)

A határozottságot sugalló fás-ámbrás illatok testesítik meg számodra az ideális férfit. Egy Creed Aventus meglehetősen vonzó számodra az erősebbik nem bőrén, mert pontosan tudod, hogy ismeretségetek nem csupán a szenvedélyre fog korlátozódni. 

Vízöntő (január 21 – február 19.) 

Az átlagostól eltérő, már-már futurisztikus illatok vonzanak. Nem csoda, hiszen férfiben is olyanért rajongsz, aki előszeretettel rúgja fel a szabályokat. Egy Escentric Molecules illatú férfi azonnal felkeltheti az érdeklődésed, és úgy hat rád, mint a legerősebb afrodiziákum.

Halak (február 20 – március 20.) 

Nagy álmodozó vagy, ezért hozzád egyértelműen a romantikus-misztikus illatjegyek passzolnak. Mit szólnál, ha életed párja Narciso Rodriguez for Him parfümöt árasztana magából? Nem csupán az illatba szeretsz majd bele, de abba is, aki viseli. 

Ezek a tartalmak is érdekelhetnek:

Minya Viktória: a magyar parfümőr, aki megalkotta a modern istennők illatát

Díjnyertes parfümje többször is elnyerte az év illata címet.

Téli parfümtrend: 5 pisztáciás parfüm különleges csajoknak

A pisztáciamánia a luxusillatokat is megihlette. Az édes, különleges illat a téli parfümök kedvence lett. Mutatjuk a legjobb pisztáciás parfümöket!

Anna Wintour kedvenc luxusparfümei, amiket Miranda Priestly is viselne: ilyen a siker és gazdagság illata

Az ördög Pradát visel Miranda Priestlyje ugyanazt a kifinomult, kontrollmániás és tekintélyt sugárzó női vezetői archetípust testesíti meg, mint Anna Wintour.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu