Heti szerelmi horoszkóp 2026. január 19–25.: a Bak új dolgokba vág, a Halak kísérletezik

A hét meghatározó energiáját a Vízöntőbe átlépő bolygók adják, amelyek friss lendületet és új nézőpontokat hoznak a párkapcsolatokba. Sokaknál most a jövő tervezése, másoknál az érzelmi őszinteség kerül előtérbe. Érdemes figyelni arra, hogyan tudtok egymáshoz hangolódni. Íme, a jövő heti szerelmi horoszkóp!
Heti szerelmi horoszkóp 2026. január 18-25.
- Kos
Hétfőtől a bolygók egymás után lépnek át a Vízöntőbe: kedden Nap és Merkúr, pénteken bolygód, a Mars. Mindegyik azt tanácsolja, hogy álmodozz bátran, mert az álmokból lesznek megvalósult a vágyak. Ezt a párod élvezheti majd.
- Bika
Alakítsátok úgy a programotokat, hogy legyen időtök leülni kettesben, és kimondani a 2026-os titkos és nem titkos vágyaitokat! Az újhold még hat ránk, és ezért ennek különösen nagy jelentősége van. Együtt megvalósíthatjátok a céljaitokat.
- Ikrek
A bolygók sorban lépnek át a Vízöntőbe: kedden a Nap és bolygód, a Merkúr, pénteken a Mars. Ezek fellélegzést hoznak neked, a párodnak meg azt jelzi, hogy végre újból visszatér a jó hangulat az otthonotokba.
- Rák
Az égi folyamatok szerint őrülten nagy szükséged lenne a párod dicséretére. Ne kertelj! Mondd meg neki, hogy elhervadsz, ha nem dicsérget, ölelget. Mutasd ki te is az érzéseidet!
- Oroszlán
Nem szereted, ha az eszedre kell hallgatnod, mert te egy alapvetően szenvedélyes ember vagy. Számodra a józanság egyenlő a faggyal. Szerencsére a Vízöntőbe lépő bolygók lelki szinten „olvadást” jelképeznek neked, akkor is, ha fagy van odakint. Szenvedélyes és vidám napok jönnek.
- Szűz
A párod örül, ha csillog a szemed, és sorolod a terveidet. Ugye, megkérdezed őt is? A következő héten az egészségedre kell vigyáznod, hogy a sok terved kivitelezéséhez legyen erőd.
- Mérleg
Ez a hét alkalmas arra, hogy több időt tölts a családdal, illetve az otthonod átalakítására, felújítására is. Egyeztess a pároddal! Nélküle nem fogod élvezni egyiket sem. Erősíti a kapcsolatotokat, ha közösen csináltok programot.
- Skorpió
A családod kritikájával, illetve nem tetszésével kell megküzdened. Elengedhetetlen, hogy ti ketten egy véleményen legyetek. Így esélyetek van vita nélkül megoldást találni.
- Nyilas
Hétfőtől légies bolygóállásoknak köszönhetően megkönnyebbülsz. A kapcsolatépítésre koncentrálhatsz, ami az érvényesülésben kulcsfontosságú. Arra ügyelj, hogy a szerelmednek ne legyen oka a féltékenységre!
- Bak
A Vízöntőbe lépő bolygók szerint most újíts, vágj bele új dolgokba! A párod támogat ebben. A következő héten keress ürügyet arra, hogy meglepd a másikat!
- Vízöntő
A következő héten ezerrel fogsz pörögni. Jót tesz neked, hogy a bolygók egymás után lépnek be a Vízöntőbe: kérdés, hogy a párod fel tudja-e venni a ritmust?
- Halak
A Vízöntőbe lép bolygók a kísérletező kedvedet erősítik. Ennek persze örülhet a párod. Most van lehetőséged feldobni a kapcsolatotokat!
