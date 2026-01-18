Heti szerelmi horoszkóp 2026. január 19–25.: a Bak új dolgokba vág, a Halak kísérletezik

A hét meghatározó energiáját a Vízöntőbe átlépő bolygók adják, amelyek friss lendületet és új nézőpontokat hoznak a párkapcsolatokba. Sokaknál most a jövő tervezése, másoknál az érzelmi őszinteség kerül előtérbe. Érdemes figyelni arra, hogyan tudtok egymáshoz hangolódni. Íme, a jövő heti szerelmi horoszkóp!

Forrás: Moment RF

Heti szerelmi horoszkóp 2026. január 18-25.

Kos

Hétfőtől a bolygók egymás után lépnek át a Vízöntőbe: kedden Nap és Merkúr, pénteken bolygód, a Mars. Mindegyik azt tanácsolja, hogy álmodozz bátran, mert az álmokból lesznek megvalósult a vágyak. Ezt a párod élvezheti majd.

Bika

Alakítsátok úgy a programotokat, hogy legyen időtök leülni kettesben, és kimondani a 2026-os titkos és nem titkos vágyaitokat! Az újhold még hat ránk, és ezért ennek különösen nagy jelentősége van. Együtt megvalósíthatjátok a céljaitokat.

Ikrek

A bolygók sorban lépnek át a Vízöntőbe: kedden a Nap és bolygód, a Merkúr, pénteken a Mars. Ezek fellélegzést hoznak neked, a párodnak meg azt jelzi, hogy végre újból visszatér a jó hangulat az otthonotokba.

Rák

Az égi folyamatok szerint őrülten nagy szükséged lenne a párod dicséretére. Ne kertelj! Mondd meg neki, hogy elhervadsz, ha nem dicsérget, ölelget. Mutasd ki te is az érzéseidet!

Oroszlán

Nem szereted, ha az eszedre kell hallgatnod, mert te egy alapvetően szenvedélyes ember vagy. Számodra a józanság egyenlő a faggyal. Szerencsére a Vízöntőbe lépő bolygók lelki szinten „olvadást” jelképeznek neked, akkor is, ha fagy van odakint. Szenvedélyes és vidám napok jönnek.

Szűz

A párod örül, ha csillog a szemed, és sorolod a terveidet. Ugye, megkérdezed őt is? A következő héten az egészségedre kell vigyáznod, hogy a sok terved kivitelezéséhez legyen erőd.

Mérleg

Ez a hét alkalmas arra, hogy több időt tölts a családdal, illetve az otthonod átalakítására, felújítására is. Egyeztess a pároddal! Nélküle nem fogod élvezni egyiket sem. Erősíti a kapcsolatotokat, ha közösen csináltok programot.

Skorpió

A családod kritikájával, illetve nem tetszésével kell megküzdened. Elengedhetetlen, hogy ti ketten egy véleményen legyetek. Így esélyetek van vita nélkül megoldást találni.

Nyilas

Hétfőtől légies bolygóállásoknak köszönhetően megkönnyebbülsz. A kapcsolatépítésre koncentrálhatsz, ami az érvényesülésben kulcsfontosságú. Arra ügyelj, hogy a szerelmednek ne legyen oka a féltékenységre!

Bak

A Vízöntőbe lépő bolygók szerint most újíts, vágj bele új dolgokba! A párod támogat ebben. A következő héten keress ürügyet arra, hogy meglepd a másikat!

Vízöntő

A következő héten ezerrel fogsz pörögni. Jót tesz neked, hogy a bolygók egymás után lépnek be a Vízöntőbe: kérdés, hogy a párod fel tudja-e venni a ritmust?

Halak

A Vízöntőbe lép bolygók a kísérletező kedvedet erősítik. Ennek persze örülhet a párod. Most van lehetőséged feldobni a kapcsolatotokat!