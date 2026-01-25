Heti szerelmi horoszkóp 2026. január 26.–február 1.: a Bika türelme fogy, az Ikrek új lendületet kap a szerelemben

Az év első hónapjának utolsó hete érzelmileg sem hagy minket nyugodni. A Neptunusz jegyváltása megkeveri a biztosnak hitt érzéseket, miközben több csillagjegy számára is eljön az őszinte beszélgetések, a közös tervezés és a változás ideje. Lesz, akit a türelem próbája vár, másokat pedig a kalandvágy és az újrakezdés gondolata hajt. Íme, január utolsó heti szerelmi horoszkópja.

Heti szerelmi horoszkóp: próbára teszi a kapcsolatokat a Neptunusz

Heti szerelmi horoszkóp (01.26.-02.01.)

Kos

Hétfőn a Neptunusz belép a Kosba, ami felemás hatással lesz rád. Egyrészről zavarba ejthet, mert eddig biztosnak hitt véleményedet te magad fogod megkérdőjelezni. Másrészt felerősíti a megérzéseidet. Kellene egy kis nyugalom, de te nem tudsz lelassulni. A párod ezt már jól viseli. De csak akkor, ha nem adsz neki is feladatot.

Nagyot kell sóhajtanod időnként, hogy ne fogyjon el a türelmed. A környezeted teszteli a tűrőképességed határait. A párod is közéjük tartozik. Mielőtt felrobbannál, szólj neki, hogy az utolsó centik vannak már csak abból a bizonyos cérnából!

A párod rá akar venni, hogy mozdulj meg. Igaza van. Nem szabad várnod a jó alkalmat, mert az pont most van. Kedvező konstellációk lesznek az égen. Bármi újba fogsz bele, meglepően jól fogod érezni magadat benne.

„Néma gyereknek üres a tarisznyája” tartja a mondás. Olyan bolygóállások lesznek az égen, amelyek felzaklató eseményeket szimbolizálnak, amikből ugyanakkor sokat lehet tanulni. Muszáj ezt megosztanod a pároddal. Hidd el, ő szívesen meghallgat.

Kortól nemtől függetlenül neked nagy szükséged lesz a játékosságra, hogy elviseld mások rivalizálását, kicsinyességét. Rád egyik sem jellemző. Olyan társat kell keresned, aki mentes ezektől. Nem baj, ha nálad lassabb, de semmiképp se akarjon nálad okosabb lenni, és ne legyen szűkmarkú!

Hétfőtől a munkahelyi ügyek jelentnek kihívást az égi folyamatok szerint. A párod sincs túl jó passzban. Emiatt különösen fontos, hogy tapintatosan beszéljetek egymással. Semmiképp sem szabad egymáson levezetnetek a frusztrációtokat.

Ne engedd, hogy a rokonaid rád ruházzák a megoldó ember szerepét! Mindenki oldja meg a saját dolgát! Ha vannak közös pontok, akkor sem kell egyedül intézkedned. Számíthatsz a párod segítségére.

Január utolsó napjaiban a bolygófelvonulás a Vízöntőben otthonteremtésben, fészekrakásban nagy segítség. A kérdés csak az, hogy egy véleményen vagytok-e ebben. Nem biztos, hogy januárban sikerül megtalálnotok a közös nevezőt, de elkezdhetitek keresni.

Szíved szerint te már most pakolnál, és indulnál valahova. Ha ez lehetséges, akkor hajrá! De ha nem, akkor elkezdhetsz álmodozni. Ne felejtsd el bevonni a párodat! Meg fogsz lepődni, hogy milyen remek ötlettel áll elő. Az égi folyamatok folyamatos meglepetéseket mutatnak.

Hétfőtől téged egyre intenzívebben foglalkoztatnak a pénzügyek. Lehet, hogy félsz erről beszélni a pároddal, mert attól tartasz, hogy vagy anyagiasnak fog tartani, vagy nem fogtok egyetérteni. Pedig ideje lenne egyeztetni...

A figyelem középpontjába kerülsz, ami hízelgő. Ám ez a párodat féltékennyé teheti. Kövess el mindent, hogy ne boruljon ki! Vidd magaddal, avasd be a részletekbe, és sokszor öleled meg!

Halak

Nagy változást ígérnek az égi folyamatok: hétfőn egyik bolygód, a Neptunusz kilép a Halakból. Tavaly már megtette ezt, de akkor csak átmenetileg. Most arra sarkall, hogy merj új dolgokat kipróbálni. Ebben a párod partner lenne, ha bevonnád őt is…



