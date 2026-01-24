Egyetlen csepp véredből kiderül, melyik személyiségtípusba tartozol

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mennyire vagy otthon az önismeretben? Válaszodtól függetlenül lehet izgalmas számodra ez a személyiségtípusokat összefoglaló spirituális nézőpont. Ha tudod a vércsoportodat, csak olvass tovább!

Ez nem egy személyiségteszt, tehát nem kell kérdésekre válaszolnod ahhoz, hogy megtudd, milyen ember vagy valójában. Csupán a vércsoportod számít, ami most nem egy orvosi adat, hanem egyfajta belső térkép lesz. Egy spirituális megközelítés szerint ugyanis a vércsoport bizonyos archetípusos működésekkel, hangulatokkal és életmintákkal is összefügghet.

vércsoport-személyiségtípusok, spirituális megközelítés
Négyféle vércsoport-személyiségtípus van.
Forrás: 123rf.com

Mit mond a személyiségedről a vércsoportod?

Az ezotériai irányzatok újra és újra megpróbálják összekötni a személyiségjegyeket valamilyen egzakt tulajdonsággal, mint például az anyajegyek elhelyezkedése vagy a szemöldök formája. Most egy új és rendkívül izgalmas összefüggést hoztunk el, amely a vércsoportokat elemi minőségekhez és spirituális archetípusokhoz rendeli. Mielőtt a randi nyitányaként az első kérdésed az lenne, hogy mi a másik vércsoportja − netán a legritkább arany −, jobb, ha tisztázunk valamit. Ez nem tudományos diagnózis, sokkal inkább egy játékos, elgondolkodtató önreflexiós eszköz. Rád vajon igazak a vércsoportodhoz rendelt személyiségjegyek?

O vércsoport

Ha a O-s archetípusa tartozol, bizony a tűz erejét hordozod magadban. Kimondottan határozott és kezdeményező személyiségtípussal bírsz, nem mellékesen pedig ösztönösen lépsz fel mások védelmében. Erősséged a bátorság és a lojalitás, ugyanakkor árnyoldalként a túlzott önfeláldozást vagy kontrollt említhetjük. Számodra kulcsfontosságú a tisztánlátás, vagyis az, hogy mikor harcolsz valóban magadért, és mikor csak megszokásból.

A vércsoport

Ha az A-s vércsoporthoz tartozol, hozzád a föld elem társul. Szinte átjár a nyugalom, a rendszerszemlélet és a gondoskodás. Gyakran teremtesz biztonságot mások számára, és szívesen megdolgozol a sikerekért – akár szó szerint, akár érzelmileg. Árnyoldalad a túlzott aggodalmaskodás és a félelem a változástól. Fontos számodra, hogy tudd, honnan jöttél és hová tartasz.

vércsoport-archetípusok: alap személyiségjegyek
Vércsoportod meghatározza az alap személyiségjegyeidet.
Forrás: 123rf.com

B vércsoport

Ha a levegő elemhez kötött B-sek csapatát erősíted, igazi szabadgondolkodó és intuitív vagy. Vonzanak a kalandos utazások, szeretsz álmodozni, tervezgetni, és vágyod a spirituális élményeket. Játszi könnyedséggel ráérezel dolgokra, de hajlamos lehetsz az érzelmi távolságtartásra. Számodra nélkülözhetetlen a bizalom tanulása, ami egyaránt értendő önmagad és mások irányába.

AB vércsoport

Ha a ritka AB-s archetípus a te személyiségtípusod, akkor benned a víz és a szellem egyszerre találkozik. Lelked és elméd áthatóan mély, összetett. Egyszerre vagy racionális és intuitív. Képes vagy több nézőpontot is egyesíteni, ugyanakkor könnyen túlterhelődhetsz érzelmileg. Utad a határok kijelölése, miközben megtartod és fejleszted a belső bölcsességedet.

Ezt tudhattad meg a vércsoport-személyiségtípusokról

Valóban felfejthető alapszemélyiséged csupán a vércsoportodból? Akár hiszel benne, akár csak eljátszol a gondolattal, egy biztos: az ilyen archetípusos rendszerek segíthetnek abban, hogy más szemmel nézz magadra. Néha már az is elég, ha egy új nézőpontból vizsgálod a hétköznapi működésedet, ami utána elindít benned valamilyen pozitív változást. 

