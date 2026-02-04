Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Egy vámpír, aki nem tud továbblépni: érkezik a Drakula francia feldolgozása, és sötétebb, mint valaha

mozi drakula film ajánló
Hajdu Viktória
2026.02.04.
Mi történik akkor, ha a halhatatlanság nem ajándék, hanem büntetés? A Drakula 2026-os változata pontosan erre a kérdésre épít és közben csúnyán belénk is mar.

Kevés olyan legenda van a filmtörténelemben, amit annyiszor feldolgoztak már, mint Bram Stoker Drakuláját. És még kevesebb olyan akad, amely ennyi új arcot tud mutatni minden egyes generációban. A Drakula (2026) Luc Besson rendezésében nem pusztán egy újabb vámpírfilm, hanem egy sötét, tragikus és meglepően érzelmes újragondolása a klasszikus sztorinak.

drakula, mozi, film, ajánló
A Drakula 2026-os változata február 5-én érkezik a mozikba.
Forrás: IMDb

Drakula 2026: Luc Besson sötét, romantikus vámpírfilmje új szintre emeli a legendát

  • Bram Stoker legendás Drakulája 2026-ban új, érzelmesebb és sötétebb formában tér vissza.
  • Luc Besson rendezése nemcsak horror, hanem tragikus szerelmi történet is.
  • Caleb Landry Jones és Christoph Waltz párosa garantálja a hidegrázós élményt.

A történet a 15. században indul, ahol egy herceg – felesége elvesztése után – hátat fordít Istennek. Ez a döntés nem marad következmények nélkül: az isteni megtagadás örök átkot von maga után, és megszületik maga Drakula. A vérszívó élőhalott évszázadokon át vándorol a történelemben, túlél háborúkat, birodalmak bukását és még a saját lelkiismeretét is. Egyetlen cél hajtja csupán, hogy újra találkozzon elvesztett szerelmével, akinek emléke erősebb minden karónál és szenteltvíznél.

Luc Besson rendezése látványban és hangulatban is nagyot vállal

A film nem rohan, inkább ráérősen, baljósan építkezik, miközben a romantikus tragédia legalább akkora hangsúlyt kap, mint a horror. Caleb Landry Jones Drakulaként egyszerre félelmetes és törékeny, míg Christoph Waltz papja tökéletes ellenpont: hideg racionalitás, rendíthetetlen hit és az elszántság, hogy ezt a lényt el kell pusztítani – még akkor is, ha ember volt valaha. Zoe Bleu karaktere pedig a remény és a végzet különös egyvelege.

Caleb Landry Jones Caleb Landry Jones in CSND movie: Dracula: A Love Tale 2025. Plot: After his wife dies, a 15th century prince renounces God and becomes a vampire. Centuries later in 19th century London, he sees a woman resembling his late wife and pursues her, sealing his own fate. Director: Luc Besson LMK110-J11502-301225 MEDIA. Editorial Only. Landmark Media is not the copyright owner of these Film or TV stills but provides a service only for recognised Media outlets.,Image: 1062439735, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk.;PUBLICATIONxNOTxINxUKxUSAxCAN, Model Release: no
Caleb Landry Jones Drakulaként.
Forrás: Profimedia

Caleb Landry Jones-filmek

A 36 éves amerikai színész ismertséget először egy mellékszereppel szerzett, az X-Men: Az elsőkben Banshee (Sean Cassidy) karakterét alakította 2011-ben. Ezután egyre több nagyobb szerep is megtalálta, a Tűnj el! című horrorfilmben Jeremy Armitage szerepében nyújtott hátborzonagtó alakítást 2017-ben. Még ugyanebben az évben a Három óriásplakát Ebbing határában című filmben Red Welbyt alakította, legutóbb pedig DogMan – A kutyák ura című filmben tűnt fel, amit szintén Luc Besson rendezett.

Sztori egy vámpírról, aki nem tud továbblépni 

A vámpírfilmek reneszánsza egyébként sem most kezdődött, hisz a műfaj újra és újra visszatér, ahogy azt már a filmajánlónkban is megírtuk. A Drakula mostani változta azonban tudatosan elszakad a romantizált, „jófiús” vámpírképtől, és visszanyúl a sötétebb gyökerekhez. Érdekesség még, hogy a Drakula-karakter milyen gyakran kerül egy lapra a filmtörténet legcsábítóbb gonoszaival – erről egyébként egy szórakoztató személyiségtesztet is csináltunk.

Ez a Drakula-feldolgozás tehát nem csak a horrorrajongóknak szól. A film azoknak készült, akik szeretik a sötét, nagy ívű történeteket, a tragikus szerelmet és azt a kérdést, amire soha nincs jó válasz: mi történik, ha az örök élet sem elég a boldogsághoz?

Az új Drakula-film február 5-én kerül a magyar mozikba.

