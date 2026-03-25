Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 25., szerda Irén, Írisz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Kegyetlenül őszinte horoszkóp: 5 csillagjegy, aki túl nyersen fejezi ki magát

asztrológia bunkóság csillagjegy őszinteség
Simon Benedek
2026.03.25.
Ismersz olyan embert, aki gondolkodás nélkül kimondja, amit gondol, nem törődve a következményekkel? A horoszkóp szerint egyes csillagjegyeknél az egyenes beszéd olyan természetes, mint a levegővétel.

Vannak emberek, akik diplomatikusan kerülgetik a kényes témákat, és vannak, akik inkább bármilyen helyzetben kimondják, amit gondolnak. Az asztrológia szerint bizonyos jegyeknél az egyenes beszéd nem választás, hanem úgy jön, mint a levegővétel. De vajon ezek a csillagjegyek túlságosan őszinték vagy csak simán bunkók? Íme, mit mutat a horoszkóp!

Horoszkóp: két nő őszintén beszélget egymással.
Horoszkóp: kegyetlenség, ha valaki mindig kimondja, amit gondol? 
Forrás:  Getty Images
Kegyetlenül őszinte horoszkóp: ezek a csillagjegyek nem tudják magukban tartani a véleményüket

Vajon bunkóság vagy őszinteség mindig kimondani, amit gondolunk? Nos, az alábbi csillagjegyeket más-más indokok mozgatják, de egyvalami összeköti őket a horoszkópban: kegyetlenül őszinték. Mutatjuk a túlságosan őszinte csillagjegyek jellemzőit!

Kos

A Kos nem kertel, nem finomkodik, és pláne nem vár a „megfelelő pillanatra”. Ha valami zavarja, az azonnal kijön belőle – sokszor olyan vehemenciával és stílusban, ami után mindenki csak pislog. Szenvedélyes és impulzív, ezért a mondanivalója gyakran robbanásszerű és durva. 

Nyilas 

A Nyilas híres arról, hogy számára az őszinteség szent és sérthetetlen. Ha kérdezel, választ kapsz – akkor is, ha nem fog tetszeni. Nem szereti a játszmákat, és nem is érti, miért kellene kerülgetni a tényeket. Sokszor csak utólag esik le neki, hogy amit mondott, az másnak fájhatott. Ő nem rosszindulatú, viszont túlságosan egyenes.

Skorpió

A Skorpió nem beszél sokat, de amikor igen, az lehet, hogy valakinek nagyon fájdalmas lesz. Rendkívül éleslátó, és nem szokása elhallgatni, amit észrevesz – még akkor sem, ha az kényelmetlen a másik számára. Őszintesége gyakran hidegnek vagy kíméletlennek hat, mert érzelmi körítés helyett tényeket közöl. 

Bak

A Bak nem pazarolja az idejét finomkodásra. Gyakorlatias, tárgyilagos, és ha hibát lát, megmondja. Nem a lelkedet akarja ápolni, hanem a problémát szeretné megoldani vagy rávilágítani a hibákra. Emiatt sokszor ridegnek tűnhet, pedig valójában csak hatékony. Számára az őszinteség a tisztelet jele, még ha ez másnak inkább kényelmetlen is.

Szűz

A Szűz nem hangos, nem drámai, de brutálisan precíz. Ha valami nem működik, azt tűpontosan megfogalmazza, sokszor mindenféle „cukormáz” nélkül. Kritikája általában jogos és logikus, csak épp nem mindig kíméletes. Nem akar bántani, de ennek ellenére a véleménye sokszor fájdalmas

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
