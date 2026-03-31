Kiabál, hajigál elfojt – Így viselkednek szakításkor az egyes csillagjegyek

A szakítás olyan, akár egy érzelmi hullámvasút: egyszer megkönnyebbülsz, aztán öt perccel később már azon gondolkodsz, mi lett volna, ha mégis együtt maradtok.

Te hogyan viseled a szakítást? Mennyire vagy szélsőséges a csillagjegyed szerint?

Így viselkednek szakításkor az egyes csillagjegyek Teljesen természetes, hogy ilyenkor – egy ilyen „gyászfolyamat” során – te is a saját vérmérsékleted szerint reagálsz.

Te vagy az, aki hangosan drámázik, és azt hajtogatja, hogy „pedig én neked adtam a legszebb éveimet”, vagy aki csendben szomorkodik? Netán, aki inkább egy Netflix-maratonba menekül.

Mutatjuk, mit árulnak el rólad a csillagok, ha szakítófázisba kerülsz.

Készen állsz, hogy tükröt tartson eléd az asztrológia?

Íme, így viselkednek szakítás során az egyes csillagjegyek

Kos

Te az a típus vagy, aki előbb kiabál, aztán gondolkodik, és közben lehet, hogy egy bögre is „véletlenül” repül. Adj magadnak egy kis időt lehiggadni a szakítás után, mielőtt olyat mondasz, amit később legszívesebben kiradíroznál az emlékeidből.

Bika

Sokáig elfojtasz, aztán egyszer csak jön a „na elég volt”, és útba ejted a legdrágább ruhaüzleteket, a barátnőddel pedig többet iszol, mint Bridget Jones a lepukkant macinaciban. Fokozatosan engedd ki a feszültséget, ne csak egy nagy robbanással.

Ikrek

Szakításkor is beszélsz, írsz, majd újra beszélsz – akár saját magaddal is vitatkozol. Próbálj meg néha csendben maradni, mert nem minden érzést kell azonnal kimondani vagy leírni.

Rák

Természetesen sírsz, emlékezel, egyedül énekelsz az elmúlásról, aztán szakításról szóló dalokat hallgatsz. Még az exedtől kapott bögre is könnyeket csal a szemedbe. Adj időt a gyásznak, de ne ragadj bele a múltba, mert attól nem jön vissza, csak te maradsz ott.

Oroszlán

Van érzéked ahhoz, hogy igazi színházat csinálj a szakításból – hangerő, gesztusok, drámai kivonulás, minden megvan. Emlékeztesd magad, hogy nem minden helyzet igényel közönséget, néha a csend is lehet elég erős. Csak csendben, az önmagaddal eltöltött idő során lesz esélyed feldolgozni a veszteséget.

Szűz

Kívülről nézve nyugodt vagy, Excel-táblában vezeted, hol ment félre az életed. Engedd el a túlgondolást, különben belekattansz. Fogadd el, hogy nem minden kérdésre van logikus válasz.

Mérleg

Te még szakítás közben is azon gondolkodsz, hogy „de mi lenne, ha mégis…?”. Csekkolod az exed közösségi oldalait, begépeled, majd kitörlöd a neki szánt üzenetet. Emlékeztesd magad, miért döntöttetek a szétválás mellett, és fogadd el, hogy néha a lezárás jelentheti a harmóniát.

Skorpió

Te vagy a „csendben figyelek, de belül vulkán vagyok” típus, és ha elszabadulsz, azt mindenki megjegyzi. Tanuld meg biztonságosan levezetni a dühödet, és ne ölj meg senkit. Célszerű például szabadtéren tartózkodnod, ahol nem tudod betörni az ablakokat.

Nyilas

Viccet csinálsz az egészből, még a barátaid előtt is öniróniával beszélsz a szakításodról. De ki hiszi el, hogy nem érint meg a dolog? Nézz szembe az érzéseiddel, mert ha nem teszed, a tudatalattid megbosszulja és akár rémálmaid, pánikrohamod is lehet később.

Bak

Legbelül már rég lezártad a kapcsolatot és projektként kezeled a szakítást. Azért adj teret az érzelmeknek, a gyásznak is, mert nem minden oldható meg fegyelemmel.

Vízöntő

Vízöntő csillagjegyűként a szakítást logikusan próbálod kezelni, mintha egy furcsa társadalmi kísérlet lenne. Ülj össze a Bakkal, és csináljatok szórakoztató programot együtt. Hátha valami jó sül ki belőle.

Halak

Teljesen belemerülsz a fájdalomba, és mindenkinek részletesen beszámolsz a sérelmeidről. Próbálj kapaszkodókat keresni a valóságban, hogy ne sodorjanak el teljesen az érzéseid. Végre lesz időd sportolni, örökbe fogadni egy rászoruló állatot, olvasni vagy takarítani.

Ne feledd, hogy a szakítás átmeneti állapot. Vedd kézbe az irányítást, térj vissza régi rutinodhoz és céljaidhoz, mert a boldogságod csak tőled függ.

