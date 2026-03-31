Kiabál, hajigál elfojt – Így viselkednek szakításkor az egyes csillagjegyek

A szakítás olyan, akár egy érzelmi hullámvasút: egyszer megkönnyebbülsz, aztán öt perccel később már azon gondolkodsz, mi lett volna, ha mégis együtt maradtok.
Így viselkednek szakításkor az egyes csillagjegyek
- Teljesen természetes, hogy ilyenkor – egy ilyen „gyászfolyamat” során – te is a saját vérmérsékleted szerint reagálsz.
- Te vagy az, aki hangosan drámázik, és azt hajtogatja, hogy „pedig én neked adtam a legszebb éveimet”, vagy aki csendben szomorkodik? Netán, aki inkább egy Netflix-maratonba menekül.
- Mutatjuk, mit árulnak el rólad a csillagok, ha szakítófázisba kerülsz.
Készen állsz, hogy tükröt tartson eléd az asztrológia?
- Kos
Te az a típus vagy, aki előbb kiabál, aztán gondolkodik, és közben lehet, hogy egy bögre is „véletlenül” repül. Adj magadnak egy kis időt lehiggadni a szakítás után, mielőtt olyat mondasz, amit később legszívesebben kiradíroznál az emlékeidből.
- Bika
Sokáig elfojtasz, aztán egyszer csak jön a „na elég volt”, és útba ejted a legdrágább ruhaüzleteket, a barátnőddel pedig többet iszol, mint Bridget Jones a lepukkant macinaciban. Fokozatosan engedd ki a feszültséget, ne csak egy nagy robbanással.
- Ikrek
Szakításkor is beszélsz, írsz, majd újra beszélsz – akár saját magaddal is vitatkozol. Próbálj meg néha csendben maradni, mert nem minden érzést kell azonnal kimondani vagy leírni.
- Rák
Természetesen sírsz, emlékezel, egyedül énekelsz az elmúlásról, aztán szakításról szóló dalokat hallgatsz. Még az exedtől kapott bögre is könnyeket csal a szemedbe. Adj időt a gyásznak, de ne ragadj bele a múltba, mert attól nem jön vissza, csak te maradsz ott.
- Oroszlán
Van érzéked ahhoz, hogy igazi színházat csinálj a szakításból – hangerő, gesztusok, drámai kivonulás, minden megvan. Emlékeztesd magad, hogy nem minden helyzet igényel közönséget, néha a csend is lehet elég erős. Csak csendben, az önmagaddal eltöltött idő során lesz esélyed feldolgozni a veszteséget.
- Szűz
Kívülről nézve nyugodt vagy, Excel-táblában vezeted, hol ment félre az életed. Engedd el a túlgondolást, különben belekattansz. Fogadd el, hogy nem minden kérdésre van logikus válasz.
- Mérleg
Te még szakítás közben is azon gondolkodsz, hogy „de mi lenne, ha mégis…?”. Csekkolod az exed közösségi oldalait, begépeled, majd kitörlöd a neki szánt üzenetet. Emlékeztesd magad, miért döntöttetek a szétválás mellett, és fogadd el, hogy néha a lezárás jelentheti a harmóniát.
- Skorpió
Te vagy a „csendben figyelek, de belül vulkán vagyok” típus, és ha elszabadulsz, azt mindenki megjegyzi. Tanuld meg biztonságosan levezetni a dühödet, és ne ölj meg senkit. Célszerű például szabadtéren tartózkodnod, ahol nem tudod betörni az ablakokat.
- Nyilas
Viccet csinálsz az egészből, még a barátaid előtt is öniróniával beszélsz a szakításodról. De ki hiszi el, hogy nem érint meg a dolog? Nézz szembe az érzéseiddel, mert ha nem teszed, a tudatalattid megbosszulja és akár rémálmaid, pánikrohamod is lehet később.
- Bak
Legbelül már rég lezártad a kapcsolatot és projektként kezeled a szakítást. Azért adj teret az érzelmeknek, a gyásznak is, mert nem minden oldható meg fegyelemmel.
- Vízöntő
Vízöntő csillagjegyűként a szakítást logikusan próbálod kezelni, mintha egy furcsa társadalmi kísérlet lenne. Ülj össze a Bakkal, és csináljatok szórakoztató programot együtt. Hátha valami jó sül ki belőle.
- Halak
Teljesen belemerülsz a fájdalomba, és mindenkinek részletesen beszámolsz a sérelmeidről. Próbálj kapaszkodókat keresni a valóságban, hogy ne sodorjanak el teljesen az érzéseid. Végre lesz időd sportolni, örökbe fogadni egy rászoruló állatot, olvasni vagy takarítani.
Ne feledd, hogy a szakítás átmeneti állapot. Vedd kézbe az irányítást, térj vissza régi rutinodhoz és céljaidhoz, mert a boldogságod csak tőled függ.
