Borzasztó balszerencse jön a héten: 3 csillagjegy, akiket a sors nem kímél

Igen, sorscsapások következnek, de ne aggódjatok túl sokat! A balszerencse mindig tanít valamit és ha már nevetni tudtok rajta, már félig legyőztétek – mint ahogy azt a Harry Potterből megtanultuk. Szóval ha valaki épp a héten akarja tönkretenni a napodat, emlékezz: a Comiculus és a nevetés most a legerősebb csillagvédelmi pajzs, még akkor is, ha az univerzum peches csillagjegyek közé sorolt is a héten.

Mutatjuk, hogy a szerencsétlen csillagjegyek, hogy hogyan tudják elkerülni a balszerencsét!

Ezek a csillagjegyek kerüljenek el mindent, ami balszerencsét hozhat a héten! Három csillagjegynek garantáltan borús napjai lesznek ezen a héten.

A balszerencsét, akár egy kis Harry Potter-varázslattal is legyőzheted.

Tippek, hogyan úszhatják meg a csillagjegyek a legrosszabb pillanatokat.

Az univerzum úgy döntött, hogy ez a három csillagjegy ne unatkozzon, ezért felültette őket a balszerencse expresszre. Ha a héten úgy érzed, hogy minden apróság összejátszik ellened, az nem véletlen. Akkor te vagy az egyike annak a három szerencsétlen csillagjegynek, akit balszerencse-sorozattal sújt az univerzum a héten. De van egy titkos fegyver! Képzeld el, hogy Harry Potterből ismert Commikulus varázslat – amely a nevetés eszközével győzi le a mumust – szupererejével semlegesíted a balszerencsét. A kacagás most szó szerint mágikus lesz!

Kos (március 21. – április 19.)

Kos jegyűek, készüljetek! A héten minden apró dologból botrány lehet. A kávéd kifolyik a laptopodra, a forgalomban mindenki úgy dönt, hogy épp most lesz a leglassabb, és a mobiltelefonod mintha csak veled akarna szórakozni – töltő nélkül indul a nap. Tipp: ne hagyjon el a humorérzéked, és képzeld el, hogy minden peches pillanatod egy komédia jelenete.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz barátaink, a precizitás héten nem lesz a barátotok. A tervezett meetingek lemondva, a bevásárlólista fele eltűnik a semmiben, és a sütő is úgy dönt, hogy nem engedelmeskedik. A kulcs? Ne próbálj mindent kontrollálni. Ha a világ összeomlik, ne is küzdj ellene, csak képzeld el, hogyan változna át ez a káosz a Commikulus varázsige hatására vicces pillanattá.