Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 21., kedd Konrád

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

meteorraj

Ma éjszaka szemeket az égre: jön az év első látványos csillaghullása

meteorraj égi jelenség csillaghullás
Komáromi Bence
2026.04.21.
Áprilisban 21-én éjszaka vissza nem térő alkalom nyílik rá, hogy a hullócsillagok szerelmeseinek különleges élményben legyen részük. Keddről szerda virradóra ugyanis megérkezik a Lyridák meteorraj.

Hamarosan a saját szemeddel láthatod a Lyridák meteorraj csillaghullását. A szakértők szerint ugyanis az év első nagyszabású égi jelenségének maximuma április 22-én délután 15 óra 30 perckor éri el a Föld látómezejét. Tiszta idő esetén azonban már a kora hajnali órákban is láthatsz hullócsillagokat, sőt akár tűzgömböket is! Le ne maradj az év egyik legizgalmasabb eseményéről! Mutatjuk, hogy mikor nézz az ég felé!

A Lyridák meteorrajt figyelik a Karagol Geosite-nál, Ankara Kizilcahamam kerületében, Törökországban, 2025. április 22-én.
A Lyridák meteorrajt figyelik a Karagol Geosite-nál, Ankara Kizilcahamam kerületében, Törökországban, 2025. április 22-én. 
Forrás: Getty Images

A Lyridák meteorraj maximuma szabad szemmel is látható lesz 

A Lyridák meteorraj április 14–30. között figyelhető meg, a maximuma pedig közvetlenül húsvét után jön: április 22-én 15:30-kor, így megfigyelését április 22-én a hajnali órákban ajánljuk – számolt be róla a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A szakértők szerint már kedd este 21 órától érdemes az eget kémlelni a keleti égbolton, ugyanis a Lyridák radiánsa, a Lyra csillagkép, a látóhatár felett lesz. A felhős időjárás és a Hold fénye bezavarhat a tökéletes megfigyelésbe, de ha igazán kitartó vagy, akkor a kora hajnali órákban különleges látványban lehet részed. A Hold nyugóvóra térésével ugyanis számtalan hullócsillagot láthatsz. Óránként akár 12 hullócsillag szelheti át az eget. De előtte se add fel a reményt, ugyanis várhatóan csak pár százalékos lesz a Hold fénye, éjfél után pedig még nagyobb eséllyel láthatod a csillaghullást. 

Mikor látható a Lyridák meteorraj és mi az eredete?

  • A legtöbb meteorraj egy üstökösből származik.
  • Amikor ez az égitest közel kerül a Naphoz, akkor a benne lévő jég és por kiszabadul. A kilökődött porszemcsék pedig az üstököshöz hasonló pályára állnak. 
  • A Lyridák szülőégitestje a Thatcher nevű üstökös, amelyet 1861-ben figyeltek meg először a kutatók.
  • Bár a távolsága, és a hosszú röppályája miatt a Thatcher üstököst legközelebb 2278 körül lesz csak észlelhető az égen, a darabjai azonban minden év áprilisában megjelennek a Lyridák meteorraj formájában a Föld közelében.

A 2025-ös Lyridák csillaghullásról készített videót itt tudod megtekinteni:

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu