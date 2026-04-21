Ma éjszaka szemeket az égre: jön az év első látványos csillaghullása

Hamarosan a saját szemeddel láthatod a Lyridák meteorraj csillaghullását. A szakértők szerint ugyanis az év első nagyszabású égi jelenségének maximuma április 22-én délután 15 óra 30 perckor éri el a Föld látómezejét. Tiszta idő esetén azonban már a kora hajnali órákban is láthatsz hullócsillagokat, sőt akár tűzgömböket is! Le ne maradj az év egyik legizgalmasabb eseményéről! Mutatjuk, hogy mikor nézz az ég felé!

A Lyridák meteorrajt figyelik a Karagol Geosite-nál, Ankara Kizilcahamam kerületében, Törökországban, 2025. április 22-én.

A Lyridák meteorraj maximuma szabad szemmel is látható lesz

A Lyridák meteorraj április 14–30. között figyelhető meg, a maximuma pedig közvetlenül húsvét után jön: április 22-én 15:30-kor, így megfigyelését április 22-én a hajnali órákban ajánljuk – számolt be róla a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A szakértők szerint már kedd este 21 órától érdemes az eget kémlelni a keleti égbolton, ugyanis a Lyridák radiánsa, a Lyra csillagkép, a látóhatár felett lesz. A felhős időjárás és a Hold fénye bezavarhat a tökéletes megfigyelésbe, de ha igazán kitartó vagy, akkor a kora hajnali órákban különleges látványban lehet részed. A Hold nyugóvóra térésével ugyanis számtalan hullócsillagot láthatsz. Óránként akár 12 hullócsillag szelheti át az eget. De előtte se add fel a reményt, ugyanis várhatóan csak pár százalékos lesz a Hold fénye, éjfél után pedig még nagyobb eséllyel láthatod a csillaghullást.

Mikor látható a Lyridák meteorraj és mi az eredete? A legtöbb meteorraj egy üstökösből származik.

Amikor ez az égitest közel kerül a Naphoz, akkor a benne lévő jég és por kiszabadul. A kilökődött porszemcsék pedig az üstököshöz hasonló pályára állnak.

A Lyridák szülőégitestje a Thatcher nevű üstökös, amelyet 1861-ben figyeltek meg először a kutatók.

Bár a távolsága, és a hosszú röppályája miatt a Thatcher üstököst legközelebb 2278 körül lesz csak észlelhető az égen, a darabjai azonban minden év áprilisában megjelennek a Lyridák meteorraj formájában a Föld közelében.

