Istennőként tündököltek a sztárok Az ördög Pradát visel 2. New York-i premierjén

Getty Images North America - Jamie McCarthy
Az Ördög Pradát visel premier
Nagy Kata
2026.04.21.
Látványos ruhák, lenyűgöző sminkek és parádés hajköltemények lepték el tegnap este a Lincoln Centert. Az ördög Pradát visel 2. New York-i premierjén a sztárok úgy tündököltek, mintha csak a Runway borítójáról léptek volna elő.

Az ördög Pradát visel 2. premierje bebizonyította, hogy ugyanannyira lehet időtálló és izgalmas egy outfit, mint maga a film: csak kapkodtuk a fejünket az A-listás celebek varázslatos ruhakölteményei láttán!

Az ördög Pradát visel 2 főszereplői a New York-i premieren
Az ördög Pradát visel 2 főszereplői alaposan kitettek magukért a New York-i premieren.
Forrás: Getty Images North America

Most minden szem Az ördög Pradát visel 2. New York-i premierjére szegeződik

  • Tegnap este tartották New Yorkban Az ördög Pradát visel második részének premiervetítését. 
  • A vörös szőnyegen olyan ikonikus szupersztárok jelentek meg, mint Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci.
  • Bemutatjuk a kedvenc outfitjeinket a Lincoln Centerben megrendezésre került eseményről. 

Az ördög Pradát visel 2. New York-i premierje nem egyszerű vörös szőnyeges esemény volt, hanem egy látványos divatünnep. Az este hangulata már az első pillanattól azt sugallta: ez a folytatás nemcsak a mozivásznon, hanem a stílus terén is új szintre emeli az eredeti film örökségét. A sztárok szettjei egyszerre tisztelegtek a kultikus előd előtt és mutattak irányt a jelen divattrendjeinek. 

A figyelem középpontjában természetesen a nemrég Vogue címlapján is szereplő Meryl Streep állt, aki ismét bebizonyította, hogy miért vált a karaktere, Miranda Priestly a divat egyik ikonikus alakjává. 

A premieren egy drámai, vörös, köpenyes összeállításban jelent meg, amely erőt és határozottságot sugárzott. A megjelenés nemcsak látványos volt, hanem tudatos utalás is a karakter domináns személyiségére és a film világára.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Meryl Streep attends the world premiere of The Devil Wears Prada 2 at Lincoln Center in New York, New York on April 20, 2026. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios )
Meryl Streep különleges ruhakölteménye mellett nem lehetett szó nélkül elmenni. 
Forrás: Getty Images North America

A világ legszebb nőjének kikiáltott Anne Hathaway is nagyot villantott: egy feltűnő, vörös árnyalatú ruhában lépett a fotósok elé, amely egyszerre volt modern és karakterhű. Az outfit finoman reflektált Andy fejlődésére – a visszafogott kezdőből magabiztos divatikonná váló nőre. A stylistok láthatóan arra törekedtek, hogy a nosztalgia és az új irányok egyensúlyban legyenek.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Anne Hathaway attends "The Devil Wears Prada 2" New York Premiere on April 20, 2026 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)
Anne Hathaway szebb volt, mint valaha. 
Forrás: Getty Images North America

Az ismét vörösre váltott Emily Blunt megjelenése talán az este egyik leglátványosabb divatpillanata volt. Egy szoborszerű, haute couture ruhát viselt, amely különleges anyaghasználatával és látványos sziluettjével az avantgárd irányt képviselte. Az aprólékosan kidolgozott részletek, mint a gyöngyökkel díszített kiegészítők még inkább kiemelték az összhatást.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Emily Blunt attends the world premiere of The Devil Wears Prada 2 at Lincoln Center in New York, New York on April 20, 2026. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for 20th Century Studios )
Emily Blunt ruhája egy költemény volt. 
Forrás: Getty Images North America

Lady Gaga minimalista, kifinomult stílusával járult hozzá az este sokszínűségéhez. Az erős szabású, karakteres ruha tökéletesen kiemelte az énekesnő csodás alakját és a képeket elnézve egyértelművé válik, hogy nem csupán az extra, olykor megbotránkoztató szettjeivel képes felhívni magára a figyelmet. 

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 20: Lady Gaga attends "The Devil Wears Prada 2" New York Premiere on April 20, 2026 in New York City. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)
Lady Gaga szettje egyszerű, de nagyszerű volt!
Forrás: Getty Images North America

Simone Ashley egyszerűen képtelen hibázni: amennyire meglepő és szokatlan ez a neon zöld ruha, annyira tökéletesen emelte ki a színésznő bámulatos szépségét. Ezt a szettet elnézve már alig várjuk, hogy gyönyörködhessünk a filmbéli outfitjeiben! 

Simone Ashley at the 20th Century Studios "The Devil Wears Prada 2" World Premiere held at David Geffen Hall at Lincoln Center on April 20, 2026 in New York, New York. (Photo by John Nacion/Variety via Getty Images)
Simone Ashley megvillantotta gazella hosszúságú lábait. 
Forrás: Variety

