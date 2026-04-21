Istennőként tündököltek a sztárok Az ördög Pradát visel 2. New York-i premierjén

Az ördög Pradát visel 2. premierje bebizonyította, hogy ugyanannyira lehet időtálló és izgalmas egy outfit, mint maga a film: csak kapkodtuk a fejünket az A-listás celebek varázslatos ruhakölteményei láttán!

Most minden szem Az ördög Pradát visel 2. New York-i premierjére szegeződik Tegnap este tartották New Yorkban Az ördög Pradát visel második részének premiervetítését.

A vörös szőnyegen olyan ikonikus szupersztárok jelentek meg, mint Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci.

Bemutatjuk a kedvenc outfitjeinket a Lincoln Centerben megrendezésre került eseményről.

Az ördög Pradát visel 2. New York-i premierje nem egyszerű vörös szőnyeges esemény volt, hanem egy látványos divatünnep. Az este hangulata már az első pillanattól azt sugallta: ez a folytatás nemcsak a mozivásznon, hanem a stílus terén is új szintre emeli az eredeti film örökségét. A sztárok szettjei egyszerre tisztelegtek a kultikus előd előtt és mutattak irányt a jelen divattrendjeinek.

A figyelem középpontjában természetesen a nemrég Vogue címlapján is szereplő Meryl Streep állt, aki ismét bebizonyította, hogy miért vált a karaktere, Miranda Priestly a divat egyik ikonikus alakjává.

A premieren egy drámai, vörös, köpenyes összeállításban jelent meg, amely erőt és határozottságot sugárzott. A megjelenés nemcsak látványos volt, hanem tudatos utalás is a karakter domináns személyiségére és a film világára.

A világ legszebb nőjének kikiáltott Anne Hathaway is nagyot villantott: egy feltűnő, vörös árnyalatú ruhában lépett a fotósok elé, amely egyszerre volt modern és karakterhű. Az outfit finoman reflektált Andy fejlődésére – a visszafogott kezdőből magabiztos divatikonná váló nőre. A stylistok láthatóan arra törekedtek, hogy a nosztalgia és az új irányok egyensúlyban legyenek.

Az ismét vörösre váltott Emily Blunt megjelenése talán az este egyik leglátványosabb divatpillanata volt. Egy szoborszerű, haute couture ruhát viselt, amely különleges anyaghasználatával és látványos sziluettjével az avantgárd irányt képviselte. Az aprólékosan kidolgozott részletek, mint a gyöngyökkel díszített kiegészítők még inkább kiemelték az összhatást.