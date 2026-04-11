2026. ápr. 11., szombat

Akár percenként hullhatnak a csillagok – látványos égi show érkezik áprilisban

2026.04.11.
Különleges égi látványosságra készülhetünk április 22-én: a Lyridák meteorraj ekkor éri el csúcspontját, és kedvező körülmények között óránként akár több tucat hullócsillagot is láthatunk. Az estét ráadásul egy ritka bolygóálls is emlékezetessé teszi.

A csillagászok szerint érdemes lesz fényszennyezéstől mentes helyet keresni, ott lesz tökéletesen élvezhető a látvány. A Lyridák meteorraj április 22-én este éri el maximumát, a legkedvezőbb időpont a megfigyelésre 21 óra 40 perc körül lesz, ekkor jelenik meg a legtöbb meteor az égen.

Lyridák meteorraj: óránként akár 90 hullócsillagot is láthatunk

A Lyridák szabad szemmel is megfigyelhetők, ideális körülmények között óránként akár 90 meteor is felvillanhat, sőt időnként fényesebb tűzgömbök is átszelhetik az eget. A Lyridák meteorrajt kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik.

Aznap este azonban nemcsak a hullócsillagok miatt érdemes az ég felé nézni. 21 óra után egy látványos bolygóegyüttállás is megfigyelhető lesz az Ikrek csillagkép területén: a Jupiter és a Hold egymáshoz közel helyezkedik majd el, felettük pedig a két fényes csillag, a Pollux és a Castor ragyog. A négy égitest együtt szabályos téglalap alakzatot rajzol ki az égen, ami igen ritka jelenségnek számít.

