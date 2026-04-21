Érettségi 2026: minden, amit tudni lehet a májusi érettségi szünetről

vizsgaidőszak érettségi vizsgaidőszak érettségizők
Komáromi Bence
2026.04.21.
Hamarosan kezdetét veszi a középiskolások utolsó erőpróbája. Ezért összegyűjtöttünk minden elérhető információt a 2026-os érettségi lebonyolításáról és az érettségi szünetről. Mutatjuk a részleteket!

A végzős diákok és szüleik is érzik már a közelgő érettségi súlyát, ami egy fontos mérföldkő a fiatalok továbbtanulása szempontjából. Éppen ezért lapunk összeszedte, hogy mikor kezdődik a 2026-os érettségi szünet, és mit lehet tudni az idei lebonyolításról.

Mutatjuk a 2026-os érettségi szünet részleteit!
Mutatjuk a 2026-os érettségi szünet részleteit! Le ne maradj a legfrissebb tudnivalókról
Mikor lesz az érettségi szünet 2026-ban?

A hivatalos kormányrendelet szerint a 2026-os érettségi szünet május 4-vel kezdődik és május 22-ig tart. Negyedikén hétfőn a magyar nyelv és irodalom tantárggyal veszi kezdetét a középiskolások legnagyobb megmérettetése és az utolsó hivatalos írásbeli vizsganap 22-én záródik az olasz nyelv tantárgyával. Ezt követően egy kis szusszanásnyi idő vár az érettségizőkre, majd az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a menetrend, amelyeket június 1-9 között tartanak. A középszintű szóbeli vizsgák pedig június 15-én kezdődnek és július 1-ig tartanak – adta hírül az iskolaszünetek.hu.

Az írásbeli érettségi tantárgyak sorrendjét az alábbi táblázatban láthatjátok:

Tanítási szünet az érettségi miatt

Megzavarhatja a szülőket, hogy a tavalyi május 5-e helyett, idén május 4-én kezdődnek a vizsgák. Emiatt azok a középiskolások, akiket nem érint az érettségi, azonban az intézményükben is zajlanak a vizsgák, idén május 4-én, 5-én, és 6-án tanítási szünetet kapnak.

Ezen a három napon az érettségit nem író középiskolásoknak – az intézmény döntése alapján – nem kell iskolába menniük az érettségi menetrendjének tökéletes lebonyolításának érdekében. Érdemes azonban figyelemmel kísérni az iskolai üzeneteket (KRÉTA), mert egyes helyeken projektnapokat vagy online feladatokat írhatnak elő erre az időszakra.

A mesterséges intelligencia a szakképző intézményekbe is bekopogtatott: tananyag lesz az AI Magyarországon

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter azt mondta: ahogy a Kérdezd a minisztert! fórumsorozatokon is ígérte, minden szakképző intézményben elindul a mesterséges intelligencia oktatása; az ősszel indított pilot programot követően 63 intézményben tették ezt, így a tananyag rendelkezésre áll, az oktatók felkészültek.

A szakértő válaszol: elindultak a szóbeli érettségik − Így vehetjük fel a harcot a vizsgadrukkal

A szóbeli érettségi olyan, mint egy randira menni a tudásoddal: ha jól sikerül, taps, ha nem... nos, az sem a világ vége. De mit tegyünk, ha közben a szorongás eluralkodik rajtunk?

Ilyen lesz a 2025/2026-os tanév rendje, megvannak a tervezett dátumok

Nyilvánosságra hozták a 2025/2026-os tanév tervezett rendjét. Az első tanítási nap szeptember 1., az utolsó június 19., de több új részlet is szerepel a Belügyminisztérium rendelettervezetében.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu