Érettségi 2026: minden, amit tudni lehet a májusi érettségi szünetről

A végzős diákok és szüleik is érzik már a közelgő érettségi súlyát, ami egy fontos mérföldkő a fiatalok továbbtanulása szempontjából. Éppen ezért lapunk összeszedte, hogy mikor kezdődik a 2026-os érettségi szünet, és mit lehet tudni az idei lebonyolításról.

Mikor lesz az érettségi szünet 2026-ban?

A hivatalos kormányrendelet szerint a 2026-os érettségi szünet május 4-vel kezdődik és május 22-ig tart. Negyedikén hétfőn a magyar nyelv és irodalom tantárggyal veszi kezdetét a középiskolások legnagyobb megmérettetése és az utolsó hivatalos írásbeli vizsganap 22-én záródik az olasz nyelv tantárgyával. Ezt követően egy kis szusszanásnyi idő vár az érettségizőkre, majd az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a menetrend, amelyeket június 1-9 között tartanak. A középszintű szóbeli vizsgák pedig június 15-én kezdődnek és július 1-ig tartanak – adta hírül az iskolaszünetek.hu.

Az írásbeli érettségi tantárgyak sorrendjét az alábbi táblázatban láthatjátok:

Tanítási szünet az érettségi miatt

Megzavarhatja a szülőket, hogy a tavalyi május 5-e helyett, idén május 4-én kezdődnek a vizsgák. Emiatt azok a középiskolások, akiket nem érint az érettségi, azonban az intézményükben is zajlanak a vizsgák, idén május 4-én, 5-én, és 6-án tanítási szünetet kapnak.

Ezen a három napon az érettségit nem író középiskolásoknak – az intézmény döntése alapján – nem kell iskolába menniük az érettségi menetrendjének tökéletes lebonyolításának érdekében. Érdemes azonban figyelemmel kísérni az iskolai üzeneteket (KRÉTA), mert egyes helyeken projektnapokat vagy online feladatokat írhatnak elő erre az időszakra.

Az érettségivel kapcsolatos további híreinket itt tudod elolvasni: