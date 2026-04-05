Szerelmi horoszkóp 2026. április 6–12.: a Szűz párt találhat, a Bika legyen türelmes

A tűz jegyeknek a Mars energiája most szenvedélyt hozhat, de lesznek, akiknek logisztikázniuk kell, hogy a harmóniát fenntarthassák. Nézzük, neked mint mutat a szerelmi horoszkóp 2026. április 6–12. között.

Szerelmi horoszkóp 2026. április 6–12.

Szerelmi horoszkóp 2026. április 6–12.

Kos

Húsvéthétfőn a Hold átlép a Nyilasba, ami neked nagyon jól jön, mert innentől a tűz-elem dominál. Így minden esély megvan arra, hogy a szenvedélyed átragadjon a szerelmedre a hét során. Így nem csak az ünnepek telnek jól…

Bika

A hét közepén egy feszült bolygóháromszög viszály veszélyét szimbolizálja. A Hold szerint most a párod az érzékenyebb. Ha azt látod, hogy duzzog, minél előbb öleled meg, és engeszteld ki! Így megelőzheted, hogy elmélyüljön a konfliktus.

Ikrek

A húsvéthétfő akkor lesz igazán harmonikus, ha úgy szervezitek a sütést, főzést, családot, vendégeskedést, hogy jusson időtök kettesben romantikázni. Ne mutogass másokra! Ha te elhatározod magadat, akkor megoldod. A húsvét utáni hét pedig folytonos egyeztetést igényel mindkettőtök részéről.

Rák

A húsvéthétfő szép élményeket hoz, de néhány bosszantó incidenst is. Keddtől immunisnak kell lenned mindenféle kritikára. Valaki megértő lesz veled, és ebből a támogatásból, kedvességből még több is alakulhat, ha szingli vagy!

Oroszlán

Hétfőtől visszanyered az erődet. Onnantól magadra találsz napról napra, fokozatosan. Ezt támogatja csütörtök estétől a Mars, ami belép a a Kos jegyébe, és felperzseli a hálószobátokat… Ha szingli vagy, most lecsapsz valakire, vagy rád csapnak le, ez már részletkérdés…

Szűz

Húsvét után kísérletezgetésre, megújulásra akarnak rávenni a bolygók. Próbálj ki új ízeket, illatokat, színeket, stb. Az égi folyamatok szerint ezzel vonzol be egy új embert. Lehetséges például, hogy kipróbálsz ez új hobbit, és emiatt ismerkedtek meg.

Mérleg

A bolygók húsvétra rímelve azt tanácsolják, hogy úgy bánj mindenkivel, mint a hímes tojással! Sajnos több diszharmonikus fényszög teszteli a stílusodat. Húsvét után is ezen múlik egy ismerkedés sikere. Pedig neked is tetszik az illető!

Skorpió

A csütörtökön a Kosba lép a Mars, és téged is embertelenül jó formába hoz. Onnantól nyerésre állsz mindenben, a szerelemben is. Ha szingli vagy, már nem kell sokat várnod, jön a nagy szerelem!

Nyilas

Húsvéthétfőtől lelkesítő fényszögek könnyű léptűvé, optimistává és nagyon közlékennyé tesznek téged, ami biztosan jó hatással lesz a párodra és a kapcsolatotokra is. Arra figyelj csak, hogy légy tekintettel a másikra is, mert bizony te néha „túl sok” vagy.

Bak

Észre kellene venned, hogy miben van a másik. Elképzelhető ugyanis, hogy feszültté válik a rá nehezedő elvárások súlya alatt! Szeretne neked is kedvezni. Értékeld!

Vízöntő

Újdonságra, új élményekre vágysz. Ha van párod, akkor már a nyaralást tervezgetitek. Ne akard lenyomni a torkán az elképzeléseidet. Csak úgy lesz jó, ha egyeztetettek!

Halak

A húsvét utáni napok a Mars jegyváltása miatt lesznek fordulatosak. Ez új kihívást jelenthet neked. De nem csak feszültséget hoz: hanem egy nagyon izgalmas találkozást is! Ebből még bármi alakulhat...