Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
asztrológia

Szerelmi horoszkóp 2026. április 6–12.: a Szűz párt találhat, a Bika legyen türelmes

asztrológia szerelmi horoszkóp horoszkóp
Angyal Léna
2026.04.05.
Szenvedély, viszály, sértődékenység és nagy egymásra találás... Nem mindenkinek ugyanazt tartogatja a szerelmi horoszkópja a következő héten. Neked csak annyi a dolgod, hogy igyekezz a lehető legjobbat kihozni az adott bolygóállásokból.

A tűz jegyeknek a Mars energiája most szenvedélyt hozhat, de lesznek, akiknek logisztikázniuk kell, hogy a harmóniát fenntarthassák. Nézzük, neked mint mutat a szerelmi horoszkóp 2026. április 6–12. között. 

Szerelmi horoszkóp 2026. április 6–12.
Forrás: Shutterstock

  • Kos

Húsvéthétfőn a Hold átlép a Nyilasba, ami neked nagyon jól jön, mert innentől a tűz-elem dominál. Így minden esély megvan arra, hogy a szenvedélyed átragadjon a szerelmedre a hét során. Így nem csak az ünnepek telnek jól…

  • Bika

A hét közepén egy feszült bolygóháromszög viszály veszélyét szimbolizálja. A Hold szerint most a párod az érzékenyebb. Ha azt látod, hogy duzzog, minél előbb öleled meg, és engeszteld ki! Így megelőzheted, hogy elmélyüljön a konfliktus.

  • Ikrek

A húsvéthétfő akkor lesz igazán harmonikus, ha úgy szervezitek a sütést, főzést, családot, vendégeskedést, hogy jusson időtök kettesben romantikázni. Ne mutogass másokra! Ha te elhatározod magadat, akkor megoldod. A húsvét utáni hét pedig folytonos egyeztetést igényel mindkettőtök részéről.

  • Rák

A húsvéthétfő szép élményeket hoz, de néhány bosszantó incidenst is. Keddtől immunisnak kell lenned mindenféle kritikára. Valaki megértő lesz veled, és ebből a támogatásból, kedvességből még több is alakulhat, ha szingli vagy!

  • Oroszlán

Hétfőtől visszanyered az erődet. Onnantól magadra találsz napról napra, fokozatosan. Ezt támogatja csütörtök estétől a Mars, ami belép a a Kos jegyébe, és felperzseli a hálószobátokat… Ha szingli vagy, most lecsapsz valakire, vagy rád csapnak le, ez már részletkérdés…

  • Szűz

Húsvét után kísérletezgetésre, megújulásra akarnak rávenni a bolygók. Próbálj ki új ízeket, illatokat, színeket, stb. Az égi folyamatok szerint ezzel vonzol be egy új embert. Lehetséges például, hogy kipróbálsz ez új hobbit, és emiatt ismerkedtek meg.

  • Mérleg

A bolygók húsvétra rímelve azt tanácsolják, hogy úgy bánj mindenkivel, mint a hímes tojással! Sajnos több diszharmonikus fényszög teszteli a stílusodat. Húsvét után is ezen múlik egy ismerkedés sikere. Pedig neked is tetszik az illető!

  • Skorpió
  • A csütörtökön a Kosba lép a Mars, és téged is embertelenül jó formába hoz. Onnantól nyerésre állsz mindenben, a szerelemben is. Ha szingli vagy, már nem kell sokat várnod, jön a nagy szerelem!
  • Nyilas

Húsvéthétfőtől lelkesítő fényszögek könnyű léptűvé, optimistává és nagyon közlékennyé tesznek téged, ami biztosan jó hatással lesz a párodra és a kapcsolatotokra is. Arra figyelj csak, hogy légy tekintettel a másikra is, mert bizony te néha „túl sok” vagy.

  • Bak

Észre kellene venned, hogy miben van a másik. Elképzelhető ugyanis, hogy feszültté válik a rá nehezedő elvárások súlya alatt! Szeretne neked is kedvezni. Értékeld!

  • Vízöntő

Újdonságra, új élményekre vágysz. Ha van párod, akkor már a nyaralást tervezgetitek. Ne akard lenyomni a torkán az elképzeléseidet. Csak úgy lesz jó, ha egyeztetettek!

  • Halak

A húsvét utáni napok a Mars jegyváltása miatt lesznek fordulatosak. Ez új kihívást jelenthet neked. De nem csak feszültséget hoz: hanem egy nagyon izgalmas találkozást is! Ebből még bármi alakulhat...

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu