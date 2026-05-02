Pénzhozó üvegcsét készítenél? Így vonzd be a bőséget egyszerű hozzávalókkal

Egy marék rizs, pár érme és egy csipet hit. Tényleg ennyi kellene a pénzhez? A válasz meglepőbb, mint gondolnád. Íme a bőséget hozó mágiánk!

Nem lottónyeremény, nem titkos örökség – mégis sokan esküsznek rá. Ez az apró üvegcsés praktika most újra hódít. Mutatjuk a bőséget hozó befőtt receptjét!

Bőségmágia a pénzesőért!
Készíts te is pénzhozó üvegcsét – avagy bőség egy csavaros tető alatt

  • Egy egyszerű, otthon elkészíthető „pénzhozó üvegcsével” erősítheted a bőségre hangolt gondolkodást
  • A rizs, érme, fahéj, babérlevél és szárított narancs a hagyomány szerint mind a jólétet támogatják
  • A rituálé akkor működik igazán, ha hiszel benne – és közben te is teszel a céljaidért

A manifesztálás már rég nem csak füstölős, suttogós, misztikus szeánsz a nappali sarkában. A TikTok-generáció ugyanúgy beszél róla, mint a spiritualitás régi motorosai. Elég csak megnézni a Lucky Girl Syndrome jelenségét, amely szerint ha elhiszed, hogy szerencsés vagy, az élet tényleg elkezd igazodni hozzád. A gondolkodásmód tehát a kulcs. De mi van, ha adunk neki egy kis fizikai „emlékeztetőt” is?

Így jön képbe a pénzhozó üvegcsés rituálé.

  • Egy jól zárható üvegbe tegyél egy marék rizst – a rizs a bőség és a folyamatos gyarapodás jelképe számos kultúrában. 
  • Szórj hozzá pár érmét, hiszen ezek konkrétan a pénzt szimbolizálják (ennél egyértelműbb üzenetet nehéz küldeni az univerzumnak). 
  • Tegyél bele fahéjat, amely a hagyomány szerint gyorsítja az anyagi áramlást, valamint babérlevelet, amit régóta a siker és győzelem növényeként tartanak számon. 
  • A szárított narancs a nap energiáját és az örömöt hozza be a képletbe.

Ha szeretnéd felturbózni, adhatsz hozzá egy kis szerencsehozó ásványt is – például citrint, amit sokan a „kereskedők kövének” neveznek. Nem kötelező, de valljuk be: jól mutat az üveg alján.

Ha mindent beletettél, kösd körbe az üveget egy madzaggal – a kötés a szándék megerősítését jelképezi. A tetejét zöld viasszal zárd le, hiszen a zöld a pénz, növekedés és gyarapodás színe. Igen, kicsit boszorkánykonyhás vibe, de pont ez benne a jó.

A feng shui szerint a növények is erősítik az anyagi energiákat

Például a „kígyónövény” elhelyezése a lakás megfelelő pontján segítheti a pénzügyi stabilitást. Sőt, a kínai kultúrában a szerencsemacska, az úgynevezett Maneki-neko is a jólét bevonzásának ikonikus szimbóluma.

És ha már keleti energiák

A kínai asztrológia szerint a 2026-os Tűz Ló éve kifejezetten kedvez a merész anyagi lépéseknek – a gyökérzöldségek például szimbolikusan a stabil alapokat erősítik. Vagyis nemcsak az számít, mit teszel az üvegbe, hanem az is, milyen időszakban indítod útjára a szándékod.

Persze fontos megjegyezni!

Az üveg nem fog helyetted dolgozni. Nem fogja kifizetni a számláid, és nem küld titkos befektetési tippeket álmodban. De segíthet fókuszálni. Mert amikor ránézel, eszedbe jut, hogy a bőség nem csak kívánság, hanem döntés is. Olyan döntés, amelyhez hozzá tartozik a tudatos pénzügyi tervezés, az önbizalom és néha egy kis merészség.

@witchsibylla This is a power money spell jar to attract abundance and prosperity into your life 💵 #spellcasting #witchtok #witch #witchcraft #money #moneyspell #moneymanifestation #abundance #abundancemanifestation #witchesoftiktok #witches #fyp #spellsthatwork #spellcaster #spellmaster #witchtip #lovespellsthatwork #lovewitch #spells #spirituality ♬ Mysterious and fantastic background music.(1283709) - Sauti

A pénzhozó üvegcséhez tehát nem kell más, mint egy lezárható üveg, rizs, pár érme, fahéj, babérlevél, szárított narancs, esetleg egy szerencsehozó kristály, egy madzag és zöld viasz. A többi rajtad múlik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
