Pénzhozó üvegcsét készítenél? Így vonzd be a bőséget egyszerű hozzávalókkal

Nem lottónyeremény, nem titkos örökség – mégis sokan esküsznek rá. Ez az apró üvegcsés praktika most újra hódít. Mutatjuk a bőséget hozó befőtt receptjét!
Készíts te is pénzhozó üvegcsét – avagy bőség egy csavaros tető alatt
- Egy egyszerű, otthon elkészíthető „pénzhozó üvegcsével” erősítheted a bőségre hangolt gondolkodást
- A rizs, érme, fahéj, babérlevél és szárított narancs a hagyomány szerint mind a jólétet támogatják
- A rituálé akkor működik igazán, ha hiszel benne – és közben te is teszel a céljaidért
A manifesztálás már rég nem csak füstölős, suttogós, misztikus szeánsz a nappali sarkában. A TikTok-generáció ugyanúgy beszél róla, mint a spiritualitás régi motorosai. Elég csak megnézni a Lucky Girl Syndrome jelenségét, amely szerint ha elhiszed, hogy szerencsés vagy, az élet tényleg elkezd igazodni hozzád. A gondolkodásmód tehát a kulcs. De mi van, ha adunk neki egy kis fizikai „emlékeztetőt” is?
Így jön képbe a pénzhozó üvegcsés rituálé.
- Egy jól zárható üvegbe tegyél egy marék rizst – a rizs a bőség és a folyamatos gyarapodás jelképe számos kultúrában.
- Szórj hozzá pár érmét, hiszen ezek konkrétan a pénzt szimbolizálják (ennél egyértelműbb üzenetet nehéz küldeni az univerzumnak).
- Tegyél bele fahéjat, amely a hagyomány szerint gyorsítja az anyagi áramlást, valamint babérlevelet, amit régóta a siker és győzelem növényeként tartanak számon.
- A szárított narancs a nap energiáját és az örömöt hozza be a képletbe.
Ha szeretnéd felturbózni, adhatsz hozzá egy kis szerencsehozó ásványt is – például citrint, amit sokan a „kereskedők kövének” neveznek. Nem kötelező, de valljuk be: jól mutat az üveg alján.
Ha mindent beletettél, kösd körbe az üveget egy madzaggal – a kötés a szándék megerősítését jelképezi. A tetejét zöld viasszal zárd le, hiszen a zöld a pénz, növekedés és gyarapodás színe. Igen, kicsit boszorkánykonyhás vibe, de pont ez benne a jó.
A feng shui szerint a növények is erősítik az anyagi energiákat
Például a „kígyónövény” elhelyezése a lakás megfelelő pontján segítheti a pénzügyi stabilitást. Sőt, a kínai kultúrában a szerencsemacska, az úgynevezett Maneki-neko is a jólét bevonzásának ikonikus szimbóluma.
És ha már keleti energiák
A kínai asztrológia szerint a 2026-os Tűz Ló éve kifejezetten kedvez a merész anyagi lépéseknek – a gyökérzöldségek például szimbolikusan a stabil alapokat erősítik. Vagyis nemcsak az számít, mit teszel az üvegbe, hanem az is, milyen időszakban indítod útjára a szándékod.
Persze fontos megjegyezni!
Az üveg nem fog helyetted dolgozni. Nem fogja kifizetni a számláid, és nem küld titkos befektetési tippeket álmodban. De segíthet fókuszálni. Mert amikor ránézel, eszedbe jut, hogy a bőség nem csak kívánság, hanem döntés is. Olyan döntés, amelyhez hozzá tartozik a tudatos pénzügyi tervezés, az önbizalom és néha egy kis merészség.
A pénzhozó üvegcséhez tehát nem kell más, mint egy lezárható üveg, rizs, pár érme, fahéj, babérlevél, szárított narancs, esetleg egy szerencsehozó kristály, egy madzag és zöld viasz. A többi rajtad múlik.
