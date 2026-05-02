Pénzhozó üvegcsét készítenél? Így vonzd be a bőséget egyszerű hozzávalókkal

Nem lottónyeremény, nem titkos örökség – mégis sokan esküsznek rá. Ez az apró üvegcsés praktika most újra hódít. Mutatjuk a bőséget hozó befőtt receptjét!

Bőségmágia a pénzesőért!

Készíts te is pénzhozó üvegcsét – avagy bőség egy csavaros tető alatt Egy egyszerű, otthon elkészíthető „pénzhozó üvegcsével” erősítheted a bőségre hangolt gondolkodást

A rizs, érme, fahéj, babérlevél és szárított narancs a hagyomány szerint mind a jólétet támogatják

A rituálé akkor működik igazán, ha hiszel benne – és közben te is teszel a céljaidért

A manifesztálás már rég nem csak füstölős, suttogós, misztikus szeánsz a nappali sarkában. A TikTok-generáció ugyanúgy beszél róla, mint a spiritualitás régi motorosai. Elég csak megnézni a Lucky Girl Syndrome jelenségét, amely szerint ha elhiszed, hogy szerencsés vagy, az élet tényleg elkezd igazodni hozzád. A gondolkodásmód tehát a kulcs. De mi van, ha adunk neki egy kis fizikai „emlékeztetőt” is?

Így jön képbe a pénzhozó üvegcsés rituálé.

Egy jól zárható üvegbe tegyél egy marék rizst – a rizs a bőség és a folyamatos gyarapodás jelképe számos kultúrában.

Szórj hozzá pár érmét, hiszen ezek konkrétan a pénzt szimbolizálják (ennél egyértelműbb üzenetet nehéz küldeni az univerzumnak).

Tegyél bele fahéjat, amely a hagyomány szerint gyorsítja az anyagi áramlást, valamint babérlevelet, amit régóta a siker és győzelem növényeként tartanak számon.

A szárított narancs a nap energiáját és az örömöt hozza be a képletbe.

Ha szeretnéd felturbózni, adhatsz hozzá egy kis szerencsehozó ásványt is – például citrint, amit sokan a „kereskedők kövének” neveznek. Nem kötelező, de valljuk be: jól mutat az üveg alján.

Ha mindent beletettél, kösd körbe az üveget egy madzaggal – a kötés a szándék megerősítését jelképezi. A tetejét zöld viasszal zárd le, hiszen a zöld a pénz, növekedés és gyarapodás színe. Igen, kicsit boszorkánykonyhás vibe, de pont ez benne a jó.

A feng shui szerint a növények is erősítik az anyagi energiákat

Például a „kígyónövény” elhelyezése a lakás megfelelő pontján segítheti a pénzügyi stabilitást. Sőt, a kínai kultúrában a szerencsemacska, az úgynevezett Maneki-neko is a jólét bevonzásának ikonikus szimbóluma.