Lucky girl syndrome: pszichológiai trükk vagy valódi szerencse?

A lucky girl syndrome, azaz szerencsés lány szindróma az utóbbi időszak egyik felkapott önfejlesztési irányzata, főleg online térben. Rövid videókban mosolygó csajok ismételgetik: „nekem minden sikerül”, „a szerencse mellettem áll”. Be kell látni, hogy valóban van ezekben az állításokban valami, ami megmozgat bennünket.

A lucky girl syndrome lényege a pozitív hozzáállás.

Forrás: 123rf.com

5 dolog, amit a lucky girl syndrome-ról tudnod kell Nem pszichológiai fogalom, hanem hozzáállás.

Az önbeteljesítő jóslat ereje.

Működésbe lép az agy szűrője.

Veszélyes lehet az önvád.

A tettet nem helyettesíti.

Lucky girl syndrome: mit jelent pontosan?

A lucky girl syndrome nem hivatalos pszichológiai fogalom, inkább egy hozzáállás. Amikor gyakran mondogatod magadnak, hogy szerencsés vagy, egy idő után elkezdesz ennek megfelelően viselkedni. Magabiztosabb leszel, nem húzod össze magad egy-egy helyzetben, és kevésbé aggódsz a kudarc lehetősége miatt.

A hit ereje vagy önbecsapás?

Van ebben valami felszabadító. Nem azért, mert az univerzum hirtelen a javadat akarja, hanem mert a saját gondolkodásmódod változik meg. A pszichológia ezt önbeteljesítő jóslatként ismeri: amiben hiszel, az befolyásolja döntéseidet és reakcióidat. Ha eleve leírsz egy esélyt, nem is törekszel igazán, viszont akkor, ha hiszel magadban, már azzal is nyertél egy lépést. Igen, ez valamennyire illúziónak tűnik, de egyáltalán nem káros. Az önmagadba vetett hit a legfontosabb, minden nehézséget segít leküzdeni, akár egy kis „szerencsével”.

A „szerencse” és az agyunk szűrője?

Biztosan tapasztaltad már, ha egyszer meglátsz egy ritka szót vagy tárgyat, hirtelen mindenhol szembe találkozol vele. A lucky girl syndrome erre a mentális jelenségre épít. Amikor pozitív dolgokra figyelsz, az agyad elkezdi azokat kiszűrni a környezetből. Nem történik több jó dolog, csak mást veszel észre. Ez nem varázslat, hanem figyelem.

És a kvantumfizika?

Itt gyakran összemosódik a valóság és a félreértés. Sokan hivatkoznak arra, hogy „a megfigyelő teremti a valóságot”, a kvantummechanikára utalva. Csakhogy a tudományban a megfigyelő nem egy tudatos elme, hanem egy mérőeszköz. A kvantumfizika nem azt mondja, hogy a gondolataink alakítják a valóságot ilyen módon. Átfordítva egyszerűbben: nem attól lesz parkolóhely a belvárosban, mert nagyon akarod.