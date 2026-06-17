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3 csillagjegypár, akiknek nem szabadna lenne együtt lenniük – Szakításra van ítélve a kapcsolatuk

Shutterstock - Marko Aliaksandr
párkapcsolati problémák asztrológia csillagjegy pár szakítás
Váradi Melinda
2026.06.17.
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Úgy érzed, összeilletek, de biztosan így van? Az asztrológia szerint van néhány csillagjegypár, akiknem tilos lenne együtt lennie, mert szakításra van ítélve a kapcsolatuk.

Az asztrológia szerint vannak csillagjegyek, amelyek szinte mágnesként vonzzák egymást, és olyanok is, amelyek között már az első pillanattól kezdve szikrázik a levegő. Csakhogy nem minden szikra jelent tartós szerelmet. Vannak csillagjegypárok, akik között ugyan óriási lehet a kémia, a mindennapokban mégis annyi konfliktus és félreértés halmozódik fel, hogy kapcsolatuk vagy toxikussá válik, vagy előbb-utóbb zátonyra is fut. 

csillagjegypárok
Vannak csillagjegypárok, akik kapcsolata szakításra van ítélve.
Forrás: Shutterstock
  • Az asztrológia szerint vannak csillagjegyek, akik tökéletes párt alkotnak, de vannak olyanok is, akiknek nem szabadna együtt lenniük.
  • A következő párosok szakításra vannak ítélve, viszonyukból könnyen mérgező kapcsolat lehet.
  • Mutatjuk, kik ők!

Ez a 3 csillagjegypár szakításra van ítélve

Ikrek és Skorpió

Az Ikrek könnyed, társasági ember, aki folyamatosan új élményekre vágyik. A Skorpió ezzel szemben intenzív, szenvedélyes. Az Ikrek szereti lazán kezelni a dolgokat, a Skorpió viszont mindent teljes szívvel és lélekkel él meg. A legnagyobb konfliktusforrás a bizalom lehet közöttük. A Skorpió hajlamos a féltékenységre és a birtoklásra, amit az önállóságát féltő Ikrek nehezen visel. Játékossága és flörtölő természete pedig folyamatos bizonytalanságot kelthet a Skorpióban. Ez a kapcsolat gyakran olyan érzelmi hullámvasúttá válik, amely végül mindkét felet kimeríti.

Kos és Rák 

A Kos tüzes, impulzív és kalandvágyó. Imádja a szabadságot, gyorsan dönt és nem szeret sokat rágódni a dolgokon. A Rák ezzel szemben érzékeny, érzelmes és biztonságra vágyik. Míg a Kos számára egy vita után már szinte pár perccel később minden rendben van, a Rák napokig vagy akár hetekig is őrlődhet az elhangzottakon. A kapcsolat elején vonzó lehet számukra, hogy mennyire különböznek egymástól, idővel azonban éppen ezek a különbségek okozhatják a legnagyobb problémákat. A Kos sokszor túl nyersnek tűnhet a Rák szemében, míg a Rák túl érzékenynek látszódik partnere szemében. Ha egyik fél sem hajlandó kompromisszumot kötni, a szakítás szinte elkerülhetetlen.

Oroszlán és Bak 

Az Oroszlán szeret a figyelem középpontjában lenni, imádja, ha elismerik és a nagy gesztusokat tesznek érte. A Bak ezzel szemben gyakorlatias, visszafogott és a kemény munkában hisz. Amit az egyik sikernek és önkifejezésnek lát, azt a másik könnyen hivalkodásnak vagy felesleges drámának érezheti. Az Oroszlán gyakran több érzelmi visszajelzést várna partnerétől, míg a Bak inkább a tettekkel bizonyítja szeretetét. Emiatt mindketten úgy gondolják, hogy a másik nem érti meg őket igazán. Hosszú távon ez könnyen eltávolodáshoz vezethet, különösen akkor, ha egyik fél sem hajlandó engedni a saját elképzeléseiből.

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