Úgy érzed, legszívesebben hozzáragadnál a szerelmedhez? Egy görög mítosz szerint valaha tényleg egy test voltatok

Minden szerelem más. Az viszont biztos, hogy ha valakibe szerelmes vagy, akkor mindeneddel eggyé akarsz válni vele. Ez pedig a Platóntól származó görög mítoszban sem volt másképp.

Az androgün emberekről szóló görög mítosz a szerelem eredetéről ad számot.

Forrás: X/@george28474897

Görög mítosz áll a háttérben!

Az androgün stílus csak úgy tombol a mai ruhaviseletekben vagy frizuradivatban, legyen szó az újra topon lévő dauerről vagy a rövid pixie hajviseletről, amilyet Kim Kardashian is villantott. De mit is jelent maga a szó, és melyik görög mítoszból ered?

Androgün-mítosz

A romantikus eredettörténet a híres görög filozófustól, Platóntól maradt fent. Platón ugyanis a filozófia egyik ősatyja, Szókratész tanítványa volt, aki rendszeresen tartott különböző diskurzusokat olyan kérdésekről például, hogy mit jelent a szerelem. A lakoma című dialógusban is ezt a kérdést boncolgatják, hiszen a lakoma részvevőinek mind beszéddel kellett köszönteniük Erószt, a szerelem istenét.

Az androgün-történetet a görög világ legismertebb komédiaköltője, Arisztophanész meséli el. A mítosz szerint az emberek eredetileg háromneműek voltak: férfiak, nők és az úgy nevezett hímnők, amit görögül androgünnek hívnak. Ezek az „eredeti emberek” két félből álltak, gömbölyűek voltak, valamint négy lábuk és négy kezük volt. Viszont az istenek ellen szövetkeztek, ezért Zeusz bosszúból kettéhasította őket.

A kettéhasított emberek így külön férfiak és nők lettek. Ebben a kettéhasított állapotban viszont csak félembernek érezték magukat, és hogy újra teljesek legyenek, egymás után sóvárogtak:

egymást átkarolták, és úgy tartották átölelve, mert csak egyesülni áhítoztak, és inkább meghaltak az éhségtől és tétlenségtől, mert egymás nélkül semmit sem akartak csinálni.

Hogyan lettek belőlük szerelmesek?

Sorra hulltak el a félemberek a nagy bánatban, ezért Zeusz megsajnálta őket, és megkegyelmezett nekik. Nemi szervüket ugyanis, ami addig hátul volt, előre helyezte, hogy egymás ölelésében találják meg újra a boldogságot, az eredeti létükhöz kapcsolódó teljességérzést. Ezek a „hímnők”, vagyis androgün emberek voltak ugyanis azok, akik eredetileg férfiként és nőként voltak teljesek, majd kettéhasított állapotukban egymás szerelmét keresve találták meg a boldogságot.



„Azóta gerjed az emberekben egymás iránt szerelem — ez varázsolja vissza őket hajdani állapotukba, s megkísérli a kettőből eggyéforrasztásukat és az emberi természet megorvoslását.”

Ha igazán szerencsés vagy a szerelemben, és rád talált az igaz szerelem, akkor bizonyára ismerős lehet az érzés, és átérzed, hogy miről szól az androgün-mítosz.

Ezt tanulhattad a cikkünkből: A lakoma című platóni dialógusból ismerjük az emberek és a szerelem egyik eredettörténetét. Az egymás iránt való vágyakozás a szerelem megmagyarázhatatlan alapköve, amire a beszéd előadója, Arisztophanész az androgün-mítoszt hozza fel magyarázatként. A mítosszal pedig abszolút azonosulni tud az, aki volt már szerelmes, hiszen a szerelem az, ami a leginkább tudja biztosítani a teljességérzést mind a mai napig.

Ha még több görög mítoszos cikket olvasnál, akkor ezeket se hagyd ki!