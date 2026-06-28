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Heti szerelmi horoszkóp június 29-július 5.: a Bak panaszkodik, a Bika boldoggá teszi a párját

ezotéria szerelmi horoszkóp párkapcsolat
Angyal Léna
2026.06.28.
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A június végi, július eleji hét forró érzelmeket, nagy felismeréseket és kényes pillanatot is hozhat. A telihold több kapcsolatban feszültséget okozhat, ám a jegyet váltó Jupiter segíthet. Neked mit üzen a szerelmi horoszkóp?

Ezen a héten nem lesz elég csak fél szívvel jelen lenni egy párkapcsolatban. A féltékenység, a pénzügyek vagy a kimondatlan sérelmek borzolhatják a kedélyeket, de egy őszinte beszélgetés megkönnyebbülést hozhat. A szingliknek is érdemes figyelniük: több jegynek most olyan találkozásban lesz része, amely több lehet, mint egy nyári flört.

Heti szerelmi horoszkóp: a Bak panaszkodik, a Bika boldoggá teszi a párját
Heti szerelmi horoszkóp: a Bak panaszkodik, a Bika boldoggá teszi a párját
Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp június 29-július 5.

  • KOS:

Annyi pozitív élményetek volt mostanában, hogy a keddi telihold által gerjesztett feszültség ellen fel lesztek vértezve. A Jupiter jegyváltása felfokozza a kedvező hatást. Tüzes bolygó tüzes jegybe lépve szerelmessé tesz téged. Ha szingli vagy, most nagy eséllyel jön valaki, aki „esélyes”...

  • BIKA:

A Mars vasárnap este jegyet váltott, így hétfőtől már nem frusztrál. Ez segít, hogy magaddal és a magánéleteddel foglalkozz, lenyugszol, és végre érdemben tudtok beszélni a közös terveitekről is. Ezzel boldoggá teszed a párodat.

  • IKREK:

Ha túl lelkesen mesélsz valakiről a szerelmednek, akkor ne csodálkozz, ha féltékenység csillan meg a szemében! Lehet, hogy róla kellene lelkesen beszélned. Dicsérd meg, és bújj hozzá szerelmesen! A keddi telihold anyagi témában hoz fejtörést. Amint meg tudtok egyezni, helyre áll a béke, és semmi más sem fog közétek férkőzni.

  • RÁK:

A hőség ellenére az égi folyamatok azt javasolják, hogy a lustálkodás helyett aktív programot válasszatok a szabad időtökben. Nem baj, ha elfáradtok. Jól fog esni a testmozgás. A keddi telihold a kapcsolatotokra nem lesz jó hatással. Ezért is fontos, hogy a többi napon sokat nevessetek, mulassatok együtt. Ennek köszönhetően erősödni fog a szövetségetek…

  • OROSZLÁN:

Egy ragyogó bolygóháromszög ragyogó formában talál téged. A szerelmed ismét beléd szeret. A napbarnított bőröd és a csillogó szemed elvarázsolja. Vigyétek magatokkal egész hétre ezt a forró hangulatot! Kedden Jupiter belép az Oroszlánba, ami segít fenntartani ezt a tüzet és lelkesedést, amit átragaszthatsz a másikra.

  • SZŰZ:

Őrizzétek meg az intimitást! Jól gondoljátok meg, hogy mit osztotok meg a külvilággal! Nehéz konstellációk kínos szituáció veszélyét jelzik. Még egy fontos tanács: akkor is segítséget kell kérned, ha nem szívesen teszed. Máskülönben fel- és/vagy kiborulsz. Otthon is szükséged lesz tanácsra és együttműködésre.

  • MÉRLEG:

A nyár kalandra csábít téged. Vedd rá a párodat, hogy veled tartson! Ha ellenkezik, akkor menj nélküle! 3 nap alatt 4 feszült fényszög puskaporos hangulatot hoz nektek, ha nem vezetitek le a feszültséget például aktív programokban. Csütörtöktől lélegezhetsz fel szó szerint és átvitt értelemben egyaránt.

  • SKORPIÓ:

Egyik uralkodó bolygód, a Mars átlépett az Ikrekbe. Hétfőtől másik uralkodó bolygóddal, a Plútóval a legelőnyösebb fényszöget alkotja, ami több témában is téged igazol. Örülj neki, de ne mondd a párodnak, hogy „ugye én megmondtam!”.

  • NYILAS:

Ahhoz, hogy jól érezd magadat a bőrödben, értékelned kell, hogy milyen szerencsés vagy. Néz a párod szemébe, öleld meg, szagolj bele a hajába, és menni fog. Ragyogó szériádat a hétvégi bolygóháromszög, és a keddi Jupiter jegyváltása egyértelművé teszi. Élvezd, és adj minél többet ebből a szerelmednek!

  • BAK:

A keddi telihold szerepcserét jelez: most te leszel az, aki többet panaszkodik. Nem kell magadban tartanod azt, ami bánt. De szabj keretet ennek! Máskülönben a párkapcsolat rovására megy. Szerencsére hamar elmúlik ez a hatás, és te is megkönnyebbülsz.

  • VÍZÖNTŐ:

A párodat szebbnek látod, mint valaha. A Vénusz és egy gyönyörű bolygóháromszög rávilágít, hogy milyen nagy dolog, hogy ő veled van. Adj hangot a rajongásnak! Óriási égi ajándék, hogy a Vízöntőben járó Plútó az Ikrekben járó Marssal a legszerencsésebb fényszöget fogja alkotni ezen a héten. Ez a kapcsolatotokra is remek hatással lesz.

  • HALAK:

A hét legnagyobb kérdése a számodra, hogy mikor nyisd ki a szádat. Érzed, hogy az időzítésen múlik minden. Figyelj oda a másikra, és nem lesz ezzel sem gond. Szuper szériában vagytok amúgyis.

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