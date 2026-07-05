Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. július 6-12.: a Nyilasnak spórolnia kell, a Vízöntő nehezen koncentrál

A karrier- és pénzhoroszkóp szerint július második hetében könnyen elszabadulhatnak az indulatok, főleg a munkahelyen. Lesz, akinek a főnökeivel kell óvatosabban bánnia, másnak a pénzügyeit kell jobban kézben tartania, de több jegy számára a hét második fele már enyhülést, szerencsésebb fordulatot vagy új lehetőséget hozhat.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. július 6-12.: a munkahelyen elszabadulhatnak az indulatok

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. július 6-12.

KOS:

Hét elején olyan fényszögek lesznek az égen, amelyek munkahelyi feszültséget jósolnak. Nem kellene magára haragítania a főnökeit... Okosabb, ha most rájuk hagyja. A hét közepén pénzügyi gondokkal kell szembenéznie. Ezek nem súlyosak, csak fejtörést okoznak. Hétvégére fellélegzik a gondok alól!

BIKA:

Feldühíti, hogy a hét azzal indul, hogy mások döntenek ön helyett. Csak pislog, hogy ezt mégis hogyan képzelik. Ha nem sikerül diplomatikusan hangot adnia a nemtetszésének, akkor csütörtökön „felrobban”, kiosztja őket. Még jó, hogy péntektől harmonikus fényszögek reményt adnak a megbeszélésre.

IKREK:

A hétfői Nap-Szaturnusz diszharmonikus fényszög egész héten arra inti, hogy felelősségteljesen bánjon a pénzzel. Csütörtöktől „feloldozó” konstellációk segítenek, hogy végre helyreálljanak dolgai.

RÁK:

A hét első felében nem szabad engednie, hogy bárki a kritikájával bántsa! Akkor se, ha segíteni akar. A kritika sosem esik jól az embernek. Ha hosszan taglalni kezdi, hogy mit kéne másképp csinálnia, akkor gyorsan állítsa le! Akkor is, ha az illető a főnöke!

OROSZLÁN:

Lendületesen indítja ezt a hetet. Tüzes jegyekben járó bolygók kedvezően hatnak önre és az energiaszintjére. A kapkodást kell kerülnie, ha nem akar megsérülni, akár munka közben. Bosszantó konstellációk bosszúságot jeleznek, ha megelőzhető baleset éri.

SZŰZ:

Nehéz fényszögek becsmérlő megjegyzések miatti konfliktust mutatnak a hét elején. Bölcsebb lenne, ha csendben maradna. Örülhet, mert csütörtökön Vénusz a kis szerencse, a szépség és a szerelem bolygója belép a Szűzbe. Innentől ön mellé pártol a szerencse!

MÉRLEG:

Hétfőn lesz egy „sértő” fényszög a Nap és a Szaturnusz között. Úgy tűnik, hogy szem-, és fültanúja lesz egy sértegető jelenetnek. Nem lesz érzéketlen, ha kimarad ebből. Ez az egész erősen hat a folytatásra. Megkönnyebbülni majd péntektől fog.

SKORPIÓ:

„Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” mondás ezen a héten tetten érhetővé válik a életében. Barátságtalan fényszögek szerint a hét elején elítél valakit. Majd a hét közepén ön pont olyan szituációban találja magát a munkahelyén. Önmagában vonja le a következtetést, és vigye magával a tapasztalatot!

NYILAS:

A nagy lelkesedés és a segíteni akarás ne vigye bele olyan kiadásokba, ami miatt mínuszba megy! Erre figyelmeztetik a hétfői, a keddi és a szerdai diszharmonikus fényszögek. Csütörtökön Vénusz, a kis szerencse bolygója jegyváltásával szerencsés időszak kezdődik a karrierjében.

BAK:

Bolygója, a Szaturnusz hétfőn kritikus fényszöget alkot a Nappal, ami az ön részéről kemény kritikára való hajlamot jelez. Szerencsére csütörtökön Vénusz, a kis szerencse bolygója jegyet vált, és innentől könnyebb lesz másokkal együttműködnie.

VÍZÖNTŐ:

Tombol a nyár. A szervezete már átállt, és megszokta a hőséget. Ettől függetlenül nehezen koncentrál, ha dolgoznia kell. Viszont a kitartását most plusz pénzzel jutalmazzák!

HALAK:

Még gyorsan hétfőn reggel hívja fel, vagy írjon annak, akivel egyeztetnie kell! Ekkor még kedvező fényszögek segítenek. Utána 4 napon keresztül mindenki türelmetlenebb és ingerlékenyebb lesz. Nem érdemes olyan szóváltásba belebonyolódni, ami a másik kioktatásáról szól.