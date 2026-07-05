Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 5., vasárnap Emese, Sarolta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. július 6-12.: a Nyilasnak spórolnia kell, a Vízöntő nehezen koncentrál

asztrológia pénz horoszkóp karrier
Angyal Léna
2026.07.05.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Feszült lesz a helyzet július 6. és 12. között, a munkában és a pénzügyekben is. A heti karrier- és pénzhoroszkóp szerint különösen fontos lesz a héten, hogy ki hogyan kezeli a kritikát, a munkahelyi konfliktusokat és a váratlan kiadásokat.

A karrier- és pénzhoroszkóp szerint július második hetében könnyen elszabadulhatnak az indulatok, főleg a munkahelyen. Lesz, akinek a főnökeivel kell óvatosabban bánnia, másnak a pénzügyeit kell jobban kézben tartania, de több jegy számára a hét második fele már enyhülést, szerencsésebb fordulatot vagy új lehetőséget hozhat.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. július 6-12.: a munkahelyen elszabadulhatnak az indulatok
Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. július 6-12.: a munkahelyen elszabadulhatnak az indulatok
Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. július 6-12. 

  • KOS:

Hét elején olyan fényszögek lesznek az égen, amelyek munkahelyi feszültséget jósolnak. Nem kellene magára haragítania a főnökeit... Okosabb, ha most rájuk hagyja. A hét közepén pénzügyi gondokkal kell szembenéznie. Ezek nem súlyosak, csak fejtörést okoznak. Hétvégére fellélegzik a gondok alól!

  • BIKA:

Feldühíti, hogy a hét azzal indul, hogy mások döntenek ön helyett. Csak pislog, hogy ezt mégis hogyan képzelik. Ha nem sikerül diplomatikusan hangot adnia a nemtetszésének, akkor csütörtökön „felrobban”, kiosztja őket. Még jó, hogy péntektől harmonikus fényszögek reményt adnak a megbeszélésre.

  • IKREK:

A hétfői Nap-Szaturnusz diszharmonikus fényszög egész héten arra inti, hogy felelősségteljesen bánjon a pénzzel. Csütörtöktől „feloldozó” konstellációk segítenek, hogy végre helyreálljanak dolgai.

  • RÁK:

A hét első felében nem szabad engednie, hogy bárki a kritikájával bántsa! Akkor se, ha segíteni akar. A kritika sosem esik jól az embernek. Ha hosszan taglalni kezdi, hogy mit kéne másképp csinálnia, akkor gyorsan állítsa le! Akkor is, ha az illető a főnöke!

  • OROSZLÁN:

Lendületesen indítja ezt a hetet. Tüzes jegyekben járó bolygók kedvezően hatnak önre és az energiaszintjére. A kapkodást kell kerülnie, ha nem akar megsérülni, akár munka közben. Bosszantó konstellációk bosszúságot jeleznek, ha megelőzhető baleset éri.

  • SZŰZ:

Nehéz fényszögek becsmérlő megjegyzések miatti konfliktust mutatnak a hét elején. Bölcsebb lenne, ha csendben maradna. Örülhet, mert csütörtökön Vénusz a kis szerencse, a szépség és a szerelem bolygója belép a Szűzbe. Innentől ön mellé pártol a szerencse!

  • MÉRLEG:

Hétfőn lesz egy „sértő” fényszög a Nap és a Szaturnusz között. Úgy tűnik, hogy szem-, és fültanúja lesz egy sértegető jelenetnek. Nem lesz érzéketlen, ha kimarad ebből. Ez az egész erősen hat a folytatásra. Megkönnyebbülni majd péntektől fog.

  • SKORPIÓ:

„Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” mondás ezen a héten tetten érhetővé válik a életében. Barátságtalan fényszögek szerint a hét elején elítél valakit. Majd a hét közepén ön pont olyan szituációban találja magát a munkahelyén. Önmagában vonja le a következtetést, és vigye magával a tapasztalatot!

  • NYILAS:

A nagy lelkesedés és a segíteni akarás ne vigye bele olyan kiadásokba, ami miatt mínuszba megy! Erre figyelmeztetik a hétfői, a keddi és a szerdai diszharmonikus fényszögek. Csütörtökön Vénusz, a kis szerencse bolygója jegyváltásával szerencsés időszak kezdődik a karrierjében.

  • BAK:

Bolygója, a Szaturnusz hétfőn kritikus fényszöget alkot a Nappal, ami az ön részéről kemény kritikára való hajlamot jelez. Szerencsére csütörtökön Vénusz, a kis szerencse bolygója jegyet vált, és innentől könnyebb lesz másokkal együttműködnie.

  • VÍZÖNTŐ:

Tombol a nyár. A szervezete már átállt, és megszokta a hőséget. Ettől függetlenül nehezen koncentrál, ha dolgoznia kell. Viszont a kitartását most plusz pénzzel jutalmazzák!

  • HALAK:

Még gyorsan hétfőn reggel hívja fel, vagy írjon annak, akivel egyeztetnie kell! Ekkor még kedvező fényszögek segítenek. Utána 4 napon keresztül mindenki türelmetlenebb és ingerlékenyebb lesz. Nem érdemes olyan szóváltásba belebonyolódni, ami a másik kioktatásáról szól.

Ezeket olvastad már? 

Stresszhoroszkóp: mi idegesít fel a legjobban, és hogyan nyugszol meg a csillagjegyed szerint?

Van, akit a késés borít ki, másokat a bizonytalanság vagy az igazságtalanság. Nézd meg, mit árul el rólad a stresszhoroszkóp!

Virágos vagy fűszeres? A csillagjegyed megmutatja, milyen parfüm illik hozzád a legjobban

Az asztrológusok szerint a csillagjegyünk is segíthet megtalálni a tökéletes parfümöt. Kíváncsi vagy, neked milyen parfüm állna a legjobban? Mutatjuk!

Ez a 3 csillagjegy próbára teszi mások türelmét 2026 nyarán: mindenkit kiakasztanak

Különösen intenzíven élhetik meg ezt a pár hónapot, és ezzel a környezetüket alaposan ki is készítik.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu