Újra terjed a macskákhoz kötött parazita: most derült ki, hogy az emberekre is veszélyes

Megdöbbentő bejelentést tettek a tudósok: egy a macskákat támadó parazita a világ népességének akár az egyharmadát is megfertőzheti. A mikroszkopikus kártevő ráadásul évekig teljesen tünetmentesen lappanghat a szervezetünkben, anélkül, hogy ebből bármit észrevennénk.

Bár a legtöbben a cicákhoz kötik, a Toxoplasma gondii parazita nem a macskánk simogatása révén juthat a leggyakrabban a szervezetünkbe, sokkal inkább a nem megfelelő konyhai és higiéniai szokások miatt fertőződhetünk meg.

Forrás: Shutterstock

A legfrissebb kutatások bebizonyították, hogy az eddig ártatlannak hitt Toxoplasma gondii valójában káros az egészségünkre.

Lappangási ideje viszonylag hosszú, így akár évtizedekig is hordozhatjuk tünetmentesen a szervezetünkben.

Mutatjuk azokat a hétköznapi helyzeteket, amik során észrevétlenül megfertőződhetsz!

A parazita veszélyesebb, mint gondolnánk

Annak ellenére, hogy a Toxoplasma gondiit évekig egy ritka és ártalmatlan parazitának gondolták, úgy tűnik mára merően megváltozott a tudósok nézőpontja. Egy friss kutatás ugyanis kimutatta, hogy az élősködő nagyobb egészségügyi veszélyekkel jár, mint az korábban feltételezték róla.

Amellett ugyanis, hogy teljesen behálózza az agyat, a legfrissebb eredmények már arra is rávilágítottak, hogy a parazita egy, a szem retináját károsító fertőzést is előidézhet, ami gyakran látásvesztést is okozhat.

A fertőzött személyeknél ráadásul viselkedésbeli változások is megjelenhetnek, mint például a reflexek lelassulása, valamint a vakmerőség és a kockázatvállalási kedv hirtelen megnövekedése. Sőt, a legbizarrabb felfedezések szerint a parazita még a külsőnket is képes átalakítani, mindezt azért, hogy vonzóbbnak tűnjünk mások számára, és így még könnyebben terjedhessen.

A fertőzés újonnan igazolt hatásai miatt a kutatók már hivatalosan is a kór trópusi betegségként való elismerését kérvényezték a WHO-tól.

Emberek milliárdjai hordozhatják

A szakemberek becslése szerint a világ népességének akár egyharmada is áteshetett már a fertőzésen, így emberek milliárdjai hordozhatják magukban a kórokozót. A jó hír azonban az, hogy a legtöbb ember soha nem tapasztal semmilyen tünetet, ugyanis az egészséges immunrendszer képes teljesen kordában tartani a parazitát. Azoknál azonban, akiknek valamiért legyengült az immunrendszerük, jellegzetes influenzaszerű panaszok jelentkezhetnek, például magas láz, izom- és végtagfájdalom, valamint általános rossz közérzet.

Bár ezek rendszerint egy idő után maguktól elmúlnak, a kártevő nem tűnik el a testből, akár évtizedekig is lappanghat a szervezetben, teljesen észrevétlenül.

Amikor pedig szervezetünk valamilyen betegség, intenzív stressz, gyógyszeres kezelések vagy az idősödés miatt újra meggyengül, a parazita ismét aktiválódni kezd. Ez a megkésett, agresszív toxoplazmózis pedig egyenesen a szem ideghártyáját támadja meg, ahol olyan gyulladást okoz, ami idővel homályos látáshoz, legrosszabb esetben pedig akár visszafordíthatatlan látásvesztéshez is vezethet.