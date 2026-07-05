Újra terjed a macskákhoz kötött parazita: most derült ki, hogy az emberekre is veszélyes

Megdöbbentő bejelentést tettek a tudósok: egy a macskákat támadó parazita a világ népességének akár az egyharmadát is megfertőzheti. A mikroszkopikus kártevő ráadásul évekig teljesen tünetmentesen lappanghat a szervezetünkben, anélkül, hogy ebből bármit észrevennénk.
- A legfrissebb kutatások bebizonyították, hogy az eddig ártatlannak hitt Toxoplasma gondii valójában káros az egészségünkre.
- Lappangási ideje viszonylag hosszú, így akár évtizedekig is hordozhatjuk tünetmentesen a szervezetünkben.
- Mutatjuk azokat a hétköznapi helyzeteket, amik során észrevétlenül megfertőződhetsz!
A parazita veszélyesebb, mint gondolnánk
Annak ellenére, hogy a Toxoplasma gondiit évekig egy ritka és ártalmatlan parazitának gondolták, úgy tűnik mára merően megváltozott a tudósok nézőpontja. Egy friss kutatás ugyanis kimutatta, hogy az élősködő nagyobb egészségügyi veszélyekkel jár, mint az korábban feltételezték róla.
Amellett ugyanis, hogy teljesen behálózza az agyat, a legfrissebb eredmények már arra is rávilágítottak, hogy a parazita egy, a szem retináját károsító fertőzést is előidézhet, ami gyakran látásvesztést is okozhat.
A fertőzött személyeknél ráadásul viselkedésbeli változások is megjelenhetnek, mint például a reflexek lelassulása, valamint a vakmerőség és a kockázatvállalási kedv hirtelen megnövekedése. Sőt, a legbizarrabb felfedezések szerint a parazita még a külsőnket is képes átalakítani, mindezt azért, hogy vonzóbbnak tűnjünk mások számára, és így még könnyebben terjedhessen.
A fertőzés újonnan igazolt hatásai miatt a kutatók már hivatalosan is a kór trópusi betegségként való elismerését kérvényezték a WHO-tól.
Emberek milliárdjai hordozhatják
A szakemberek becslése szerint a világ népességének akár egyharmada is áteshetett már a fertőzésen, így emberek milliárdjai hordozhatják magukban a kórokozót. A jó hír azonban az, hogy a legtöbb ember soha nem tapasztal semmilyen tünetet, ugyanis az egészséges immunrendszer képes teljesen kordában tartani a parazitát. Azoknál azonban, akiknek valamiért legyengült az immunrendszerük, jellegzetes influenzaszerű panaszok jelentkezhetnek, például magas láz, izom- és végtagfájdalom, valamint általános rossz közérzet.
Bár ezek rendszerint egy idő után maguktól elmúlnak, a kártevő nem tűnik el a testből, akár évtizedekig is lappanghat a szervezetben, teljesen észrevétlenül.
Amikor pedig szervezetünk valamilyen betegség, intenzív stressz, gyógyszeres kezelések vagy az idősödés miatt újra meggyengül, a parazita ismét aktiválódni kezd. Ez a megkésett, agresszív toxoplazmózis pedig egyenesen a szem ideghártyáját támadja meg, ahol olyan gyulladást okoz, ami idővel homályos látáshoz, legrosszabb esetben pedig akár visszafordíthatatlan látásvesztéshez is vezethet.
Egészen hétköznapi ételekkel is el lehet kapni
A közhiedelemmel ellentétben a parazita ritkán terjed közvetlenül a házi kedvencek simogatásával, az emberi fertőzések hátterében leggyakrabban egészen hétköznapi dolgok állnak. Egy rosszul átsütött, vagy éppen teljesen nyers hús fogyasztásával ugyanis könnyen a szervezetünkbe kerülhet a kór, de a szennyezett ivóvíz, vagy a mosatlan zöldségek és gyümölcsök fogyasztása is komoly veszélyt jelenthetnek. Bár nem feltétlenül a háziállatunk a közvetlen forrás, az alom takarítása közben mégis célszerű óvatosnak lenni, hogy elkerüljük a macskaürülékkel való érintkezést.
A bent tartott macskák gazdái ugyanakkor megnyugodhatnak, hiszen a kizárólag lakásban tartott, bolti táppal etetett cicák gyakorlatilag semmilyen veszélyt nem jelentenek. A fertőzést ugyanis csak a kint is kóborló négylábúak kapják el, leggyakrabban a parazitát már egyébként is magukban hordozó egerek vagy madarak levadászásával.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: