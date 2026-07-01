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Az idei nyár legkülönlegesebb koktélja az imádkozó sáska: ez uralja a legmenőbb bárokat

recept koktél frissítő
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Valószínűleg az idei nyár legkülönlegesebb nevű koktélját hoztuk el nektek. Az imádkozó sáska nem csak a nevével, az ízével is levesz a lábadról.

Ha azt hiszed, mindent láttál már a gasztrotrendek világában, akkor nagyot tévedsz! A legmenőbb bárokat most az imádkozó sáska nevű koktél uralja. Lehet, hogy a neve bizarr, de az íze mennyei! Mutatjuk, hogyan kell elkészíteni.

Az imádkozó sáska nevű koktél az idei nyár legfelkapottabb italai közé tartozik
Az imádkozó sáska nevű koktél az idei nyár legfelkapottabb italai közé tartozik
Forrás: 123RF

Imádkozó sáska: amikor kilépünk a komfortzónánkból

Az enyhén citrusos, gyógynövényes koktélban a frissítő a gyömbér íze dominál, kitűnő választás a legforróbb estékre. És hogy miért ez lett a neve? Mert a díszítésnél a kandírozott gyömbért pont olyan helyzetben kell felaggatni a poharak szélére, mintha az egy imádkozó sáska lenne. Ha nem tudod elképzelni, hogy lehet ezt összehozni, néud meg alábbi képet:

Az imádkozó sáska a különleges díszítésről kapta a nevét
Az imádkozó sáska a különleges díszítésről kapta a nevét
Forrás: Instagram / punch_drink

 

Így készül az imádkozó sáska:

Hozzávalók

  • 22 ml skót whiskey
  • 22 ml citromlé
  • 22 ml édesített gyömbérlé (ehhez gyömbér és cukor, lásd alább)
  • 22 ml Gran Classico
  • kandírozott gyömbér a díszítéshez

Elkészítés

  1. Az édesített gyömbérléhez keverj frissen facsart gyömbérlevet és kb. feleannyi cukrot, amíg a cukor fel nem oldódik.
  2. Öntsd bele az összes hozzávalót a shakerbe jéggel együtt, és jól rázd össze, amíg a shaker oldala teljesen lehűl.
  3. Szűrd át egy koktélos pohárba, és díszítsd kandírozott gyömbérrel.

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