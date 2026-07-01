Az idei nyár legkülönlegesebb koktélja az imádkozó sáska: ez uralja a legmenőbb bárokat

Ha azt hiszed, mindent láttál már a gasztrotrendek világában, akkor nagyot tévedsz! A legmenőbb bárokat most az imádkozó sáska nevű koktél uralja. Lehet, hogy a neve bizarr, de az íze mennyei! Mutatjuk, hogyan kell elkészíteni.

Az imádkozó sáska nevű koktél az idei nyár legfelkapottabb italai közé tartozik

Forrás: 123RF

Imádkozó sáska: amikor kilépünk a komfortzónánkból

Az enyhén citrusos, gyógynövényes koktélban a frissítő a gyömbér íze dominál, kitűnő választás a legforróbb estékre. És hogy miért ez lett a neve? Mert a díszítésnél a kandírozott gyömbért pont olyan helyzetben kell felaggatni a poharak szélére, mintha az egy imádkozó sáska lenne. Ha nem tudod elképzelni, hogy lehet ezt összehozni, néud meg alábbi képet:

Az imádkozó sáska a különleges díszítésről kapta a nevét

Forrás: Instagram / punch_drink

Így készül az imádkozó sáska:

Hozzávalók

22 ml skót whiskey

22 ml citromlé

22 ml édesített gyömbérlé (ehhez gyömbér és cukor, lásd alább)

22 ml Gran Classico

kandírozott gyömbér a díszítéshez

Elkészítés

Az édesített gyömbérléhez keverj frissen facsart gyömbérlevet és kb. feleannyi cukrot, amíg a cukor fel nem oldódik. Öntsd bele az összes hozzávalót a shakerbe jéggel együtt, és jól rázd össze, amíg a shaker oldala teljesen lehűl. Szűrd át egy koktélos pohárba, és díszítsd kandírozott gyömbérrel.

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