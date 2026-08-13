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china 117 tower

Alig hiszünk a szemünknek a szellemtorony láttán − Üresen áll a világ egyik legmagasabb, 595 méteres felhőkarcolója: VIDEÓ

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Most azonban végre befejezhetik a gigantikus tornyot. A tiencsini Goldin Finance 117 várhatóan 2027-re készül el.

Úgy tudni, befejezik Kína egyik legkülönösebb felhőkarcolóját, a tiencsini Goldin Finance 117-et. A 595,5 méter magas épületet 2008-ban kezdték építeni, majd pénzügyi problémák miatt évekre félbemaradt a beruházás. A szellemtoronynak is nevezett felhőkarcoló várhatóan 2027-re készülhet el teljesen.

TIANJIN, CHINA - SEPTEMBER 8: A view of the China 117 Tower, also known as Goldin Finance 117, seen on September 8, 2015 in Taianjin, China. The skyscraper is now the second tallest building by the structural height in the world, only after Dubai's 2,723 feet tall Burj Khalifa. PHOTOGRAPH BY Feature China / Barcroft Media UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com
A tiencsini Goldin Finance 117 felhőkarcoló 2027-re készülhet el.
Forrás: NORTHFOTO

A Goldin Finance 117 a valaha épített ötödik legmagasabb felhőkarcoló lesz

A China 117 Tower néven is ismert, 128 emeletes épület kivitelezése 2008. augusztus 18-án indult Tiencsinben. Ha elkészül, a valaha épített ötödik legmagasabb felhőkarcoló lesz. Az utolsó gerendát már 2015 szeptemberében a helyére emelték, ezzel az épület elérte 595,5 méteres végleges magasságát, a belső munkálatok azonban nem fejeződtek be.

Évek óta üresen áll a 595,5 méter magas épület

A Goldin Finance 117 mérete nehezen összehasonlítható hétköznapi épületekkel: csaknem háromszor olyan magas, mint az Empire State Building, és több mint kétszer magasabb az Eiffel-toronynál. A tornyot azonban pénzügyi problémák miatt nem fejezték be, a hatalmas épület évekig üresen állt Tiencsinben, és szellemtoronyként vált ismertté.

A Guinness Rekordok Könyve szerint 2025-ig a Goldin Finance 117 volt a világ legmagasabb üres épülete. A munkálatok tavaly áprilisban indultak újra, és a projekt újraindítását követően a torony tetejére egy 7,6 tonnás, gyémánt alakú acélszerkezetet is elhelyeztek − írja az Unilad

A különleges épületet gyakran sétapálcának nevezik, mivel feltűnően keskeny a magasságához képest. A kialakítás azonban nem véletlen: a Guinness Rekordok Könyve arról ír, hogy a torony szerkezeti stabilitását úgynevezett mega oszlopok és rácsok összetett rendszere biztosítja, a megoldás célja pedig az volt, hogy az épület ellenálljon az erős szélnek és a szeizmikus aktivitásnak.

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Irodák lesznek benne, és 2027-re készülhet el

A Goldin Finance 117-ben irodák kapnak helyet. A South China Morning Post szerint az épületben hét állami tulajdonú vállalat és tíz magáncég számára is biztosítanak majd helyiségeket. A jelenlegi tervek szerint a Goldin Finance 117 teljes egészében 2027-re készülhet el. Ha ez valóban megtörténik, a gigantikus torony különleges helyet foglalhat el Kína építészetében: várhatóan ez lesz az utolsó olyan felhőkarcoló az országban, amely meghaladja az 500 méteres magasságot. Ennek oka, hogy a kínai kormány 2020-ban új szabályozást vezetett be, amely lényegében megtiltja az 500 méternél magasabb új épületek építését. A 250 méternél magasabb épületekre szintén szigorú korlátozások vonatkoznak.  

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