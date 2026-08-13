Alig hiszünk a szemünknek a szellemtorony láttán − Üresen áll a világ egyik legmagasabb, 595 méteres felhőkarcolója: VIDEÓ

Úgy tudni, befejezik Kína egyik legkülönösebb felhőkarcolóját, a tiencsini Goldin Finance 117-et. A 595,5 méter magas épületet 2008-ban kezdték építeni, majd pénzügyi problémák miatt évekre félbemaradt a beruházás. A szellemtoronynak is nevezett felhőkarcoló várhatóan 2027-re készülhet el teljesen.

A tiencsini Goldin Finance 117 felhőkarcoló 2027-re készülhet el.

Forrás: NORTHFOTO

A Goldin Finance 117 a valaha épített ötödik legmagasabb felhőkarcoló lesz

A China 117 Tower néven is ismert, 128 emeletes épület kivitelezése 2008. augusztus 18-án indult Tiencsinben. Ha elkészül, a valaha épített ötödik legmagasabb felhőkarcoló lesz. Az utolsó gerendát már 2015 szeptemberében a helyére emelték, ezzel az épület elérte 595,5 méteres végleges magasságát, a belső munkálatok azonban nem fejeződtek be.

Évek óta üresen áll a 595,5 méter magas épület

A Goldin Finance 117 mérete nehezen összehasonlítható hétköznapi épületekkel: csaknem háromszor olyan magas, mint az Empire State Building, és több mint kétszer magasabb az Eiffel-toronynál. A tornyot azonban pénzügyi problémák miatt nem fejezték be, a hatalmas épület évekig üresen állt Tiencsinben, és szellemtoronyként vált ismertté.

A Guinness Rekordok Könyve szerint 2025-ig a Goldin Finance 117 volt a világ legmagasabb üres épülete. A munkálatok tavaly áprilisban indultak újra, és a projekt újraindítását követően a torony tetejére egy 7,6 tonnás, gyémánt alakú acélszerkezetet is elhelyeztek − írja az Unilad.

A különleges épületet gyakran sétapálcának nevezik, mivel feltűnően keskeny a magasságához képest. A kialakítás azonban nem véletlen: a Guinness Rekordok Könyve arról ír, hogy a torony szerkezeti stabilitását úgynevezett mega oszlopok és rácsok összetett rendszere biztosítja, a megoldás célja pedig az volt, hogy az épület ellenálljon az erős szélnek és a szeizmikus aktivitásnak.