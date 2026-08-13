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fogyasztóvédelem

Fontos figyelmeztetést adott ki a fogyasztóvédelem a csodaszernek tartott italról: veszélyeket is rejthet

Shutterstock - Iryna Melnyk
fogyasztóvédelem kávé figyelmeztetés
Váradi Melinda
2026.08.13.
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Az elmúlt időszak egyik legfelkapottabb egészségtrendje, amit sokan a hagyományos kávé alternatívájaként fogyasztanak. A szakemberek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy nem mindenkinek ajánlott, és veszélyes is lehet.

Az egészségtudatos táplálkozás világában időről időre felbukkannak olyan trendek, amelyek rövid idő alatt óriási népszerűségre tesznek szert. Az elmúlt években ilyen volt a kollagén, a matcha, a különböző adaptogének, most pedig egyre többet hallani a gombakávéról is. Az ital rajongói szerint a különböző gyógygombákból készült kivonatok segíthetnek a koncentrációban, támogathatják az energiaszintet, és kiegyensúlyozottabb hatást nyújthatnak, mint a hagyományos kávé.

gombakávé
A gombakávét csodaszernek tartják, de érdemes óvatosnak lenni vele.
Forrás: Shutterstock
  • A gombakávé egyre népszerűbb, de nem mindenki számára ideális választás. 
  • Az ital különböző gombakivonatokat tartalmazhat, amelyek eltérő hatással lehetnek a szervezetre.
  • A szakemberek szerint a túlzó egészségügyi ígéreteket érdemes fenntartásokkal kezelni.

Figyelmeztetés a gombakávéról: óva int a fogyasztóvédelem

Jobb koncentráció, erősebb immunrendszer, kevesebb stressz, több energia – a gombakávék ismertetői gyakran úgy mutatják be ezeket a termékeket, mintha egyetlen ital megoldást kínálna számos mindennapi problémára. A valóság azonban ennél összetettebb. A gombakivonatokat tartalmazó készítmények mögött valóban érdekes tudományos kutatások állnak, de a reklámokban megjelenő ígéretek jelentős része nem tekinthető bizonyítottnak, és több esetben a hazai és uniós élelmiszerjogi követelményeknek sem felel meg a kommunikáció – írja az NKFH.

A „gombakávé” elnevezés alapján a fogyasztó joggal gondolhatja, hogy egy hagyományos kávéról van szó, amelyet gombával egészítettek ki. A valóságban azonban ezek a termékek sok esetben összetett készítmények, amelyek a kávé mellett, vagy akár részben helyette különféle gombakivonatokat, növényi összetevőket, vitaminokat és más élettani hatással rendelkező anyagokat tartalmaznak.

Azt is kiemelték, hogy a gombakávék népszerűségét elsősorban azok az egészségre vonatkozó állítások táplálják, amelyek szerint hozzájárulhatnak az immunrendszer megfelelő működéséhez, javíthatják a koncentrációt és a memóriát, csökkenthetik a stresszt vagy növelhetik az energiaszintet. Az ilyen ígéretek vonzóak a fogyasztók számára, ugyanakkor fontos tudni, hogy az Európai Unióban élelmiszerekkel kapcsolatban csak olyan egészségre vonatkozó állítás alkalmazható, amelyet tudományosan értékeltek és engedélyeztek.

Hangsúlyozták, hogy a természetes eredet azonban önmagában nem jelent garanciát. A koncentrált gombakivonatok biológiailag aktív anyagokat tartalmazhatnak, ezért nem lehet őket minden esetben ugyanúgy kezelni, mint egy hagyományos élelmiszert. Különösen körültekintőnek kell lenniük azoknak, akik rendszeresen gyógyszert szednek, például véralvadásgátló, vércukorszint-csökkentő vagy az immunrendszer működését befolyásoló készítményt alkalmaznak. Óvatosság indokolt várandósság és szoptatás alatt, gyermekek esetében, valamint olyan személyeknél, akik krónikus betegségben szenvednek vagy többféle gyógyszert szednek.

A gombakávék esetében ezért különösen fontos, hogy a fogyasztók ne a csodát keressék egy csészében. A kiegyensúlyozott étrendet, a megfelelő életmódot és a bizonyítékokon alapuló egészségügyi ajánlásokat egyetlen különleges ital sem helyettesítheti.

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