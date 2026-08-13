Fontos figyelmeztetést adott ki a fogyasztóvédelem a csodaszernek tartott italról: veszélyeket is rejthet

Az egészségtudatos táplálkozás világában időről időre felbukkannak olyan trendek, amelyek rövid idő alatt óriási népszerűségre tesznek szert. Az elmúlt években ilyen volt a kollagén, a matcha, a különböző adaptogének, most pedig egyre többet hallani a gombakávéról is. Az ital rajongói szerint a különböző gyógygombákból készült kivonatok segíthetnek a koncentrációban, támogathatják az energiaszintet, és kiegyensúlyozottabb hatást nyújthatnak, mint a hagyományos kávé.

A gombakávét csodaszernek tartják, de érdemes óvatosnak lenni vele.

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A gombakávé egyre népszerűbb, de nem mindenki számára ideális választás.

Az ital különböző gombakivonatokat tartalmazhat, amelyek eltérő hatással lehetnek a szervezetre.

A szakemberek szerint a túlzó egészségügyi ígéreteket érdemes fenntartásokkal kezelni.

Figyelmeztetés a gombakávéról: óva int a fogyasztóvédelem

Jobb koncentráció, erősebb immunrendszer, kevesebb stressz, több energia – a gombakávék ismertetői gyakran úgy mutatják be ezeket a termékeket, mintha egyetlen ital megoldást kínálna számos mindennapi problémára. A valóság azonban ennél összetettebb. A gombakivonatokat tartalmazó készítmények mögött valóban érdekes tudományos kutatások állnak, de a reklámokban megjelenő ígéretek jelentős része nem tekinthető bizonyítottnak, és több esetben a hazai és uniós élelmiszerjogi követelményeknek sem felel meg a kommunikáció – írja az NKFH.

A „gombakávé” elnevezés alapján a fogyasztó joggal gondolhatja, hogy egy hagyományos kávéról van szó, amelyet gombával egészítettek ki. A valóságban azonban ezek a termékek sok esetben összetett készítmények, amelyek a kávé mellett, vagy akár részben helyette különféle gombakivonatokat, növényi összetevőket, vitaminokat és más élettani hatással rendelkező anyagokat tartalmaznak.

Azt is kiemelték, hogy a gombakávék népszerűségét elsősorban azok az egészségre vonatkozó állítások táplálják, amelyek szerint hozzájárulhatnak az immunrendszer megfelelő működéséhez, javíthatják a koncentrációt és a memóriát, csökkenthetik a stresszt vagy növelhetik az energiaszintet. Az ilyen ígéretek vonzóak a fogyasztók számára, ugyanakkor fontos tudni, hogy az Európai Unióban élelmiszerekkel kapcsolatban csak olyan egészségre vonatkozó állítás alkalmazható, amelyet tudományosan értékeltek és engedélyeztek.