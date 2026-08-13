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2026. aug. 13., csütörtök Ipoly

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Bár száműzték otthonából és megfosztották címeitől, királyi szertartást kaphat. András herceg temetési terve már rég elkészült.

András herceg, akit ma már Andrew Mountbatten-Windsornak szólítanak, királyi címeinek elvesztése és a közélettől való visszavonulása ellenére is uralkodói temetést kaphat. A búcsúztatására vonatkozó menetrend évek óta  készen lehet az úgynevezett hídtervek között, és bennfentesek szerint nem valószínű, hogy azt átírják. 

András hercege temetése akár királyi is lehet.
András herceg temetése akár királyi is lehet.
Forrás: Getty Images Europe

András herceg elvesztette a címeit, mégis királyi temetést kaphat

A Daily Mail szerint András nevét nem törölték abból a bizalmas kormányzati nyilvántartásból, amelyben azok a magas rangú királyi családtagok szerepelnek, akik halála esetére előre meghatározott vészhelyzeti és ünnepélyes intézkedéseket dolgoztak ki. 

A hír felkavarta a kedélyeket és vitát indított arról, hogy egy királyi családtag státuszának jelentős megváltozása után mennyiben kell és egyáltalán kell-e módosítani a már elkészített protokollt. 

András temetési szertartását a windsori kastély Szent György-kápolnájában tartanák, majd a Frogmore-i királyi temetőben helyeznék örök nyugalomra. A Szent György-kápolna alatti királyi kriptákba az uralkodókat és legközelebbi családtagjaikat temetik, ám a rendelkezésre álló hely egyre korlátozottabb, ezért Frogmore a királyi család több tagjának nyughelyévé vált.

A katonai múltja miatt egykori kollégái is részt vehetnek a búcsúztatón 

 András státusza az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott, Károly király 2025-ben megfosztotta tiszteletbeli katonai kinevezéseitől és királyi címeitől, ugyanakkor az aktív katonai szolgálata során szerzett kitüntetéseit megtarthatta. András 1979 és 2001 között szolgált a Brit Királyi Haditengerészetnél, és katonai pályafutása alatt a falklandi háborúban is részt vett. 

Chris Parry nyugalmazott ellentengernagy a lapnak arról beszélt, hogy egykori haditengerészeti kollégái valószínűleg önként jelentkeznének koporsóvivőnek, ha Andrást ünnepélyesen temetnék el.

Mit jelentenek a királyi hídtervek?

A brit kormány a királyi család magas rangú tagjainak halálára bizalmas vészhelyzeti terveket tart fenn. Az egyes műveletek egy-egy brit híd nevét viselik. 

A legismertebb a London Bridge hadművelet, amelyet II. Erzsébet királynő 2022-es halála után aktiváltak, míg Fülöp herceg 2021-es halálát követően a Forth Bridge hadművelet lépett életbe.

A terveket a kabinetiroda kezeli, és nem kizárólag a temetési ceremóniára vonatkoznak. A biztonsági intézkedésektől és a közlekedés megszervezésétől kezdve a médiával való koordináción át az ünnepélyes lebonyolításig, valamint a külföldi vezetők érkezésével kapcsolatos előkészületekig számos feladatot lefednek.

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