András herceg, akit ma már Andrew Mountbatten-Windsornak szólítanak, királyi címeinek elvesztése és a közélettől való visszavonulása ellenére is uralkodói temetést kaphat. A búcsúztatására vonatkozó menetrend évek óta készen lehet az úgynevezett hídtervek között, és bennfentesek szerint nem valószínű, hogy azt átírják.

András herceg temetése akár királyi is lehet.

Forrás: Getty Images Europe

András herceg elvesztette a címeit, mégis királyi temetést kaphat

A Daily Mail szerint András nevét nem törölték abból a bizalmas kormányzati nyilvántartásból, amelyben azok a magas rangú királyi családtagok szerepelnek, akik halála esetére előre meghatározott vészhelyzeti és ünnepélyes intézkedéseket dolgoztak ki.

A hír felkavarta a kedélyeket és vitát indított arról, hogy egy királyi családtag státuszának jelentős megváltozása után mennyiben kell és egyáltalán kell-e módosítani a már elkészített protokollt.

András temetési szertartását a windsori kastély Szent György-kápolnájában tartanák, majd a Frogmore-i királyi temetőben helyeznék örök nyugalomra. A Szent György-kápolna alatti királyi kriptákba az uralkodókat és legközelebbi családtagjaikat temetik, ám a rendelkezésre álló hely egyre korlátozottabb, ezért Frogmore a királyi család több tagjának nyughelyévé vált.

A katonai múltja miatt egykori kollégái is részt vehetnek a búcsúztatón

András státusza az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott, Károly király 2025-ben megfosztotta tiszteletbeli katonai kinevezéseitől és királyi címeitől, ugyanakkor az aktív katonai szolgálata során szerzett kitüntetéseit megtarthatta. András 1979 és 2001 között szolgált a Brit Királyi Haditengerészetnél, és katonai pályafutása alatt a falklandi háborúban is részt vett.

Chris Parry nyugalmazott ellentengernagy a lapnak arról beszélt, hogy egykori haditengerészeti kollégái valószínűleg önként jelentkeznének koporsóvivőnek, ha Andrást ünnepélyesen temetnék el.

Mit jelentenek a királyi hídtervek?

A brit kormány a királyi család magas rangú tagjainak halálára bizalmas vészhelyzeti terveket tart fenn. Az egyes műveletek egy-egy brit híd nevét viselik.

A legismertebb a London Bridge hadművelet, amelyet II. Erzsébet királynő 2022-es halála után aktiváltak, míg Fülöp herceg 2021-es halálát követően a Forth Bridge hadművelet lépett életbe.

A terveket a kabinetiroda kezeli, és nem kizárólag a temetési ceremóniára vonatkoznak. A biztonsági intézkedésektől és a közlekedés megszervezésétől kezdve a médiával való koordináción át az ünnepélyes lebonyolításig, valamint a külföldi vezetők érkezésével kapcsolatos előkészületekig számos feladatot lefednek.