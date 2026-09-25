Emma Watson új hajszínnel tért vissza: az old money blonde az ősz egyik legelegánsabb trendje

A színésznőt legutóbb júniusban láthattuk, amikor egy londoni klímavédelmi fórumon szólalt fel. Akkor haja még sötétebb, a barna és a szőke közötti, úgynevezett bronde árnyalatú volt. A bronde haj az elmúlt években számos változatban vált népszerűvé. Emma Watson haja most ettől világosabb, átcsúszik az úgynevezett „old money blonde" árnyalatba.

Emma Watson hajszíne júniusban még sötétebb volt

Forrás: Profimedia

Az old money blonde hajszín nem csak Emma Watson kedvence

Az old money blonde meleg, lágy árnyalat, tulajdonképpen időtlen, sosem fog kiemenni a divatból. Olyan hírességeket láthattunk már ilyen hajszínnel, mint Sofia Richie, Gwyneth Paltrow és Carolyn Bessette-Kennedy.

Bár az old money blonde árnyalat pontos meghatározása szalononként eltérhet, egy dolognak mindenhol stimmelnie kell: a hajszín sosem lehet sárgás vagy természetesellenes árnyalatú; helyette krémes, lágyan elmosódott, ragyogó színekben kell pompáznia a tincseknek. Pont, mint Emma esetében:

Így készült Emma Watson frizurája a múzeummegnyitóra

Forrás. Instagram

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