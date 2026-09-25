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Emma Watson új hajszínnel tért vissza: az old money blonde az ősz egyik legelegánsabb trendje

trend Emma Watson szőke hajszín
Horváth Angéla
2026.09.25.
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Emma Watson nem sokszor vesz részt nyilvános eseményeken, szombaton azonban mégis ott volt a Los Angeles-i Lucas Museum of Narrative Art megnyitóján. A Harry Potter-filmek sztárja a megszokottól világosabb hajszínnel érkezett - az új árnyalata pedig éppen az egyik felkapott őszi hajtrendhez illeszkedik.

A színésznőt legutóbb júniusban láthattuk, amikor egy londoni klímavédelmi fórumon szólalt fel. Akkor haja még sötétebb, a barna és a szőke közötti, úgynevezett bronde árnyalatú volt. A bronde haj az elmúlt években számos változatban vált népszerűvé. Emma Watson haja most ettől világosabb, átcsúszik az úgynevezett „old money blonde" árnyalatba.

Emma Watson hajszíne júniusban még sötétebb volt
Emma Watson hajszíne júniusban még sötétebb volt
Forrás: Profimedia

Az old money blonde hajszín nem csak Emma Watson kedvence

Az old money blonde meleg, lágy árnyalat, tulajdonképpen időtlen, sosem fog kiemenni a divatból. Olyan hírességeket láthattunk már ilyen hajszínnel, mint Sofia Richie, Gwyneth Paltrow és Carolyn Bessette-Kennedy.

Bár az old money blonde árnyalat pontos meghatározása szalononként eltérhet, egy dolognak mindenhol stimmelnie kell: a hajszín sosem lehet sárgás vagy természetesellenes árnyalatú; helyette krémes, lágyan elmosódott, ragyogó színekben kell pompáznia a tincseknek. Pont, mint Emma esetében: 

Így készült Emma Watson frizurája a múzeummegnyitóra
Forrás. Instagram

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