Emma Watson új hajszínnel tért vissza: az old money blonde az ősz egyik legelegánsabb trendje

A színésznőt legutóbb júniusban láthattuk, amikor egy londoni klímavédelmi fórumon szólalt fel. Akkor haja még sötétebb, a barna és a szőke közötti, úgynevezett bronde árnyalatú volt. A bronde haj az elmúlt években számos változatban vált népszerűvé. Emma Watson haja most ettől világosabb, átcsúszik az úgynevezett „old money blonde" árnyalatba.
Az old money blonde hajszín nem csak Emma Watson kedvence
Az old money blonde meleg, lágy árnyalat, tulajdonképpen időtlen, sosem fog kiemenni a divatból. Olyan hírességeket láthattunk már ilyen hajszínnel, mint Sofia Richie, Gwyneth Paltrow és Carolyn Bessette-Kennedy.
Bár az old money blonde árnyalat pontos meghatározása szalononként eltérhet, egy dolognak mindenhol stimmelnie kell: a hajszín sosem lehet sárgás vagy természetesellenes árnyalatú; helyette krémes, lágyan elmosódott, ragyogó színekben kell pompáznia a tincseknek. Pont, mint Emma esetében:
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