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Bátyja halála után újabb csapás érte Kaia Gerbert: barátai siettek a segítségére

Northfoto - Soeren Stache
veszteség Kaia Gerber Cindy Crawford
Váradi Melinda
2026.09.25.
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Családja szeptember 20-án veszítette el a modell bátyját, Presley Gerbert, aki 27 évesen hunyt el, a család pedig a gyász időszakában a nyilvánosság előtt is visszafogott maradt. Néhány nappal később Kaia Gerber újabb nehéz helyzettel találta szemben magát, amelyben barátai és párja is igyekeztek mellette állni.

Rendkívül nehéz időszakot él át Kaia Gerber. A 25 éves modell és színésznő szeptember 20-án veszítette el bátyját, Presley Gerbert, aki mindössze 27 éves volt. A család képviselője azt kérte, hogy ebben a fájdalmas időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket. A családot és Kaia baráti körét nagyon megviselte a történtek. A tragédia után több közeli barát is megjelent Kaia otthonánál, hogy támogassa őt, és a következő napokban sem hagyták magára. A segítségük pedig hamarosan egészen konkrét formát öltött.

Kaia Gerber et son frère Presley Gerber - Photocall de la soirée "Her Time" Omega à l'hôtel de Sully à Paris le 29 septembre 2017. © Cyril Moreau/Bestimage 'Her Time' Omega Photocall as part of the Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2018 on September 29, 2017 in Paris, France.
Kaia Gerber bátyja, Presley Walker Gerber 27 évesen hunyt el.
Forrás: Northfoto
  • Kaia egyik szeretett négylábú társa miatt vált sürgőssé a segítség. 
  • Több közeli barát és a párja is részt vett a keresésben. 
  • A történet végül jó hírekkel zárult.

Újabb csapás érte Kaia Gerbert

A TMZ arról számolt be, hogy Kaia macskája, Tony eltűnt Hollywood Hills környékén. A hírek szerint a szürke, zöld szemű macskát kedden látták utoljára, ezért barátai azonnal keresni kezdték. A keresésben Jake Shane influenszer, Lewis Pullman színész – Kaia párja –, valamint Carissa Gallo rendező is részt vett. A társaság plakátokat helyezett ki a környéken, amelyeken Tony fotója és az eltűnésével kapcsolatos információk szerepeltek. A felhívás arra is kitért, hogy Tony könnyen felismerhető a nyakában viselt nyomkövetőről. A plakátokon jutalmat is felajánlottak annak, aki segít megtalálni a cicát.

A történtek jól mutatják, hogy Kaia körül ebben a nehéz időszakban mennyire összetartó a baráti kör. A keresésről készült fotókon a barátai együtt járják a környéket, plakátokat helyeznek ki, és próbálnak minden lehetséges módon segíteni neki. A támogatás különösen fontos lehet most, hiszen Kaia családja néhány nappal korábban veszítette el Presley-t. A testvérek kapcsolatáról Kaia korábban is beszélt, többek között a Vogue-nak adott interjújában, amelyben a családot hosszú időn át érintő nehézségekről is nyilatkozott. Kaia egyelőre nem tett nyilvános részletes nyilatkozatot bátyja haláláról, a család pedig továbbra is a magánélet tiszteletben tartását kéri.

A macska keresése szerencsére nem végződött újabb veszteséggel. A szeptember 24-i beszámolók szerint Tonyt végül megtalálták, így a keresés jó hírekkel zárult. A People szintén arról számolt be, hogy Kaia macskája szserencsére előkerült.

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