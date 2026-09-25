Bátyja halála után újabb csapás érte Kaia Gerbert: barátai siettek a segítségére

Rendkívül nehéz időszakot él át Kaia Gerber. A 25 éves modell és színésznő szeptember 20-án veszítette el bátyját, Presley Gerbert, aki mindössze 27 éves volt. A család képviselője azt kérte, hogy ebben a fájdalmas időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket. A családot és Kaia baráti körét nagyon megviselte a történtek. A tragédia után több közeli barát is megjelent Kaia otthonánál, hogy támogassa őt, és a következő napokban sem hagyták magára. A segítségük pedig hamarosan egészen konkrét formát öltött.

Kaia Gerber bátyja, Presley Walker Gerber 27 évesen hunyt el.

Forrás: Northfoto

Kaia egyik szeretett négylábú társa miatt vált sürgőssé a segítség.

Több közeli barát és a párja is részt vett a keresésben.

A történet végül jó hírekkel zárult.

Újabb csapás érte Kaia Gerbert

A TMZ arról számolt be, hogy Kaia macskája, Tony eltűnt Hollywood Hills környékén. A hírek szerint a szürke, zöld szemű macskát kedden látták utoljára, ezért barátai azonnal keresni kezdték. A keresésben Jake Shane influenszer, Lewis Pullman színész – Kaia párja –, valamint Carissa Gallo rendező is részt vett. A társaság plakátokat helyezett ki a környéken, amelyeken Tony fotója és az eltűnésével kapcsolatos információk szerepeltek. A felhívás arra is kitért, hogy Tony könnyen felismerhető a nyakában viselt nyomkövetőről. A plakátokon jutalmat is felajánlottak annak, aki segít megtalálni a cicát.

A történtek jól mutatják, hogy Kaia körül ebben a nehéz időszakban mennyire összetartó a baráti kör. A keresésről készült fotókon a barátai együtt járják a környéket, plakátokat helyeznek ki, és próbálnak minden lehetséges módon segíteni neki. A támogatás különösen fontos lehet most, hiszen Kaia családja néhány nappal korábban veszítette el Presley-t. A testvérek kapcsolatáról Kaia korábban is beszélt, többek között a Vogue-nak adott interjújában, amelyben a családot hosszú időn át érintő nehézségekről is nyilatkozott. Kaia egyelőre nem tett nyilvános részletes nyilatkozatot bátyja haláláról, a család pedig továbbra is a magánélet tiszteletben tartását kéri.

A macska keresése szerencsére nem végződött újabb veszteséggel. A szeptember 24-i beszámolók szerint Tonyt végül megtalálták, így a keresés jó hírekkel zárult. A People szintén arról számolt be, hogy Kaia macskája szserencsére előkerült.