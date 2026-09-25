Szeptemberben ellephetik a pókok a lakást: ezzel az egyszerű módszerrel távol tarthatod őket

Ha ősszel hirtelen megszaporodnak a pókok a lakásban, annak nem feltétlenül az az oka, hogy odakint már hidegebb van. Szeptemberben kezdődik több pókfaj párzási időszaka, ilyenkor pedig a hímek aktívabban keresik a nőstényeket, ezért kerülnek többször a szemünk elé. Ez persze sovány vigasz, ha éppen egy pók szalad végig a nappali padlóján. Ha szeretnél ritkábban találkozni velük, néhány egyszerű dolgot már most megtehetsz.

Szeptemberben kezdődik több pókfaj párzási időszaka - így riaszd el őket

Készíts házi pókriasztót

Ha kipróbálnál egy házilag elkészíthető megoldást, szükséged lesz fehér ecetre, vízre és néhány csepp illóolajra. Egy lakás- és padlószakértő szerint az ecetet és a meleg vizet fele-fele arányban érdemes összekeverni, majd néhány csepp borsmenta-, citrom- vagy levendulaolajat adni hozzá.

Az elkészült keveréket szórófejes flakonba töltheted, majd befújhatod vele azokat a sarkokat, réseket és zugokat, ahol gyakran látsz pókokat.

Fontos azonban, hogy ezt ne kezeld biztos módszerként. Egy korábbi laboratóriumi vizsgálat szerint bizonyos pókfajokat a borsmentaolaj valóban távol tarthat, a citromolajnál viszont nem találtak ilyen hatást. A kutatás ráadásul csak néhány fajra és nőstény pókokra terjedt ki, ezért nem lehet minden lakásban felbukkanó pókra általánosítani az eredményeket.

A konyhában és a fürdőben is érdemes körülnézned

A pókok szívesen húzódnak meg olyan helyeken, ahol nyugodtan elbújhatnak. A konyha és a fürdőszoba különösen vonzó lehet számukra, ezért ezeken a helyeken érdemes alaposabban körülnézned.

Töröld át az ablakpárkányokat, különösen ott, ahol már pókhálót is találtál. A rendszeres portalanítás és porszívózás szintén sokat számíthat, hiszen így nemcsak a pókok búvóhelyeit szünteted meg, hanem azokat a kisebb rovarokat is ritkítod, amelyek táplálékul szolgálnak nekik.

A pókhálók eltávolításáról se feledkezz meg. Ha rendszeresen takarítasz, kevesebb nyugodt zug marad a pókok számára.

Az ablakokat és a réseket se hagyd figyelmen kívül

Hiába takarítasz rendszeresen, ha közben a pókok könnyedén bejutnak a lakásba. Nézd át az ablakok és ajtók környékét, és ahol lehet, szüntesd meg a kisebb réseket.