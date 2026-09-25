Szeptemberben ellephetik a pókok a lakást: ezzel az egyszerű módszerrel távol tarthatod őket

Ha ősszel hirtelen megszaporodnak a pókok a lakásban, annak nem feltétlenül az az oka, hogy odakint már hidegebb van. Szeptemberben kezdődik több pókfaj párzási időszaka, ilyenkor pedig a hímek aktívabban keresik a nőstényeket, ezért kerülnek többször a szemünk elé. Ez persze sovány vigasz, ha éppen egy pók szalad végig a nappali padlóján. Ha szeretnél ritkábban találkozni velük, néhány egyszerű dolgot már most megtehetsz.
Készíts házi pókriasztót
Ha kipróbálnál egy házilag elkészíthető megoldást, szükséged lesz fehér ecetre, vízre és néhány csepp illóolajra. Egy lakás- és padlószakértő szerint az ecetet és a meleg vizet fele-fele arányban érdemes összekeverni, majd néhány csepp borsmenta-, citrom- vagy levendulaolajat adni hozzá.
Az elkészült keveréket szórófejes flakonba töltheted, majd befújhatod vele azokat a sarkokat, réseket és zugokat, ahol gyakran látsz pókokat.
Fontos azonban, hogy ezt ne kezeld biztos módszerként. Egy korábbi laboratóriumi vizsgálat szerint bizonyos pókfajokat a borsmentaolaj valóban távol tarthat, a citromolajnál viszont nem találtak ilyen hatást. A kutatás ráadásul csak néhány fajra és nőstény pókokra terjedt ki, ezért nem lehet minden lakásban felbukkanó pókra általánosítani az eredményeket.
A konyhában és a fürdőben is érdemes körülnézned
A pókok szívesen húzódnak meg olyan helyeken, ahol nyugodtan elbújhatnak. A konyha és a fürdőszoba különösen vonzó lehet számukra, ezért ezeken a helyeken érdemes alaposabban körülnézned.
Töröld át az ablakpárkányokat, különösen ott, ahol már pókhálót is találtál. A rendszeres portalanítás és porszívózás szintén sokat számíthat, hiszen így nemcsak a pókok búvóhelyeit szünteted meg, hanem azokat a kisebb rovarokat is ritkítod, amelyek táplálékul szolgálnak nekik.
A pókhálók eltávolításáról se feledkezz meg. Ha rendszeresen takarítasz, kevesebb nyugodt zug marad a pókok számára.
Az ablakokat és a réseket se hagyd figyelmen kívül
Hiába takarítasz rendszeresen, ha közben a pókok könnyedén bejutnak a lakásba. Nézd át az ablakok és ajtók környékét, és ahol lehet, szüntesd meg a kisebb réseket.
A pókok elleni védekezésnél a fizikai akadályoknak különösen nagy jelentőségük lehet: egy jól záródó ablak vagy ajtó, illetve a hézagok lezárása tartósabb megoldás lehet, mint egy illatos permet.
A szemetes is vonzhatja a pókokat
Erre talán nem is gondolnál, pedig közvetve a szemetesnek is jut szerep a pókkérdésben. Ha a kukában elszaporodnak a legyek vagy más apró rovarok, az a pókok számára is több táplálékot jelent.
Tartsd zárva a szemetest, rendszeresen ürítsd ki, és ha lehet, ne közvetlenül az ablak mellett helyezd el. Ezzel nem a pókokat riasztod el közvetlenül, hanem azt az okot szünteted meg, ami miatt szívesen maradnak a közelben.
Nem kell egész ősszel a pókoktól tartanod
A szeptemberi pókinvázió ijesztőnek tűnhet, de általában nem tart örökké. A párzási időszak több gyakori házi póknál ősszel zajlik, így ahogy ez az időszak véget ér, a lakásban is ritkábban találkozhatsz a párjukat kereső hímekkel.
Addig pedig érdemes a takarításra, a rések lezárására és az ablakok környékének rendben tartására koncentrálnod. És próbáld ki az ecetes-illóolajos permetet, hátha beválik!
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