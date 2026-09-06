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Life.hu
2026.09.26.
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Ha a rendszeres mozgásról hallva rögtön az edzőterem, a súlyzók és a bonyolult edzéstervek jutnak eszedbe, tudd, hogy van egy sokkal egyszerűbb lehetőség is. A 6-6-6-os szabály mindössze egy jó tempójú sétára épül, és különösen azoknak lehet szimpatikus, akik szeretnének többet mozogni anélkül, hogy kemény edzéssel terhelnék magukat.

Ha a rendszeres mozgásról hallva rögtön az edzőterem, a súlyzók és a bonyolult edzéstervek jutnak eszedbe, van egy sokkal egyszerűbb lehetőség is. A 6-6-6-os szabály mindössze egy jó tempójú sétára épül, és különösen azoknak lehet szimpatikus, akik szeretnének többet mozogni anélkül, hogy kemény edzéssel terhelnék magukat.

6-6-6-os szabály
A 6-6-6-os szabály egy egyszerű, sétára épülő mozgásforma.
Forrás: 123rf

Miért a 6-6-6-os szabály lesz az új kedvenc?

  • A 6-6-6-os szabály egy egyszerű, sétára épülő mozgásforma.
  • 3 része van: 6-60-6 perces blokkból áll.
  • Az eredeti módszer szerint reggel 6 vagy este 6 órakor érdemes elkezdeni.
  • Kíméletes az ízületekhez.
  • Megdolgoztatja a szív- és érrendszer működését, javítja az állóképességet.
  • Nem váltja ki az erősítő edzést, amely az izmok és a csontok egészsége miatt különösen fontos idősebb korban.

Hogy működik a 6-6-6-os szabály?

A módszer neve rögtön elárulja a lényeget. A séta három szakaszból áll: hat perc bemelegítés, 60 perc tempós gyaloglás és hat perc levezetés. Az eredeti változat szerint az edzést reggel 6 vagy este 6 órakor érdemes beiktatni, de a forrás szerint ennek nincs különösebb jelentősége: sokkal fontosabb, hogy rendszeresen mozogjunk.

A gyakorlatban ez így néz ki:

1. Hat perc bemelegítés

Kezdd kényelmes tempóban a sétát, majd fokozatosan gyorsíts. Ennyi idő alatt a szervezet ráhangolódik a mozgásra.

2. Hatvan perc tempós séta

Ez a program fő része. Olyan sebességet érdemes választani, amelynél már érezhetően megemelkedik a pulzusod, de nem érzed kellemetlenül megerőltetőnek. Nem az a cél, hogy rekordot dönts, hanem hogy egyenletes tempóban mozogj egy órán keresztül.

3. Hat perc levezetés

A végén fokozatosan lassíts le, és adj időt a szervezetednek arra, hogy visszatérjen a nyugalmi állapothoz.

A tempós gyaloglás egyik nagy előnye, hogy kevésbé terheli az ízületeket, mint a futás. 
Forrás: 123rf

Miért lehet jó választás 60 felett?

A tempós gyaloglás egyik nagy előnye, hogy általában kevésbé terheli az ízületeket, mint a futás. A térd, a csípő és a boka kisebb ütődésekkel találkozik, miközben a szervezet mégis komolyabb munkát végez.

A hosszabb séta az állóképességet is fejlesztheti, és ha valaki hetente többször beiktatja, jelentős mennyiségű mozgást gyűjt össze. Három 6-6-6-os edzés már heti 198 perc mozgást jelent, ami meghaladja a gyakran ajánlott heti 150 perc mérsékelt intenzitású aktivitást.

Ráadásul a szabadtéri séta nemcsak a testnek, hanem a közérzetnek is jót tehet: segíthet kikapcsolódni, csökkenteni a stresszt és kiszakadni a négy fal közül.

Egy fontos dolgot azonban ne hagyj ki

Bármennyire egyszerű és könnyen beilleszthető a 6-6-6 szabály, nem érdemes úgy tekinteni rá, mint az összes többi mozgásforma helyettesítőjére. A forrás is hangsúlyozza, hogy a séta nem váltja ki az erősítő edzést, amely az izomtömeg és a csontsűrűség megőrzésében játszik fontos szerepet.

A 6-6-6-os szabály inkább egy könnyen követhető mód arra, hogy több rendszeres mozgás kerüljön a mindennapokba. És ehhez valóban nem kell más, csak egy kényelmes cipő, egy kis idő és némi elszántság.

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