Ha a rendszeres mozgásról hallva rögtön az edzőterem, a súlyzók és a bonyolult edzéstervek jutnak eszedbe, van egy sokkal egyszerűbb lehetőség is. A 6-6-6-os szabály mindössze egy jó tempójú sétára épül, és különösen azoknak lehet szimpatikus, akik szeretnének többet mozogni anélkül, hogy kemény edzéssel terhelnék magukat.
Miért a 6-6-6-os szabály lesz az új kedvenc?
- A 6-6-6-os szabály egy egyszerű, sétára épülő mozgásforma.
- 3 része van: 6-60-6 perces blokkból áll.
- Az eredeti módszer szerint reggel 6 vagy este 6 órakor érdemes elkezdeni.
- Kíméletes az ízületekhez.
- Megdolgoztatja a szív- és érrendszer működését, javítja az állóképességet.
- Nem váltja ki az erősítő edzést, amely az izmok és a csontok egészsége miatt különösen fontos idősebb korban.
Hogy működik a 6-6-6-os szabály?
A módszer neve rögtön elárulja a lényeget. A séta három szakaszból áll: hat perc bemelegítés, 60 perc tempós gyaloglás és hat perc levezetés. Az eredeti változat szerint az edzést reggel 6 vagy este 6 órakor érdemes beiktatni, de a forrás szerint ennek nincs különösebb jelentősége: sokkal fontosabb, hogy rendszeresen mozogjunk.
A gyakorlatban ez így néz ki:
1. Hat perc bemelegítés
Kezdd kényelmes tempóban a sétát, majd fokozatosan gyorsíts. Ennyi idő alatt a szervezet ráhangolódik a mozgásra.
2. Hatvan perc tempós séta
Ez a program fő része. Olyan sebességet érdemes választani, amelynél már érezhetően megemelkedik a pulzusod, de nem érzed kellemetlenül megerőltetőnek. Nem az a cél, hogy rekordot dönts, hanem hogy egyenletes tempóban mozogj egy órán keresztül.
3. Hat perc levezetés
A végén fokozatosan lassíts le, és adj időt a szervezetednek arra, hogy visszatérjen a nyugalmi állapothoz.
Miért lehet jó választás 60 felett?
A tempós gyaloglás egyik nagy előnye, hogy általában kevésbé terheli az ízületeket, mint a futás. A térd, a csípő és a boka kisebb ütődésekkel találkozik, miközben a szervezet mégis komolyabb munkát végez.
A hosszabb séta az állóképességet is fejlesztheti, és ha valaki hetente többször beiktatja, jelentős mennyiségű mozgást gyűjt össze. Három 6-6-6-os edzés már heti 198 perc mozgást jelent, ami meghaladja a gyakran ajánlott heti 150 perc mérsékelt intenzitású aktivitást.
Ráadásul a szabadtéri séta nemcsak a testnek, hanem a közérzetnek is jót tehet: segíthet kikapcsolódni, csökkenteni a stresszt és kiszakadni a négy fal közül.
Egy fontos dolgot azonban ne hagyj ki
Bármennyire egyszerű és könnyen beilleszthető a 6-6-6 szabály, nem érdemes úgy tekinteni rá, mint az összes többi mozgásforma helyettesítőjére. A forrás is hangsúlyozza, hogy a séta nem váltja ki az erősítő edzést, amely az izomtömeg és a csontsűrűség megőrzésében játszik fontos szerepet.
A 6-6-6-os szabály inkább egy könnyen követhető mód arra, hogy több rendszeres mozgás kerüljön a mindennapokba. És ehhez valóban nem kell más, csak egy kényelmes cipő, egy kis idő és némi elszántság.
Olvasd el az alábbi cikkeinket is: