Ismerős az érzés, amikor belépsz egy szobába, ahol két ember percekkel korábban veszekedett, és bár mindenki némán ül, szinte harapni lehet a feszültséget a levegőben? Máskor pedig elég egyetlen kávé a legjobb barátnőddel, és máris úgy érzed, mintha kicseréltek volna. Mindez bizony a fizikai testünket körülvevő, többrétegű aura mechanizmusaival is összefügghet. Ez a rendkívül plasztikus, „intelligens” energiamező folyamatosan reagál arra, ami bennünk és körülöttünk zajlik.

Ez a vibráló fényburok nem más, mint az aurád: egy színes, fénylő energiamező.

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Az aura titkai

Képzelj el egy hatalmas, áttetszően ragyogó tojáshéjat, amelynek pontosan a közepén állsz. Ez a vibráló fényburok nem más, mint az aurád: egy színes, fénylő energiamező, amely tetőtől talpig körülölel, sőt, a fizikai testeden túl is kiterjed. Nem egyszínű és nem is mozdulatlan: különböző rétegei egymásba olvadnak, miközben a színek intenzitása és ragyogása az érzelmi, testi állapotodnak megfelelően változhat. Mintha a lelked egy láthatatlan, folyton átalakuló fényfestményt vetítene köréd.

Vajon hány réteg alkotja ezt a bioenergetikai csodát?

A hét finomenergetikai réteg közül most a három legfontosabbat mutatjuk be. A fizikai testünkhöz legközelebb az éteri aura, vagyis étertest helyezkedik el, ami az életerőnket, egészségügyi állapotunkat és a vitalitásunkat tükrözi. Ezt követi az érzelmi, vagyis asztrális réteg, amit úgy kell elképzelnünk, mint egy rendkívül érzékeny hangulatjelzőt: szimbolikusan színt vált, ha megdobban a szívünk, vagy éppen elönt bennünket a méreg. A külső réteg, a mentális aura a gondolataink birodalma, ami egyfajta láthatatlan szellemi antennaként működhet. Amikor a semmiből eszedbe jut valaki, és órákkal később üzenetet kapsz tőle, a mentális aurád minden bizonnyal már korábban érzékelhette a feléd irányuló gondolati hullámokat.

Rózsaszín felhők és sötét árnyak

Nem véletlenül mondják a szerelmesekre, hogy szinte ragyognak. A fényköpenyeden a szerelem lágy rózsaszín és friss zöld árnyalatokkal töltheti meg az érzelmi rétegedet, a mély, önzetlen szeretet pedig aranyló fényt vonhat a tested köré. Amikor viszont a rózsaszín ködöt felváltja a féltékenység, az addig harmonikus energiamező zavarosan vibrálóvá válhat. A harag sötétvörös, a félelem pedig tompa, szürkés árnyalatokat festhet körénk.