Az úgynevezett „legidősebb lány szindróma” nem hivatalos pszichológiai diagnózis, hanem egy népszerű kifejezés arra, amikor az elsőszülött lány aránytalanul sok gyakorlati és érzelmi felelősséget vesz magára a családban. A jelenségről szakértők is beszélnek, és sok nő azért ismer magára benne, mert gyerekkorától azt tanulta: neki kell megbízhatónak, ügyesnek és figyelmesnek lennie.
Legidősebb lányként te voltál gyerekkorodban a felelősségteljes
Az elsőszülött lányokra sok családban már egészen fiatalon több feladat hárulhat. „Vigyázz a kistesóra, segíts anyának, figyelj oda, hogy minden rendben legyen” – és közben szépen megtanulod, hogy te vagy az, akire lehet számítani.
Ez önmagában nem feltétlenül rossz. Sőt, rengeteg pozitív tulajdonság is kialakulhat belőle: önállóság, empátia, szervezőkészség és az a képesség, hogy válsághelyzetben is feltalálod magad. A gond inkább akkor kezdődik, amikor már felnőttként sem érzed úgy, hogy leteheted ezt a szerepet.
A párkapcsolatban is te leszel a „mindenes”
A gyerekkori szerepek meglepően könnyen velünk maradhatnak. Ha azt szoktad meg, hogy neked kell észben tartani mindent, felnőttként is természetesnek tűnhet, hogy te intézed a számlákat, szervezed a nyaralást, tartod számon a családi programokat, és még azt is észreveszed, ha a párodnak rossz napja van.
Csakhogy ettől egy idő után könnyen úgy érezheted, hogy nem egyenrangú társak vagytok, hanem te viszed a hátadon az egész kapcsolatot.
A szakértők szerint az ilyen háttérrel rendelkező nők hajlamosak lehetnek arra is, hogy a párjuk érzelmi állapotáért túlzottan felelősséget érezzenek, miközben a saját szükségleteiket hátrébb sorolják.
És van egy másik csavar is
Ha valaki egész életében a „megbízható” szerepben volt, könnyen olyan társat választ, aki kényelmesen elvan mellette. Nem feltétlenül tudatosan, és nem is azért, mert bárki ezt szeretné.
Egyszerűen ismerős lehet az a dinamika, amelyben te intézed, ő pedig hagyja.
Aztán egy idő után jön a felismerés: „Miért nekem kell mindenről gondoskodnom?”
A probléma ilyenkor nem feltétlenül az, hogy a másik semmit sem csinál. Lehet, hogy te vállalsz túl sokat automatikusan, mert ez számodra annyira megszokott, hogy fel sem tűnik.
Nem kell mindig neked megoldanod
Az első lépés talán az, hogy észrevedd, mikor kapcsol be a régi reflex.
Mielőtt azonnal megszervezel valamit, megoldasz egy konfliktust vagy átveszed a feladatot, érdemes feltenned magadnak egy egyszerű kérdést: „Én ezt tényleg szeretném megcsinálni, vagy csak úgy érzem, hogy nekem kell?”
A különbség fontos.
Az elsőszülött lányként megszerzett önállóság és gondoskodás ugyanis nem hiba. Sőt, ezek nagyon értékes tulajdonságok lehetnek egy kapcsolatban. Csak nem kell melléjük automatikusan azt is magaddal hoznod, hogy mindenért neked kell felelősséget vállalnod.
Mert attól még, hogy gyerekként te voltál a család „kis felnőttje”, felnőttként már lehet melletted valaki, aki veled együtt viszi a terheket.
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