Az úgynevezett „legidősebb lány szindróma” nem hivatalos pszichológiai diagnózis, hanem egy népszerű kifejezés arra, amikor az elsőszülött lány aránytalanul sok gyakorlati és érzelmi felelősséget vesz magára a családban. A jelenségről szakértők is beszélnek, és sok nő azért ismer magára benne, mert gyerekkorától azt tanulta: neki kell megbízhatónak, ügyesnek és figyelmesnek lennie.

Legidősebb lányként te voltál felelős a testvéreidért...

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Legidősebb lányként te voltál gyerekkorodban a felelősségteljes

Az elsőszülött lányokra sok családban már egészen fiatalon több feladat hárulhat. „Vigyázz a kistesóra, segíts anyának, figyelj oda, hogy minden rendben legyen” – és közben szépen megtanulod, hogy te vagy az, akire lehet számítani.

Ez önmagában nem feltétlenül rossz. Sőt, rengeteg pozitív tulajdonság is kialakulhat belőle: önállóság, empátia, szervezőkészség és az a képesség, hogy válsághelyzetben is feltalálod magad. A gond inkább akkor kezdődik, amikor már felnőttként sem érzed úgy, hogy leteheted ezt a szerepet.

A párkapcsolatban is te leszel a „mindenes”

A gyerekkori szerepek meglepően könnyen velünk maradhatnak. Ha azt szoktad meg, hogy neked kell észben tartani mindent, felnőttként is természetesnek tűnhet, hogy te intézed a számlákat, szervezed a nyaralást, tartod számon a családi programokat, és még azt is észreveszed, ha a párodnak rossz napja van.

Csakhogy ettől egy idő után könnyen úgy érezheted, hogy nem egyenrangú társak vagytok, hanem te viszed a hátadon az egész kapcsolatot.

A szakértők szerint az ilyen háttérrel rendelkező nők hajlamosak lehetnek arra is, hogy a párjuk érzelmi állapotáért túlzottan felelősséget érezzenek, miközben a saját szükségleteiket hátrébb sorolják.

És van egy másik csavar is

Ha valaki egész életében a „megbízható” szerepben volt, könnyen olyan társat választ, aki kényelmesen elvan mellette. Nem feltétlenül tudatosan, és nem is azért, mert bárki ezt szeretné.

Egyszerűen ismerős lehet az a dinamika, amelyben te intézed, ő pedig hagyja.

Aztán egy idő után jön a felismerés: „Miért nekem kell mindenről gondoskodnom?”