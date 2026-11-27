Kevesen gondolták volna a hatvanas években Staller Ilona Annáról, hogy néhány évvel később a nemzetközi popkultúra egyik legprovokatívabb alakja lesz. Cicciolina Kőbányán született 1951-ben, és mindössze 13 évesen, 1964-ben kezdett fotó- és divatmodellként dolgozni az MTI fotószolgálatánál. Később a budapesti Duna Intercontinental szállodában lett szobalány, de közben a magyar állambiztonsági szolgálat megbízásából külföldi vendégek után is kémkedett. A hetvenes évek elején Olaszországba költözött, ahol a rádiózásnak köszönhetően vált ismertté.

Cicciolina a Penthouse magazin címlapján 1987-ben

Forrás: Instagram

Egy rádióműsornak köszönheti művésznevét Cicciolina

Staller Ilona az 1970-es évek elején az olasz Radio Luna Voulez-vous coucher avec moi? című, éjszakai betelefonálós műsorát vezette, melyben nyíltan beszéltek a szexualitásról, erotikáról. Innen ered a Cicciolina művésznév is, amely magyarra szabadon fordítva nagyjából annyit tesz: „husika”. Staller Ilona a hozzá betelefonáló féfi hallgatókat nevezte cicciolininek. Merész, provokatív megjelenése is ekkor vált a védjegyévé.

A hetvenes években számos olasz és nemzetközi koprodukcióban készült filmben és felnőttfilmben szerepelt. Jancsó Miklós is forgatott vele: a magyar rendező 1976-ban bemutatott Magánbűnök, közerkölcsök című filmjében is láthatta a közönség. Az énekléssel ugyancsak megpróbálkozott, ebből az időszakból származik a Cavallina a Cavallo című dala.

Így változott Cicciolina az évtizedek alatt

Cicciolina a filmvásznon és a nyilvános szereplései alkalmával is előszeretettel borzolta a kedélyeket. Pályafutásának különböző korszakairól, művészi próbálkozásairól és magánéletének egyes fejezeteiről számos fénykép készült, ezekből szemezgettünk galériánkban. Kattinst a képre!