Ahogy odakint egyre hidegebbre fordul az idő, és közeledik a karácsony, szívesen készítünk olyan finomságokat, amelyek meghitté varázsolják az ünnepi készülődést. A dán marcipános hólabdák nemcsak ízükben, hanem megjelenésükben is tökéletesen illenek a karácsonyhoz. A puha, narancsos marcipángolyókat roppanós fehércsokoládé-burok és hófehér kókuszreszelék borítja. Lehetetlen megállni, hogy csak egyet együnk! Elkészítésük nem igényel sok időt, ráadásul sütni sem kell őket. A szépen becsomagolt dán hólabdák karácsonyi ajándékként is megállják a helyüket.

A dán marcipános hólabda karácsonyi ajándéknak is tökéletes

Forrás: Life.hu / AI

Karácsonyi sütemény: a dán marcipános hólabda receptje

Hozzávalók körülbelül 25 darabhoz:

½ bionarancs

200 g marcipán

1 evőkanál porcukor

1 csipet só

2 evőkanál narancslé

200 g fehér csokoládé

1 teáskanál vaj

egy csomag kókuszreszelék a forgatáshoz

Elkészítés:

Bélelj ki egy tepsit sütőpapírral. Mosd meg a narancsot, vágd félbe, az egyik felének reszeld le a héját, majd facsard ki a levét. Vágd apró darabokra a marcipánt, tedd egy tálba, add hozzá a porcukrot, a sót, a narancslevet és a reszelt narancshéjat, majd gyúrd össze, amíg egynemű masszát kapsz. Formázz a marcipánmasszából körülbelül 25 egyforma méretű golyót, és sorakoztasd őket a sütőpapírral bélelt tepsire. Aprítsd fel a fehér csokoládét, majd a vajjal együtt olvaszd fel vízgőz fölött. Szúrd a marcipángolyókat egyenként fogpiszkálóra, mártsd őket az olvasztott csokoládéba, és hagyd, hogy a felesleg lecsöpögjön róluk. Helyezd vissza a golyókat a sütőpapírra, és várd meg, amíg a csokoládébevonat kissé megdermed. Ezután forgasd meg őket a kókuszreszelékben úgy, hogy az mindenhol befedje a felületüket. A marcipános hólabdákat hagyd a sütőpapíron, amíg a csokoládébevonat teljesen megszilárdul.

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