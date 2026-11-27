Ha már régóta kacérkodsz a rövid haj gondolatával, de valami igazán különlegesre vágysz, érdemes megismerkedned az undercut pixie fazonnal! A klasszikus pixie vagányabb, karakteresebb változata az utóbbi időben ismét egyre nagyobb figyelmet kap, és nem véletlenül: egyszerre ötvözi a rockos lendületet a kifinomult eleganciával. A frizura titka a kontrasztos hosszúságokban rejlik, amelyek játékossá, rétegzetté és látványossá teszik a hajkoronát. Különösen előnyös lehet az érettebb haj esetében, amikor a tincsek veszíthetnek korábbi tartásukból és volumenükből.
- Miért lehet ez az egyik legelőnyösebb rövid frizura az érettebb haj számára?
- Milyen apró részleteken múlik, hogy igazán modern és nőies legyen az összhatás?
- Egy egyszerű formázási trükk, amellyel pillanatok alatt látványosabbá teheted a hajkoronádat.
A legelőnyösebb rövid frizura 40 felett
Az undercut pixie a klasszikus pixie vagányabb, bevállalósabb testvére. A frizura lényege, hogy a fej oldalán és a tarkón a hajat nagyon rövidre vágják vagy felnyírják, miközben a fejtetőn hosszabb tincsek maradnak. Az eltérő hosszúságok látványos kontrasztot teremtenek, a tépett, rétegzett felső rész pedig különleges textúrát és mozgást ad a hajnak. A sztárfodrászok szerint ez a fazon a punkos karaktert ötvözi a kifinomult megjelenéssel, így azoknak is ideális lehet, akik szeretik a merészebb stílust, de nem szeretnének lemondani a nőies összhatásról. Scarlett Johansson és Katy Perry is viselt már hasonlóan rövid, karakteres frizurát, amelynek köszönhetően a fazon a vörös szőnyegen is bizonyította sokoldalúságát.
Az idő előrehaladtával a haj szerkezete és sűrűsége is változhat: a tincsek elvékonyodhatnak, veszíthetnek volumenükből, és nehezebben tarthatják meg a formájukat. Az undercut pixie éppen ezért lehet remek választás, hiszen a rövidebb oldalsó és hátsó részek mellett a fejtetőn meghagyott, rétegzett tincsek optikailag dúsabbá tehetik a frizurát. A különböző hosszúságok játékosságot és dimenziót adnak a hajnak, a tépett rétegek pedig természetesebb, lazább hatást keltenek. Ráadásul nemcsak egyenes, hanem hullámos és göndör hajból is elkészíthető, így többféle hajtípushoz igazítható. További előnye, hogy a reggeli készülődésből is értékes perceket spórolhatsz meg vele.
Bár elsőre egyszerűnek tűnhet, ezt a fazont semmiképpen sem érdemes otthon, saját kezűleg elkészíteni. Különösen igaz ez akkor, ha hosszabb hajból szeretnél rövid frizurára váltani. A szakemberek először különválasztják a fejtetőn lévő hajrészt, majd az alsó területeket nagyon rövidre vágják. Ehhez használhatnak ollót vagy hajnyírógépet is: utóbbi még karakteresebb, maszkulinabb hatást eredményezhet. Ezután következik a felső rész kialakítása, ahol a fodrász tépett, rétegzett tincsekkel ad formát a frizurának. A lényeg, hogy a rövidre vágott oldalak és a hosszabb felső rész harmonikus, mégis látványos kontrasztot alkossanak. Érdemes a fodrásszal a saját arcformádhoz, hajtípusodhoz és stílusodhoz igazítani a hosszúságokat.
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