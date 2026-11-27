Ha már régóta kacérkodsz a rövid haj gondolatával, de valami igazán különlegesre vágysz, érdemes megismerkedned az undercut pixie fazonnal! A klasszikus pixie vagányabb, karakteresebb változata az utóbbi időben ismét egyre nagyobb figyelmet kap, és nem véletlenül: egyszerre ötvözi a rockos lendületet a kifinomult eleganciával. A frizura titka a kontrasztos hosszúságokban rejlik, amelyek játékossá, rétegzetté és látványossá teszik a hajkoronát. Különösen előnyös lehet az érettebb haj esetében, amikor a tincsek veszíthetnek korábbi tartásukból és volumenükből.

Ez a legdivatosabb rövid frizura a téli szezonban.

Forrás: 123rf.

Miért lehet ez az egyik legelőnyösebb rövid frizura az érettebb haj számára?

Milyen apró részleteken múlik, hogy igazán modern és nőies legyen az összhatás?

Egy egyszerű formázási trükk, amellyel pillanatok alatt látványosabbá teheted a hajkoronádat.

A legelőnyösebb rövid frizura 40 felett

Az undercut pixie a klasszikus pixie vagányabb, bevállalósabb testvére. A frizura lényege, hogy a fej oldalán és a tarkón a hajat nagyon rövidre vágják vagy felnyírják, miközben a fejtetőn hosszabb tincsek maradnak. Az eltérő hosszúságok látványos kontrasztot teremtenek, a tépett, rétegzett felső rész pedig különleges textúrát és mozgást ad a hajnak. A sztárfodrászok szerint ez a fazon a punkos karaktert ötvözi a kifinomult megjelenéssel, így azoknak is ideális lehet, akik szeretik a merészebb stílust, de nem szeretnének lemondani a nőies összhatásról. Scarlett Johansson és Katy Perry is viselt már hasonlóan rövid, karakteres frizurát, amelynek köszönhetően a fazon a vörös szőnyegen is bizonyította sokoldalúságát.

Az idő előrehaladtával a haj szerkezete és sűrűsége is változhat: a tincsek elvékonyodhatnak, veszíthetnek volumenükből, és nehezebben tarthatják meg a formájukat. Az undercut pixie éppen ezért lehet remek választás, hiszen a rövidebb oldalsó és hátsó részek mellett a fejtetőn meghagyott, rétegzett tincsek optikailag dúsabbá tehetik a frizurát. A különböző hosszúságok játékosságot és dimenziót adnak a hajnak, a tépett rétegek pedig természetesebb, lazább hatást keltenek. Ráadásul nemcsak egyenes, hanem hullámos és göndör hajból is elkészíthető, így többféle hajtípushoz igazítható. További előnye, hogy a reggeli készülődésből is értékes perceket spórolhatsz meg vele.