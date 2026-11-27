Brad Pitt és Ines de Ramon hosszú ideje együtt vannak, a svájci származású ékszertervező egy nehéz időszak, az eldurvult válása után érkezett a színész életébe. Habár a pár kapcsolata nagyon kiegyensúlyozott, Brad Pitt családja mégis aggódik: félnek, hogy ha nem lép, elveszíti Ines de Ramónt.

Brad Pitt családja aggódik a kapcsolatért.

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Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolatáért aggódik a színész családja

Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolatáról először 2022-ben kezdtek pletykálni, nem sokkal azután, hogy az ékszertervező elvált férjétől, a Vámpírnaplókból ismert Paul Wesley-től. Először a 2024-es velencei filmfesztiválon fotózták le őket együtt, ezt követően pedig sorra jelentek meg a vörös szpnyeges eseményeken is. Kapcsolatuk tehát már 4 éve tart, és bár nagyon boldogok, Brad Pitt családja mégis attól fél, a színész elveszíti a nőt, ha nem lép szintet, vagyis ha nem kéri meg a kezét.

„Brad családja egyszerűen imádja Inest” – árulja el a forrás. „Nagy család, és ő remekül beilleszkedik közéjük. Soha nem okoz semmiféle drámát, és nincs benne semmi hollywoodi allűr. Leginkább azt szeretik, hogy mennyire boldoggá teszi Bradet” – tette hozzá a bennfentes. „Mindannyian alig várják, hogy együtt töltsék az ünnepeket, és biztos lehetsz benne, hogy nyomást fognak gyakorolni Bradre, hogy siessen, és vegye feleségül a lányt.”

Pletykák már felröpptentek arról, hogy a Brad Pitt gyereket is szeretne Ines de Ramóntól, vagyis egyre komolyabb a kapcsolatuk, de egyelőre lépéseket nem tett a sztár, amit a családja nem néz jó szemmel.

„Brad családjának tagjai mind nagyon a házasság mellett állnak és rendszeresen járnak templomba, ezért ez az egész helyzet, hogy Brad házasságon kívül él Inesszel, nem igazán tetszik nekik” – mondja a forrás. „Megértik, hogy Bradnek rossz tapasztalatai voltak Angelinával, de szomorúnak tartják, hogy hagyja, hogy ez a tapasztalat megakadályozza abban, hogy továbblépjen.”

„Attól is tartanak, hogy »elveszítheti Inest, ha nem siet, és nem veszi feleségül«” – teszi hozzá a forrás. „Úgy érzik, ez a helyes lépés, és nem szégyellik ezt kimondani.”