Idén hetedik alkalommal rendezték meg Az Év Szaloncukra versenyt, ahol a közönségnek több mint 13 ezer szem szaloncukor közül kellett kiválasztania az abszolút kedvencet. 2026-ban a megtisztelő címet egy különleges, karakteres ízvilágú, csokibevonatos édesség kapta.

2026-ban már hetedik alkalommal rendezték meg Az Év Szaloncukra versenyt

Forrás: 123rf.com

Idén hetedik alkalommal mérettethették meg magukat a cukrászdák az Az Év Szaloncukra versenyben.

A 2026-os győztest mintegy 147 darab fajta közül választották ki.

Mutatjuk melyik ellenállhatatlan íz végzett a dobogón.

Igazán merész íz nyerte el Az Év Szaloncukra címet

A mintegy 24 gyártó 147 nevezett édessége közül idén egy igazán bevállalós íz vitte el a pálmát. 2026-ban ugyanis Az Év Szaloncukra az orosházi Hóvirág Fagylaltbár füstös-whiskys-mogyorós édessége lett, ami nemcsak a nevével, de ízvilágával is kilóg a megszokott karácsonyi kínálatból. Az édes csokiborítású desszert karakterét a whisky adja, ami tökéletesen harmonizál a lágy karamell és a pörkölt mogyoró töltelékével.

A nyertes desszert mellett persze a pisztáciaízű szaloncukrokat sem maradtak le a dobogóról: a második helyet idén a Stühmer szicíliai pisztáciás szaloncukra szerezte meg, míg a harmadik helyen a békéscsabai L'art Csokoládéműhely pisztáciaburokba töltött pisztáciakrémes finomsága tarolt.

Mindenki megtalálhatta a kedvencét

Idén is összeült egy hatfős szakmai zsűri, akik kategóriákra bontva díjazták a legkülönlegesebb desszerteket.

A szakmai megmérettetésen a gyulai Kézműves Cukrászda vitte el az aranyérmet a Bíborfehér nevű szaloncukrával, amit nem más, mint az idei Ország Tortája ihletett.

Ráadásul a szervezők idén több kategóriában is nyerteseket hirdettek, így sem az ínyencek, sem a hagyományos ízek kedvelői nem maradtak újdonságok nélkül. Az év új íze 2026-ban a balatongyöröki Promenád Kávéház sós vajkaramellás-pekándiós szaloncukra lett, míg a legjobb zselés édesség díját a székesfehérvári Damniczki Cukrászda málnás finomsága zsebelte be.

A gourmet szaloncukrok közül idén a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda rozéboros-bogyós gyümölcsös édessége, a Beriolette végzett első helyen, a magas fehérjetartalmú finomságok versenyét a Chocol'art pisztáciakrémes falatkája nyerte, míg az influencerek kedvencének a Sulyán Cukrászda kecskesajtos, mézes, körtés és pekándiós fehércsokoládés trüffel szaloncukrát választották.

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