Lesz, aki úgy érezheti eljött az ideje, másnak mindent be kell vetnie, hogy megőrizze a higgadtságát. Az, hogy miként viselkedsz, hatással lesz az előmeneteledre és az anyagiakra is. Téged mire figyelmeztet a heti karrier- és pénzhoroszkópod?

Olvasd el neked mit ígér a heti karrier- és pénzhoroszkópod.

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp minden jegynek

KOS

A Mars jegyváltása ketté vágja ezt a hetedet. A hét első felében még ezerrel pörögsz. Amit most csinálsz, lendületet ad a folytatáshoz. Csütörtök hajnalban bolygód, a Mars átlép a Szűzbe. Innentől lelassulsz, és lesz türelmed a részletekhez.

BIKA

Ellentmondásos fényszögek ellentmondásos hatásokat, lehetőségeket, szituációkat és csapdákat szimbolizálnak a számodra. Kedden, szerdán és hétvégén egyszerre lesz az égen kedvező és kedvezőtlen konstelláció. Szóval rajtad múlik, hogy elkeseredsz-e, vagy azonnal a megoldást keresed.

IKREK

Se a keddi telihold, se a szerdai Nap-Uránusz szembenállás nem viselhet meg, mert vigyáz rád a vasárnapi Uránusz-Plútó rendkívüli fényszög, ami a hét elejétől védő burkot von köréd. Olyan leszel, mint aki esőben vízálló köpenyt visel. Mindent semleges pozícióból szemlélj!

RÁK

Eljött az a szürkeség, amit a legjobban utálsz. Nem a hideg zavar, hanem az a szomorú hangulat, ami ilyenkor a bőröd alá kúszik. Ez kissé enerválttá tesz. Rázd meg magad! A hét második felében jönnek sikerek.

OROSZLÁN

Irigykedhetnél azokra, akik szárnyalnak, és láthatóan a problémák fölé emelkednek. A vasárnapi Uránusz-Plútó szuper fényszög egész héten egyre erősödően érezteti hatását. És arra akar megtanítani, hogy az optimizmus és a kreativitás nem kizárólag mások privilégiuma. Lesd el, hogyan csinálják ők!

SZŰZ

Bírd ki a keddi és a szerdai bolygószembenállások által szimbolizált feszültséget! Csütörtökön hajnalban a Mars belép a Szűzbe, és nálad lesz a labda. A Mars lendületet, elszántságot és becsvágyat hoz neked. Meglepően érzéketlenné válhatsz azokkal szemben, akik tétovák, lusták és másoktól várják a megoldást.

MÉRLEG

Könnyedén elkerülheted a konfliktusokat, ha nem a vita tárgyával foglalkozol, hanem a kivezető megoldással. Hétfőn, kedden, szerdán és szombaton bolygószembenállások vitát gerjeszthetnének, ha nem segítene a vasárnapi Uránusz-Plútó szuper fényszög.