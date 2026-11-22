Lesz, aki úgy érezheti eljött az ideje, másnak mindent be kell vetnie, hogy megőrizze a higgadtságát. Az, hogy miként viselkedsz, hatással lesz az előmeneteledre és az anyagiakra is. Téged mire figyelmeztet a heti karrier- és pénzhoroszkópod?
Heti karrier- és pénzhoroszkóp minden jegynek
KOS
A Mars jegyváltása ketté vágja ezt a hetedet. A hét első felében még ezerrel pörögsz. Amit most csinálsz, lendületet ad a folytatáshoz. Csütörtök hajnalban bolygód, a Mars átlép a Szűzbe. Innentől lelassulsz, és lesz türelmed a részletekhez.
BIKA
Ellentmondásos fényszögek ellentmondásos hatásokat, lehetőségeket, szituációkat és csapdákat szimbolizálnak a számodra. Kedden, szerdán és hétvégén egyszerre lesz az égen kedvező és kedvezőtlen konstelláció. Szóval rajtad múlik, hogy elkeseredsz-e, vagy azonnal a megoldást keresed.
IKREK
Se a keddi telihold, se a szerdai Nap-Uránusz szembenállás nem viselhet meg, mert vigyáz rád a vasárnapi Uránusz-Plútó rendkívüli fényszög, ami a hét elejétől védő burkot von köréd. Olyan leszel, mint aki esőben vízálló köpenyt visel. Mindent semleges pozícióból szemlélj!
RÁK
Eljött az a szürkeség, amit a legjobban utálsz. Nem a hideg zavar, hanem az a szomorú hangulat, ami ilyenkor a bőröd alá kúszik. Ez kissé enerválttá tesz. Rázd meg magad! A hét második felében jönnek sikerek.
OROSZLÁN
Irigykedhetnél azokra, akik szárnyalnak, és láthatóan a problémák fölé emelkednek. A vasárnapi Uránusz-Plútó szuper fényszög egész héten egyre erősödően érezteti hatását. És arra akar megtanítani, hogy az optimizmus és a kreativitás nem kizárólag mások privilégiuma. Lesd el, hogyan csinálják ők!
SZŰZ
Bírd ki a keddi és a szerdai bolygószembenállások által szimbolizált feszültséget! Csütörtökön hajnalban a Mars belép a Szűzbe, és nálad lesz a labda. A Mars lendületet, elszántságot és becsvágyat hoz neked. Meglepően érzéketlenné válhatsz azokkal szemben, akik tétovák, lusták és másoktól várják a megoldást.
MÉRLEG
Könnyedén elkerülheted a konfliktusokat, ha nem a vita tárgyával foglalkozol, hanem a kivezető megoldással. Hétfőn, kedden, szerdán és szombaton bolygószembenállások vitát gerjeszthetnének, ha nem segítene a vasárnapi Uránusz-Plútó szuper fényszög.
SKORPIÓ
Egyik uralkodó bolygód, a Mars csütörtökön a Szűzbe lépve higgadtságot és gyakorlatiasságot hoz neked. Másik uralkodó bolygód, a Plútó vasárnap a legszuperebb fényszöget alkotja az Uránusszal. Ez utóbbi az egész hetedet bearanyozza: mindent kedvezőbb fényben látsz.
NYILAS
A keddi telihold és a szerdai Nap-Uránusz szembenállás olyan nézeteltérést szimbolizál, amely abból adódik, hogy azt hiszed, te látod helyesen a dolgokat. Míg a másik, valószínűleg egy kollégád, szerinted totál tévúton jár. Amennyiben esélyt adsz a másik félnek arra, hogy magától jöjjön rá a tévedésére, hamarosan kiderül, hogy az igazság valahol középen van.
BAK
Megvilágosító erővel bír a vasárnapi Uránusz-Plútó fényszög. Már hétfőtől érezteti hatását, és segít mindenkinek, hogy elismerje, ha eddig nem látott tisztán. Elegendő, ha levonod a tanulságokat, és innentől a jövőbeli terveidre koncentrálsz.
VÍZÖNTŐ
Idén már másodszor alkot csodás fényszöget a Vízöntőben járó Plútó és a Vízöntő egyik uralkodó bolygója, az Uránusz. Ezt hétfőtől egyre kedvezőbbnek éled meg. Egyszerűen felül tudsz emelkedni a kicsinyes, akadékoskodó megjegyzéseken a munkahelyeden. Felesleges leállni velük.
HALAK
Minden türelmedre és szelídségedre szükséged lesz, hogy elviseld az embereket ezen a héten. Diszharmonikus fényszögek mellett csütörtöktől a Mars is borsot tör az orrod alá. Sose vedd személyesre a faragatlanságukat! Hiszen az valójában őket minősíti. Neked arra kell koncentrálnod, hogy hogyan reagálsz.
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