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5 árulkodó jel, hogy el akarnak kergetni a munkahelyedről – Sokan túl későn veszik észre

állás munkahely elbocsátás munkahelyi konfliktus
Nagy Anna
2026.10.23.
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Nem minden munkahelyi konfliktus véletlen, néha tudatosan próbálják megkeseríteni az életedet. Az elbocsátás helyett előfordulhat, hogy a kollégáid vagy a feletteseid inkább azt szeretnék elérni, hogy magadtól mondj fel. Öt árulkodó jelből felismerheted, ha el akarnak kergetni a munkahelyedről.

Állandó kritizálás, rosszindulatú pletykák és kellemetlen megjegyzések? Ha mindez rendszeressé válik, könnyen lehet, hogy nem egyszerű munkahelyi nézeteltérésről van szó. A mobbingnak nevezett jelenség során egy csoport tudatosan próbál ellehetetleníteni valakit, hogy távozásra kényszerítse. Így akár hivatalos elbocsátás nélkül is megszabadulhatnak egy nemkívánatos munkatárstól. Denise Conroy korábbi vezérigazgató öt figyelmeztető jelet azonosított.

Ezek a jelei annak, ha el akarnak kergetni a munkahelyedről.
Ezek a jelei annak, ha el akarnak kergetni a munkahelyedről.
Forrás: 123rf.com

5 jel, hogy megpróbálnak elüldözni a munkahelyedről

Előfordul, hogy aegy munkahelyi környezetben hirtelen megváltozik a légkör, érezhetően ellenségesebbek a kollégák, a konfliktusok pedig nem akarnak rendeződni. Ennek sok oka lehet, de előfordulhat azért is, mert így akarják elérni, hogy valaki távozzon. Ha az alábbi 5 jelet tapasztalod, lehet, hogy veled is éppen ez történik.

1. Hirtelen mindenkit zavar, ahogyan beszélsz

Korábban senkinek nem volt problémája a kommunikációddal, most viszont állandóan a hangnemedet kritizálják? Conroy szerint az ellehetetlenítés egyik első jele, amikor agresszívnek vagy kellemetlennek állítják be a megszólalásaidat. Ezzel fokozatosan negatív képet alakíthatnak ki rólad.

2. A közösségi médiádat is ellened fordítják

Ha a kollégáid folyamatosan figyelik a bejegyzéseidet, és minden apróságba belekötnek, az is figyelmeztető jel lehet. Különösen akkor, ha a posztjaiddal próbálják bizonyítani, hogy nem illesz a vállalati kultúrába.

3. Egyre több rosszindulatú pletyka terjed rólad

A munkahelyi kiközösítés gyakori eszköze a pletykálkodás. Conroy szerint azonban azzal is érdemes óvatosnak lenned, aki rendszeresen visszamondja, mit beszélnek rólad.

„Az az ember soha nem a barátod” – figyelmeztet, és azt tanácsolja, jegyezd fel, ki és mit terjeszt rólad.

4. Már a legapróbb dolgokba is belekötnek

Nem tetszik nekik, ahogyan nevetsz, kinézel vagy válaszolsz egy kérdésre? Ha a kritikák már nem a munkád minőségéről szólnak, hanem jelentéktelen személyes részletekről, az tudatos lejáratásra is utalhat. A folyamatos piszkálódás még a legmagabiztosabb ember önbizalmát is kikezdheti.

5. Még a kedvességedet is rosszindulatnak állítják be

Conroy szerint különösen árulkodó, amikor a jó szándékú gesztusaidat is kiforgatják. Példaként említette, hogy ha valaki hálából virágot vásárol az irodai asszisztenseknek, mások akár ezt is megpróbálhatják negatív színben feltüntetni.

Mit tehetsz, ha el akarnak kergetni a munkahelyedről?

Ha több figyelmeztető jelet is tapasztalsz, érdemes minden esetet dokumentálnod. Conroy azt javasolja, hogy a feljegyzéseiddel keresd fel a főnöködet és a HR-osztályt, valamint tegyél hivatalos panaszt. Arra ugyanakkor figyelmeztet, hogy a vezetőség támogatása nem garantált.

Egy-egy kellemetlen megjegyzés önmagában még nem jelent tudatos ellehetetlenítést. Ha azonban a bántó viselkedés rendszeressé válik, és többen is részt vesznek benne, érdemes komolyan venni a helyzetet.

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