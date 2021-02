A Pránanadi egy ősi kézrátételes energetizáló és harmonizáló módszer, ami nem utolsó sorban a személyiségünket is fejleszti. Segít leküzdeni betegségeinket és feldolgozni érzelmi traumáinkat, eligazít önismereti utunkon. Minden orvosi terápiával együttműködik, kiegészítő kezelésként is tökéletes.

A Pránanadi kifejezés egy szanszkrit szóösszetétel. Első tagja a prána, melynek jelentése szél, életerő vagy energia; a második pedig a nadi, jelentése folyó, csatorna. A kettőt összetéve az életerő csatorna elnevezést kapjuk, mely kifejezi a technika lényegét: az univerzális energia erejét felhasználva tudjuk gyógyítani önmagunkat és másokat.

Nyugati megvalósítója a német származású Christian Weber, aki a legenda szerint eredetileg azért utazott keletre, hogy megfigyelje India, Kína és Tibet kulturális és vallási szokásait. Így talált rá egy nagy kolostorra, ahol a lakók elmondása szerint gyógyító lámák dolgoztak és tanultak. Christian Weber beleszeretett a módszerbe, 1976 és 1990 között a kolostorban élt és huszonegy beavatáson esett át. Úgy érezte, ez a kézrátételes energia sokat segítene a nyugati embereken is és végül 1991-ben engedélyt kapott rá, hogy terjessze a kolostor tanait. Magyarországra 1993-ban Petrezselyem József hozta be a módszert és ő adta neki a Pránanadi nevet is.

Általában azok az emberek fordulnak ehhez a módszerhez, akik valamilyen egészségügyi problémával küzdenek vagy lelki problémák gyötrik őket. Mások hozzátartozóikon, barátaikon szeretnének segíteni. Bármi is az eredeti motiváció, a rendszeres kezelések hatására mind a fizikai, mind a mentális állapotunk is változni fog. A kezelés legfőbb célja azonban, hogy rálássunk önmagunkra és a saját fizikai és mentális problémánk gyökerére. A Pránanadi szerint minden betegség lelki alapokon nyugszik és minden fájdalom, panasz egy adott területen egy megoldandó feladatot szimbolizál. Így nem az a feladatunk, hogy a fájdalmat átmenetileg elmulasszuk, hanem hogy a probléma legmélyére ássunk. Csak így van esélyünk a teljes testi-lelki gyógyulásra. El kell határoznunk magunkat, hogy készen állunk a gyógyulásra, a változásra.

A Pránanadinak több formája is lehetséges. Járhatunk kezelésekre, de megtanulhatjuk mi is kezelni önmagunkat. De nem csak magunkat, hanem szeretteinket, a háziállatainkat, de akár még a növényeket is. Haladók akár egy lemerülőben levő telefon akkumulátorát is feltölthetik, teremthetnek parkolóhelyet vagy „megkérhetik" a mosógépet, hogy működjön. A központban mindig az univerzális energia van, amit mi irányítunk.

Amennyiben megtanuljuk a technikát, rendszeres használatával képessé válunk a magunk és mások betegségeinek leküzdésére, a stressz által okozott hatások kiküszöbölésére, immunrendszerünk megerősítésére, érzelmi problémáink elfogadására és önmagunk szeretetére. A szervezetbe kerülő külső energia felgyorsítja az öngyógyító folyamatokat, a regenerálódást. Csökkenti a fájdalmakat és feloldja a félelmeket, a szorongást, amire mindenkinek szüksége van ebben a stresszes világban.

A kézrátétes gyógymódok adják az energiagyógyászatok között minden bizonnyal a legegyszerűbb, s talán a legnagyszerűbb lehetőségeket önmagunk és mások gyógyítására. Kortól függetlenek, nem kell hozzá semmilyen speciális képesség vagy adottság. Ami fontos, az a türelem, odafigyelés, alázat és rendszeresség. Egy olyan energiát kapunk a kezünkbe, melyet bármikor magunk és mások segítségére fordíthatunk.