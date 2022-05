Lassan, de biztosan itt a jó idő, sokaknak pedig ilyenkor jön meg a kedve a mozgáshoz. Már futhatunk, edzhetünk a szabadban, ami egy sokkal inspirálóbb környezet lehet, mint egy edzőterem, vagy olykor az otthonunk. Ráadásul a nyakunkon van a bikiniszezon, egyre kevesebb és egyre rövidebb ruhákat viselhetünk, nem véletlen, hogy sokaknak ilyenkor válik fontossá formába lendülni. De vajon mennyi időbe is kerül ez pontosan? Mikorra várhatunk jól látható eredményeket? Nem gyorsan, de ettől még ne adjuk fel!

A jó idő és a közelgő bikiniszezon sokakat tesz motiválttá, rengetegen kezdenek el ilyenkor mozogni, hogy fittebbek lehessenek nyáron. Nagyjából másfél hónap múlva berobban a hőség, de vajon mennyi idő kell ahhoz, hogy formába lendüljünk? Sajnos, az az igazság, hogy nem lehet általánosan, mindenkire érvényesen azt mondani, hogy 2, 3 vagy 4 hónap, és bombázó lesz. Az ugyanis nem mindegy, milyen a kiindulópont, és az sem, hogy mi is a célunk. Ha kockás hasat és szálkás izmokat szeretnénk, az több idő, mintha jobb állóképességet és közérzetet akarnánk. Természetesen az sem mindegy, hogy milyen edzésformát választunk. Azt pedig már meg se említsük, hogy a genetika is szerepet játszik abban, mikor kezd el láthatóvá válni a mozgás eredménye. Egy azonban biztos, nincs gyors módja annak, hogy fittek legyünk, de tartsunk ki!

Ha bárki azt állítja, hogy 6 hét alatt sikerül látható változást elérned, akkor az valószínűleg hazudik. Érezhetőt viszont sikerülhet. Már 2-3 hét is elég lehet ahhoz, hogy a közérzetünk pozitívan változzon a mozgás hatására, és ezeket az apróbb eredményeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert ezek adhatják meg a lendületet a folytatáshoz. Ha már különösebb erőfeszítés nélkül tudunk felmászni a lépcsőn, és nem lihegnünk a busz után futva, máris elértünk valamit, amire büszkék lehetünk. Ez pedig az önbizalmunk növekedésével is jár, ami még inkább támogat bennünket a folytatásban.

Ha nem a kockás hasat tűztük ki magunk elé, hanem a feszesebb test elérése és a fogyás a cél, akkor 3 hónap alatt már igazán feltűnő változásokat érhetünk el. Persze ehhez fontos a rendszeresség, vagyis az, hogy egy héten legalább 3 alkalommal mozogjunk. Az eredmények természetesen függenek attól, hogy milyen mozgásformát választunk. Aki egy korábbi sérülés, vagy egyéb tényezők miatt óvatosabb, és nem a magas intenzitású edzés mellett dönt, az lassabban fogja érzékelni a változást, de a kezdők számára jó hír, hogy ők az elején sokkal gyorsabban fejlődnek, mint mondjuk az újrakezdők; az ő izmaik viszont emlékeznek. Általánosan elmondható, hogy minél magasabb az edzések intenzitása, annál gyorsabb az eredmény, de túlerőltetni magunkat nem szabad, mert kontraproduktív. Sérülésekhez vezethet, ami jó időre visszaveti a teljesítményünket. Az egyensúly megtalálása a cél, és természetesen az is, hogy képesek legyünk fejlődni, mert a testünk egy idő után hozzászokik az intenzitáshoz, ezért mindig kell emelni a „téten".

Az edzések mellett pedig az étkezésre is oda kell figyelnünk, mert anélkül sokkal nehezebben juthatunk el a célunkhoz. Rengeteg olyan diéta van, amit követhetünk, de általánosságban elmondható, hogy a kalóriadeficit mellett a tápanyagokat is figyelnünk kell, főleg abban az esetben, ha némi izmot is szeretnénk építeni. Ha nagyon keveset eszünk, mindenképpen fogyni fogunk, de ez sem nem egészséges, sem nem fenntartható. A több fehérje és kevesebb szénhidrát olyan alapelv, amire építhetünk, de semmiképp nem szabad teljes élelmiszercsoportokat kizárni az étrendünkből, mert a testünknek mindegyikre szüksége van.