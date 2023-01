Minden párkapcsolathoz két ember kell, és az, hogy mindkét fél energiát tegyen bele. Szükség van kompromisszumokra, odafigyelésre, és a játékosságról sem szabad elfeledkezni. A szerelmünk meghódítása nem akkor ér véget, amikor kimondjuk, hogy együtt vagyunk, ellenkezőleg, az igazi "munka" csak ezután kezdődik, hogy meg is tudjuk őrizni azt, amit megszereztünk.

Ennek az egyik alappillére, hogy elérjük, továbbra is hiányozzunk a párunknak, ha épp nem vagyunk együtt. Azzal pedig, hogy ezt elérjük - legyen szó Halakról, Vízöntőről, Bakról, Nyilasról, Skorpióról, Mérlegről, Szűzről, Oroszlánról, Rákról, Ikrekről, Bikáról vagy Kosról - arra ösztönözzük, hogy több időt akarjon tölteni velünk, és ne kényelmesedjen bele a párkapcsolatba. Ahhoz viszont, hogy tudjuk, hogyan tartsuk fenn a Vízöntő érdeklődését, először képbe kell kerülnünk azzal, milyen a Vízöntő férfi.

A Vízöntő férfi lehet hideg, makacs, kiszámíthatatlan, fél az elköteleződéstől, és hajlamos az érzelmi kitörésekre. De emellett kíváncsi, kitartó, társaságkedvelő, aki állandóan keresi az új impulzusokat. Nem kedveli a szabályokat és a korlátokat, igazi szabad szellem. Könnyű beleszeretni, de nem könnyű elérni, hogy igazán hiányozzunk neki.

Légy önmagad

Sőt, légy önmagad legjobb verziója. Priorizáld saját magad, és légy független. Ahelyett, hogy minden erőddel azon dolgozol, hogy megszerezd a Vízöntő férfit, inkább koncentrálj magadra és a saját céljaidra. Ha a boldogságodat saját magadtól teszed függővé, nem valaki mástól, a Vízöntő férfi kíváncsi lesz, mitől ragyogsz ennyire, és állandóan te fogsz járni a fejében.

Légy elérhetetlen

Persze nem kell belemenni mindenféle buta játszmákba, de legyen meg a saját életed, és azok a dolgok, amelyek minden esetben elsőbbséget élveznek. Mivel a Vízöntő férfi hajlamos megvárakoztatni, nem árt, ha ő is várakozik egy kicsit. Ha nem vagy állandóan ugrásra készen, hogy mikor találkoztok, a Vízöntő férfi egyre többet akar majd belőled.

Apró trükkök

Használd bátran a kedvenc parfümödet, hiszen minél többször találkozik a Vízöntő férfi az illatoddal, ha máshol megérez egy hasonlót, azonnal te fogsz az eszébe jutni. De megmutathatod neki a kedvenc dalodat is, és egy szép közös emlék is bármikor nosztalgiát ébreszthet benne, amely által felidézi az együtt töltött pillanatokat, és még többet akar.

Hagyd, hogy minden a maga útján menjen

Csillagjegytől függetlenül sem jó, ha az ember túlságosan ragaszkodó, és hirtelen mindent egyszerre akar. Mivel a Vízöntő amúgy is fél az elköteleződéstől, ha úgy érzi, túlságosan rátelepednek, menekülőre fogja. Élvezd ki a közösen töltött időt, de hagyj teret neki is és magadnak is. A szabadság meghagyása sokkal nagyobb függőséget okoz hosszú távon, mint az, ha minden áron magunk mellett akarjuk tudni.